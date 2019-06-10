Мифы о ненужности аудита: аудиторы не согласны и опровергают

Кто он такой, российский аудитор?
Аудитор в нашей стране обязан:
- руководствоваться множеством довольно жестких правил, установленных Федеральным законом № 307 «Об аудиторской деятельности», Кодексом этики, Международными стандартами аудита (МСА).
- иметь единый аттестат аудитора и актуализировать его ежегодным обучением по различным направлениям.
Только представьте, сколько всего надо знать сегодня аудитору, и с какими реалиями он сталкивается в «горячий сезон»:
- компании разных видов и масштабов деятельности;
- отчетность, подготовленная в соответствии с разными концепциями представления (РСБУ, МСФО, GAAP);
- короткие временные периоды, отведенные на проведение аудиторской проверки;
- высокая степень автоматизации подготовки рабочих документов аудитора (далее по тексту − РДА);
- различные системы учета у клиентов и разное ПО (1С кажется просто «подарком»!);
- высокие требования, предъявляемые к РДА по составу, полноте, достаточности и т.д.;
- наличие внутренних и внешних контролирующих органов − от СРО до Росказначейства;
- про обучение официальное и самообучение, которое практически не прекращается никогда, я уже упоминала выше.
Для того, чтобы сделать вывод аудитору предстоит большая работа, начиная с момента принятия клиента на «обслуживание», далее − в ходе аудиторской проверки, на этапе обобщения результатов проверки и, наконец, выдачи аудиторского заключения. Отношения с клиентом не прекращаются еще 12 месяцев после отчетной даты, что определено необходимостью контроля событий после отчетной даты.
У меня нет задачи погружать читателя в глубины профессии, но знать, что ожидать от взаимодействия с аудитором, необходимо.
Развеем мифы о ненужности аудита«Придется раскрывать информацию перед „чужими“, будут нарушены „границы“ компании»:
- бухгалтерская отчетность любой компании представляется в различные инстанции от ФНС и Госстатистики до банков, в которых кредитуется компания;
- информацию о компании можно найти на множестве сайтов от СПАРК до arbitr.ru;
- благодаря наметанному глазу и большому опыту выявления нестыковок в числовых значениях и описательной части отчетности аудитор может дать рекомендации по доведению формата представления отчетности до более презентабельного вида.
- в соответствии с МСА команда для проведения аудиторской проверки подбирается с учетом наличия соответствующего профессионального опыта у специалистов;
- молодые специалисты всегда работают под руководством более опытных;
- опытный аудитор в состоянии достаточно быстро погрузиться в специфику деятельности компании-клиента, основываясь на умении находить информацию, перерабатывать и применять ее.
- кому аудитор обязан сообщать о выявленных нарушениях, так это руководству компании или лицам, отвечающим за корпоративное управление.
Например:
«Если аудитор выявил недобросовестные действия или получил информацию, которая указывает на возможное наличие недобросовестных действий, он должен своевременно сообщить об этом руководству соответствующего уровня, чтобы проинформировать тех лиц, которые в первую очередь несут ответственность за предотвращение и обнаружение недобросовестных действий, о фактах, имеющих непосредственное отношение к их обязанностям (п. 40 МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий»);
«Если аудитор подозревает, что может иметь место несоблюдение законов и нормативных актов, он должен, если это не запрещено законом или нормативным актом, обсудить этот вопрос на соответствующем уровне с руководством и, если уместно, с лицами, отвечающими за корпоративное управление» (п. 20 МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»);
«Аудитор должен в письменной форме сообщить своевременно о значительных недостатках в системе внутреннего контроля, выявленных в ходе аудита, лицам, отвечающим за корпоративное управление» (п. 9 МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля»).
Мне говорили, что «они сидят тихо, а потом аудиторское заключение плохое»:
- комментировать «сидят тихо» не буду после раскрытия обязанностей аудитора информировать руководство компании-клиента в пункте выше;
- когда аудитор предполагает выразить модифицированное мнение в аудиторском заключении, он должен довести до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, информацию об обстоятельствах, которые привели к предполагаемой модификации, и формулировку модификации (п. 30 МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»);
- «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, об обстоятельствах, которые привели к предполагаемому выражению аудитором модифицированного мнения, и о формулировке модифицированного мнения позволяет:
- аудитору уведомить лиц, отвечающих за корпоративное управление, о предполагаемой модификации или модификациях и о причинах (или обстоятельствах) такой модификации или модификаций;
- аудитору получить согласие лиц, отвечающих за корпоративное управление, в отношении вопроса или вопросов, послуживших основанием для предполагаемой модификации или модификаций, или подтвердить факты несогласия с руководством по существу;
- лицам, отвечающим за корпоративное управление, предоставить аудитору, если применимо, дополнительную информацию и разъяснения в отношении вопроса или вопросов, послуживших основанием для предполагаемой модификации или модификаций(А27 МСА 705).
- А вот и нет! Начинают контролировать, начиная с отчетности за 2020 год, возможно досрочное применение новых форм бухгалтерской отчетности уже за 2019 год.
- Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА/НЕТ
- Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
- ИНН аудиторской организации/индивидуального аудитора
- ОГРН аудиторской организации/ОГРНИП индивидуального аудитора
Уверенность в достоверности отчетности нужна не только инвесторам и контролирующим органам, а прежде всего собственнику бизнеса и исполнительному органу. Как гарант того, что компания идет по правильному пути, как некое «успокоительное» на случай внезапных проверок.
Такую уверенность можно получить, если компания грамотно подходит к выбору аудитора, не отдавая приоритет «ценовому» критерию.
Советы, как не ошибиться в выборе аудиторской компании:
- Изучите рейтинг аудиторских компаний, который ежегодно публикует «Эксперт РА» https://raexpert.ru/ratings/auditors. Информация, характеризующая компанию, может быть интересна вам, например, в части количества аудиторов в штате.
- Выберите аудиторскую компанию первой 20. Изучите сайт аудиторской компании, спектр ее услуг, перечень ключевых клиентов, информацию о собственниках компании. Чем шире спектр услуг и прозрачнее информация о компании, тем больше шансов, что на проверку к вам придут штатные высокопрофессиональные аудиторы.
- Проверьте информацию о компании на сайте СРО в разделе «Реестры членов СРО», в частности, о прохождении внешнего контроля качества.
- Запросите коммерческое предложение. Если у вас не попросят дополнительной информации (если, конечно, она не раскрыта на сайте компании) и сразу выставят цену услуги, это «звоночек тревоги» − возможно, вам не сюда.
- Встреча. Если вы прошли шаги 1-4 и у вас остался выбор между 2-3 компаниями, надо встречаться и прояснять все оставшиеся вопросы: сроки, квалификацию специалистов с учетом специфики и т.д.
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