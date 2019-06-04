Как и зачем бухгалтеру раскручивать себя в социальных сетях?

Работа на конкретную компанию гарантирует регулярную зарплату и определенную стабильность. Однако сегодня организации все чаще прибегают к привлечению внештатных специалистов и аутсорсингу. В этих условиях более выгодной и удобной становится работа на себя.

Зачем бухгалтеру соцсети?

Большинство людей не осознают своих профессиональных перспектив в качестве внештатного сотрудника. На первый взгляд кажется, что возможностей для реализации через соцсети нет: в крупных компаниях работают собственные бухгалтеры, а представители микробизнеса могут вести бухгалтерию в онлайн-кабинете банков. И остается единственный вариант — работать наемным сотрудником.

Ситуация осложняется тем, что многие бухгалтеры — люди старшего поколения, которые не знакомы с соцсетями и современными трендами на блогинг, вариантами удаленной работы и монетизации своего труда вне офиса. Им очень важно понять, зачем нужно продвижение блога и какие преимущества оно может принести.

Плюсы работы на себя очевидны: это возможность самостоятельно планировать время и выбирать интересную сферу деятельности. Не стоит забывать и о материальной составляющей. В отличие от фиксированной зарплаты, доход от удаленной работы может быть практически неограниченным. Однако в этом вопросе важно суметь монетизировать свою деятельность, то есть найти клиентов, которые будут готовы оплачивать ваши услуги в нужном вам размере.

Раскрутка в соцсети наиболее эффективна, если человек сумел правильно определить свою область деятельности и целевую аудиторию. Бухгалтеров много, но практически никто из них не стремится занять узкую нишу. Поэтому существует много свободных сфер и возможностей для развития. Освоив любую из пустующих ниш, можно очень быстро создать себе репутацию, доказать профессионализм и успешно работать в этом направлении.

Как определить востребованные навыки

Прежде чем приступить к презентации себя в соцсетях, нужно выбрать свой самый «продающийся» навык, то есть то, что имеет максимальную маркетинговую ценность. Для этого проанализируйте свои умения с нескольких сторон:

какие из ваших навыков можно продавать «дистанционно» через интернет?

есть ли у вас возможность вести блог или YouTube-канал?

в какой сфере деятельности вы можете давать экспертные оценки и выступать консультантом?

После того, как найдены ответы на эти три вопроса, можно приступать к практической реализации бизнес-идеи. Для этого существует алгоритм, состоящий из 5 шагов.

Шаг 1. Ищем свободную нишу

Каждый покупатель заинтересован в определенном продукте. Чем точнее он представляет, что вы предлагаете, тем проще ему будет понять, что он получит в итоге. Поэтому важно точно сформулировать, к какой сфере будет относиться ваша деятельность. Для бухгалтерии узкими нишами могут быть:

особенности ведения бухгалтерии для малого и среднего бизнеса;

бухгалтерские услуги для отдельных отраслей промышленности;

специфика налогообложения в отдельных регионах и т.д.

Можно продавать не только профессиональные услуги, но и заниматься обучением. Это могут быть индивидуальные консультации, советы, вебинары на интересные темы (например, как экономить на налогах), рекомендации для конкретных предприятий и многое другое.

Шаг 2. Целевая аудитория

После того, как вы поняли, какую услугу будете продавать, нужно определиться, кто будет ее покупать — это и есть ваша целевая аудитория (ЦА). В нее входят все, кто заинтересован в вашем предложении или может им заинтересоваться, когда узнает о его преимуществах. К примеру, если вы специализируетесь на бухучете в определенной отрасли промышленности, вашими клиентами будут предприниматели, которые работают в этой производственной сфере.

Представьте свою ЦА во всех подробностях: возрастные рамки, пол, социальный уровень, сфера интересов, жизненные ценности и т.д. Это влияет на контент, то есть наполнение вашего сайта или блога. Нужно подобрать язык, который будет понятен именно вашему потенциальному клиенту, попасть в область его интересов, транслировать его ценности.

Шаг 3. Уникальное торговое предложение

Когда станет понятно, кто ваш покупатель, нужно подумать, чем вы можете его заинтересовать. А точнее — почему он должен выбрать именно вас. Чем ваше предложение отличается от тех, которые уже есть на рынке? Возможно, оно абсолютно уникально, дает новые преимущества, позволяет найти более короткий путь к цели? Все это нужно продумать и отразить в блоге или на странице.

