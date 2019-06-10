Мифы о ненужности аудита: аудиторы не согласны и опровергают

Кто он такой, российский аудитор?

Аудитор в нашей стране обязан:

руководствоваться множеством довольно жестких правил, установленных Федеральным законом № 307 «Об аудиторской деятельности», Кодексом этики, Международными стандартами аудита (МСА).

иметь единый аттестат аудитора и актуализировать его ежегодным обучением по различным направлениям.

Это далеко не все, только основные «обязан» российского аудитора. На мой взгляд, аудитор — одна из самых «продвинутых» профессий. Надо быть «супергероем», чтобы выжить в ней в современных реалиях. Я не шучу.

Только представьте, сколько всего надо знать сегодня аудитору, и с какими реалиями он сталкивается в «горячий сезон»:

компании разных видов и масштабов деятельности; отчетность, подготовленная в соответствии с разными концепциями представления (РСБУ, МСФО, GAAP); короткие временные периоды, отведенные на проведение аудиторской проверки; высокая степень автоматизации подготовки рабочих документов аудитора (далее по тексту − РДА); различные системы учета у клиентов и разное ПО (1С кажется просто «подарком»!); высокие требования, предъявляемые к РДА по составу, полноте, достаточности и т.д.; наличие внутренних и внешних контролирующих органов − от СРО до Росказначейства; про обучение официальное и самообучение, которое практически не прекращается никогда, я уже упоминала выше.

Аудит − независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Для того, чтобы сделать вывод аудитору предстоит большая работа, начиная с момента принятия клиента на «обслуживание», далее − в ходе аудиторской проверки, на этапе обобщения результатов проверки и, наконец, выдачи аудиторского заключения. Отношения с клиентом не прекращаются еще 12 месяцев после отчетной даты, что определено необходимостью контроля событий после отчетной даты.

У меня нет задачи погружать читателя в глубины профессии, но знать, что ожидать от взаимодействия с аудитором, необходимо.

Развеем мифы о ненужности аудита

«Придется раскрывать информацию перед „чужими“, будут нарушены „границы“ компании»:

бухгалтерская отчетность любой компании представляется в различные инстанции от ФНС и Госстатистики до банков, в которых кредитуется компания;

информацию о компании можно найти на множестве сайтов от СПАРК до arbitr.ru;

благодаря наметанному глазу и большому опыту выявления нестыковок в числовых значениях и описательной части отчетности аудитор может дать рекомендации по доведению формата представления отчетности до более презентабельного вида.

«Придут какие-то дети/пожилые/непрофессиональные, которые ничего не понимают в нашем бизнесе»:

в соответствии с МСА команда для проведения аудиторской проверки подбирается с учетом наличия соответствующего профессионального опыта у специалистов;

молодые специалисты всегда работают под руководством более опытных;

опытный аудитор в состоянии достаточно быстро погрузиться в специфику деятельности компании-клиента, основываясь на умении находить информацию, перерабатывать и применять ее.

«Аудитор обязан довести информацию о выявленных нарушениях до налоговых органов»:

кому аудитор обязан сообщать о выявленных нарушениях, так это руководству компании или лицам, отвечающим за корпоративное управление.

Практически каждый МСА содержит положение об обязанности аудитора незамедлительно «сообщить об этом руководству соответствующего уровня, чтобы проинформировать тех лиц, которые в первую очередь несут ответственность за ...» либо «обсудить этот вопрос на соответствующем уровне с руководством и, если уместно, с лицами, отвечающими за корпоративное управление».

