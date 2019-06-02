Судей просят реже прибегать к услугам Фемиды в личных целях. Мы тоже

21 января 2019 нашим изданием была опубликована статья «Регионы требуют списать газовые долги по примеру Чечни»

В частности в ней содержатся следующие сведения: «Как сообщалось ранее, компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» обязали списать с жителей Чечни долг, сумма которого составила 9 млрд руб. Соответствующее решение было принято Заводским районным судом Грозного судьей Игорем Дауркиным».

Указанная статья является дословным воспроизведением статьи газеты Коммерсантъ от 21 января 2019 г. № 9.

Сведение о том, что резонансное решение в Заводском районном суде г. Грозный принял судья Дауркин И.В. - ошибочные. Об этом нам сообщим сам Игорь Васильевич, потребовав с Клерка и еще 17 издания по всей стране компенсацию морального вреда. Только с Клерка он хочет получить 10 миллионов рублей.

Фактически решение о списании долгов за газ принимал другой судья Заводского суда г. Грозный — Ахмед Имаев. В настоящий момент решение отменено.

Мы хотели бы напомнить Игорю Васильевичу Дауркину, позицию выраженную Председателем совета судей России Момотовым В.В. который указал, что решение подобных вопросов в судебном порядке "ставит судебную систему в двусмысленное положение" и привносит в судейское сообщество "атмосферу конфликтности и разобщенности".

Напомнив о законодательных инициативах ВС РФ по развитию примирительных досудебных процедур, Момотов подчеркнул, что именно судьи должны "демонстрировать образцовую способность" к внесудебному урегулированию конфликтов.

У нас нет прямого контакта с Игорем Дауркинм, поэтому то мы приносим ему свои извинения за беспокойство в связи с путаницей в фамилиях в отдельной публикации и одновременно предлагаем считать конфликт исчерпанным.

Надеемся, что Игорь Васильевич последует совету председателя Совета судей и продемонстрирует ту саму «образцовую способность» ко внесудебному урегулированию конфликтов.

У Клерка более миллиона пользователей, поэтому статью с ошибкой могли перепечатать и другие издания, нас читающие. Этим изданиям мы предлагаем внести правки в свои публикации, чтобы не увеличивать энтропию вселенной в виде причинения Игорю Васильевичу дополнительных моральных страданий с последующей, этих страданий, компенсацией.

С уважением, редакция