Описать уникальное предложение можно разными способами:

продемонстрировать профессиональные навыки, которые отличают вас от других специалистов (особые дипломы, уникальные услуги, личный опыт и др.);

рассказать о выгодах вашего предложения;

объяснить, какие проблемы клиента вы сможете решить и почему сделаете это эффективнее других специалистов.

Уникальное предложение — это не пара строчек или скан диплома, это непрерывное транслирование клиенту ваших преимуществ. Поэтому нужно доносить эту информацию до целевой аудитории постоянно. Например, приводить примеры удачных работ, давать практические советы, делиться опытом, вести различные рубрики и т.д. Это позволит быстро создать репутацию профессионала и хорошего специалиста. Чем больше хорошего покупатель о вас узнает, тем быстрее начнет доверять и захочет приобрести ваш продукт.

Если вы располагаете большим опытом и запасом информации, можно писать и предлагать клиентам специализированную литературу. Кроме того, в перечень услуг допустимо включить обучение, разовые или регулярные консультации и др. Все зависит от возможностей, которыми вы располагаете.

Будьте готовы, что со временем список предложений будет дополняться и изменяться в зависимости от потребностей клиентов. Ваша готовность осваивать новое, развиваться и совершенствоваться в профессиональном отношении станут еще одним преимуществом перед конкурентами.

Шаг 4. Стартовые вложения

Если вы уже состоялись как специалист, вложения в собственный бизнес будут минимальными, ведь вам не нужно тратить деньги на приобретение стартовых навыков. Понадобятся только инвестиции в рекламу. Самый экономный вариант — таргетированная реклама, которую предлагают соцсети. Ее стоимость достаточно низкая, а если вы научитесь настраивать ее самостоятельно, то не придется оплачивать услуги специалиста.

Реклама на страницах известных блогеров дороже. Ее стоимость зависит от популярности площадки и может достигать нескольких тысяч рублей за пост.

Для повышения квалификации (и вашей маркетинговой ценности) нужно регулярно инвестировать в обучение. Чем сильнее вы как специалист, тем дороже стоят ваши услуги, поэтому дополнительные знания никогда не будут лишними.

Шаг 5. Продвижение бренда

Под продвижением бренда обычно подразумевают создание хорошей репутации и как следствие — лояльно настроенной аудитории. Для этого необходим следующий комплекс мер:

тщательно заполненный профиль на страницах в соцсетях, в котором будет подробно описана уникальность вашей услуги;

примеры из практики и отзывы клиентов, которые подтверждают преимущества и выгоды сотрудничества с вами;

регулярные публикации актуальных новостей и ваших экспертных оценок;

организация вебинаров, участие в онлайн-мероприятиях, которые будут полезны и интересны вашей ЦА;

сотрудничество и совместные проекты с блогерами, популярными в вашей нише;

продвижение с помощью таргетированной рекламы;

организация диалога с подписчиками, например, опросы, которые помогут скорректировать развитие бренда.

Деятельность вне интернет-пространства

Продвигая себя в соцсетях, не стоит забывать о большом объеме потенциальных клиентов, которые не охвачены онлайн. В их глазах не менее важно зарекомендовать себя хорошим специалистом и доказать вашу экспертность. Для этого нужно:

выпускать собственную печатную продукцию (книги, буклеты, разработки, обучающие материалы и т.д.);

посещать профильные конференции и выступать на них;

публиковать статьи в авторитетных изданиях.

Если ваш уровень экспертности не позволяет выступать спикером на крупных конференциях, можно организовать их самостоятельно. Вы не только приобретете новые навыки, но и сможете познакомиться и наладить контакты с видными специалистами в своей сфере.

Начинать публиковаться лучше с доступных, не самых крупных изданий — туда легче попасть, к тому же этот опыт подготовит вас к более серьезным журналам. Это же касается и книг. Вряд ли крупное издательство сразу изъявит желание вас публиковать. Поэтому начните с небольших пособий и брошюр. И будьте готовы, что их придется выпускать за собственные деньги. В качестве альтернативы можно использовать электронный вариант документа. Прикрепите его в шапке профиля и сделайте доступным для скачивания бесплатно или за определенную сумму.

Количество публикаций подтверждает ваш профессионализм, поэтому старайтесь выпускать больше печатных работ, особенно на начальном периоде самостоятельной деятельности.

На свободном рынке существует гораздо более высокая конкуренция, чем в офисе. Поэтому решение работать самостоятельно обязательно приведет вас к новым успехам в своей сфере деятельности. Ведь вы будете постоянно повышать профессионализм, чтобы поддерживать квалификацию на конкурентоспособном уровне.