Например:

«Если аудитор выявил недобросовестные действия или получил информацию, которая указывает на возможное наличие недобросовестных действий, он должен своевременно сообщить об этом руководству соответствующего уровня, чтобы проинформировать тех лиц, которые в первую очередь несут ответственность за предотвращение и обнаружение недобросовестных действий, о фактах, имеющих непосредственное отношение к их обязанностям (п. 40 МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий»);

«Если аудитор подозревает, что может иметь место несоблюдение законов и нормативных актов, он должен, если это не запрещено законом или нормативным актом, обсудить этот вопрос на соответствующем уровне с руководством и, если уместно, с лицами, отвечающими за корпоративное управление» (п. 20 МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»);

«Аудитор должен в письменной форме сообщить своевременно о значительных недостатках в системе внутреннего контроля, выявленных в ходе аудита, лицам, отвечающим за корпоративное управление» (п. 9 МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля»).

Мне говорили, что «они сидят тихо, а потом аудиторское заключение плохое»:

комментировать «сидят тихо» не буду после раскрытия обязанностей аудитора информировать руководство компании-клиента в пункте выше;

когда аудитор предполагает выразить модифицированное мнение в аудиторском заключении, он должен довести до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, информацию об обстоятельствах, которые привели к предполагаемой модификации, и формулировку модификации (п. 30 МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»);

«Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, об обстоятельствах, которые привели к предполагаемому выражению аудитором модифицированного мнения, и о формулировке модифицированного мнения позволяет:

аудитору уведомить лиц, отвечающих за корпоративное управление, о предполагаемой модификации или модификациях и о причинах (или обстоятельствах) такой модификации или модификаций; аудитору получить согласие лиц, отвечающих за корпоративное управление, в отношении вопроса или вопросов, послуживших основанием для предполагаемой модификации или модификаций, или подтвердить факты несогласия с руководством по существу; лицам, отвечающим за корпоративное управление, предоставить аудитору, если применимо, дополнительную информацию и разъяснения в отношении вопроса или вопросов, послуживших основанием для предполагаемой модификации или модификаций(А27 МСА 705).

«Никто не контролирует соблюдение стоимостных критериев»:

А вот и нет! Начинают контролировать, начиная с отчетности за 2020 год, возможно досрочное применение новых форм бухгалтерской отчетности уже за 2019 год.

Приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2019 № 54667) внесены дополнения в формы бухгалтерской отчетности. В частности, в бухгалтерском балансе появятся строки:

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА/НЕТ

Наименование аудиторской организации /фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ИНН аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН аудиторской организации/ОГРНИП индивидуального аудитора

Надеюсь, мне удалось снять ненужные опасения в отношении аудита и решение о проведении аудита будут приниматься из объективной необходимости соблюдения законодательства.

Уверенность в достоверности отчетности нужна не только инвесторам и контролирующим органам, а прежде всего собственнику бизнеса и исполнительному органу. Как гарант того, что компания идет по правильному пути, как некое «успокоительное» на случай внезапных проверок.

Такую уверенность можно получить, если компания грамотно подходит к выбору аудитора, не отдавая приоритет «ценовому» критерию.

Советы, как не ошибиться в выборе аудиторской компании:

Изучите рейтинг аудиторских компаний, который ежегодно публикует «Эксперт РА» https://raexpert.ru/ratings/auditors. Информация, характеризующая компанию, может быть интересна вам, например, в части количества аудиторов в штате. Выберите аудиторскую компанию первой 20. Изучите сайт аудиторской компании, спектр ее услуг, перечень ключевых клиентов, информацию о собственниках компании. Чем шире спектр услуг и прозрачнее информация о компании, тем больше шансов, что на проверку к вам придут штатные высокопрофессиональные аудиторы. Проверьте информацию о компании на сайте СРО в разделе «Реестры членов СРО», в частности, о прохождении внешнего контроля качества. Запросите коммерческое предложение. Если у вас не попросят дополнительной информации (если, конечно, она не раскрыта на сайте компании) и сразу выставят цену услуги, это «звоночек тревоги» − возможно, вам не сюда. Встреча. Если вы прошли шаги 1-4 и у вас остался выбор между 2-3 компаниями, надо встречаться и прояснять все оставшиеся вопросы: сроки, квалификацию специалистов с учетом специфики и т.д.