Как упрощенцу сэкономить еще больше

На упрощенку переходят, чтобы сэкономить на налогах. Но можно сэкономить еще больше, если подойти к этому делу с умом. Проверьте, все ли возможности вы учли.

Если упрощенец выдает заем учредителю, ему не нужно каждый месяц признавать в доходах проценты по займу

В доход их включают только в самом конце срока займа, а заем можно долго продлевать или вообще простить, при этом невыплаченные проценты в доход включать не нужно ( письмо Минфина от 31.05.2016 № 03-11-06/2/31354 ).

Если в договоре не будет ничего сказано о процентах, будет считаться, что заем предоставлен под процент, равный ставке рефинансирования. Если заключить беспроцентный заем, придется платить налог с материальной выгоды.

Часто займами увлекаться не стоит, налоговой это не понравится. И нужно иметь в виду, что если учредитель состоит в штате фирмы и получает там зарплату, заем могут переквалифицировать в зарплату и доначислить страховые взносы.

Льготная нулевая ставка для впервые зарегистрированных ИП

Действует для производственной, научной, социальной деятельности и бытовых услуг. Посмотрите, есть ли такая льгота в вашем регионе. Если есть, но вид деятельности не ваш, можно выбрать похожий. ИП проверяют редко и вероятность того, что обнаружат, небольшая.

Если вы когда-то были ИП, потом снялись с учета и зарегистрировались опять уже после того, как начал действовать местный закон о каникулах — тоже имеете право на льготу (письмо Минфина от 15.01.2019 № 03-11-11/904).

Другой вариант: если вы уже зарегистрированы и не можете воспользоваться льготой, найдите родственника или друга, который зарегистрируется, и работайте через него. Переводите на него деньги за услуги со своей фирмы — он не будет платить налог, а вы эти деньги включите в расходы.

Отсрочка выручки

Метод скорее не оптимизации, а налогового планирования. На УСН применяют кассовый метод, и пока выручка не поступила на расчетный счет, налог платить с нее не надо.

Можно включать в договоры условия об отсрочке платежа до нужного периода. Увлекаться этим не стоит. Частные длительные рассрочки привлекут внимание налоговиков, особенно между взаимозависимыми лицами.

Нужно суметь доказать экономический смысл такой отсрочки.

Передача части функций на аутсорсинг ИП на упрощенке

Тогда не нужно будет платить НДФЛ и страховые взносы как за штатного сотрудника. Но речь идет именно об аутсорсинге, а не о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми, иначе доначислят налоги и взносы.

Проблем не будет, если аутсорсер не будет подчиняться внутреннему распорядку фирмы и будет иметь другие источники дохода. Передать на сторону можно консультационные, бухгалтерские, юридические и другие услуги.

Перевести часть торговли на ЕНВД

Если есть помещение больше 150 квадратов, имеет смысл разделить его на несколько, и перевести на ЕНВД то что подпадает под этот режим.

Главное, чтобы перегородки были капитальные и разделение было четко отражено в инвентаризационных документах.

В каждой части помещения должны быть отдельные рабочие места и свой персонал. Излишки площади можно сдать в аренду независимым арендаторам.