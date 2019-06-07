Изменения для работодателей, которые долго обсуждали, но которые вряд ли произойдут

С начала года мы слышали много новостей об изменениях трудового законодательства, которые обсуждают до сих пор. Работодатели заказывают оптом успокоительные, подсчитывая потенциальные расходы, а работники ждут новых компенсаций. Однако разговоры так и остаются разговорами, и законопроекты откладываются в долгий ящик. Рассказываем о самых громких из них.

Работодатель будет засчитывать время сотрудника, которое он тратит на дорогу, в рабочие часы

В середине мая 2019 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру труда РФ Максиму Топилину включить в восьмичасовой трудовой день один час езды до рабочего места. По мнению депутата, россияне не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы, поэтому фактически граждане работают по 10–11 часов.

Как и следовало ожидать, предпринимательское сообщество отказалось от такой затеи. Соответствующее обращение член генсовета, председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров, направил Виталию Милонову, сославшись на возможные риски с доставкой продуктов для россиян. Вместе с тем некоторые работодатели оплачивают доставку сотрудников до места работы в связи с удаленностью. Например, компания находится за пределами МКАД и организовывает корпоративный транспорт для сотрудников.

Однако включать время в пути в рабочие часы в данном случае не целесообразно, равно как и выплачивать за это время заработную плату.

Понятия рабочего времени и заработной платы четко определены и в Трудовом кодексе, и в Налоговом. В настоящее время никто не запрещает работодателям компенсировать работникам затраты, связанные с работой в том числе затраченное на проезд время. Однако это будет считаться не оплатой рабочего времени, а компенсационный выплатой. Главное прописать такие выплаты в локальном нормативном акте, предварительно обязательно согласовав эту опцию с главным бухгалтером. Есть риск, что налоговая не примет данную компенсацию как расходы на оплату труда. Кроме того, предлагаемые Милоновым поправки могут привести и к недовольства самих работников, которые начнут трактовать такую норму как социальную несправедливость. Кто-то тратит до работы 2 часа, а кто-то — 15 минут. Справедливо ли и тем, и другим оплачивать один час на дорогу?

Компании начнут оплачивать отпуск своих сотрудников

1 января у работников появилась возможность поехать в отпуск за счет работодателя. Так восприняли работающие граждане изменения, внесенные в Налоговый кодекс. На самом деле, такой обязанности у работодателей не появилось Законодатель лишь разрешил работодателю отнести затраты на оплату путевки для работника к расходам на оплату труда. Некоторые работодатели покупали путевки для своих работников и раньше, но делать это они могли только за счет собственной прибыли.

Чтобы получить налоговую льготу, руководитель или работник должен обратиться в официальное туристическое агентство, приобрести турпакет, а потом вычитать эти расходы при расчете базы для налога на прибыль. В год на отдых каждого из сотрудников работодатель может выделить до 50 тысяч рублей, но только в том случае, если эта сумма не превышает 6% от общего фонда оплаты труда. Сюда включены расходы на проезд, проживание, питание, туристические экскурсии и даже лечение. Однако поехать в Европу или США не получится — закон распространяется исключительно на отечественные курорты.

Казалось бы, перед руководителем должна выстроиться очередь из желающих получить компенсации за отпуск. Однако законодательство не обязывает, а лишь разрешает работодателю оплачивать отдых работников. Поэтому отказ компании в компенсации такого рода расходов не будет нарушением.

Работодателю следует разъяснить работникам данную ситуацию, чтобы у них не возникало ложных ожиданий и поводов для конфликтов. Сделать это можно в локальном нормативном акте.

Работник получил право пройти диспансеризацию. Ура!

На самом деле такое право у работника было и ранее. Единственное изменение заключается в том, что с 2019 года сотрудник может взять выходной, который оплачивается по среднему заработку, а не проверять здоровье за свой счет, как это было ранее.

Новогодние праздники сократили

Граждан охватила волна негодования: в 2020 году новогодние каникулы станут короче. Об этом гласят все СМИ. В реальной жизни эта ситуация связана лишь с тем, что в 2019 году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник и будут рабочими днями, в то время как 29 и 30 декабря 2018 года выпали на субботу и воскресенье. И субботний выходной 29 декабря перенесли на понедельник, канун Нового года. Только поэтому количество дней зимних каникул оказалось больше. А официальные праздничные дни с 1 по 8 января сохранились.