ПМЭФ-2019 глазами простого журналиста: досмотры, шик, недоумение, секс и еще раз недоумение

Я была на Петербургском международном экономическом форуме первый раз. Для меня он поделился на две части. На те новости, которые мы с редакцией писали по сделанным там заявлениям, и на те ощущения, что остались после него.

Если меня спросить, что такое ПМЭФ, я отвечу: это организация с иголочки, куча рамок, мириады черных мерседесов, крутейшие стенды и странное ощущение «Что я тут делаю».

Рассказываю о кухне самого пафосного делового события года.

Как попасть в списки

Как мне рассказывали коллеги из других СМИ, попасть на форум журналистам-отраслевикам не так-то просто. В этом году меня пригласили ребята из Тинькофф Банка, которые были генеральными партнерами форума. Они помогли с аккредитацией. Для этого надо заполнить огромную анкету, прислать свою фотку и покорно ждать.

Проблемы в этом я не вижу. Мероприятие серьезное, пусть проверяют. А организатору форума Росконгрессу могу сказать только «респект».

В этом году ПМЭФ посетили 19 тысяч участников из 145 стран. По разным оценкам, на форум потратили от 1,7 до 3 млрд руб.

Как попасть на площадку

После того, как Росконгресс тебя одобрит и пришлет электронный билет, расслабляться рано. Он не дает права на проход на площадку. Надо получать в центрах аккредитации бедж. Центров аккредитации несколько: есть и в Москве, и в Питере. Я получала в Пулково.

Я летела на форум во второй, самый насыщенный его день, и опасалась, что встряну в очереди из желающих приобщиться к великому событию.

Но ничего подобного. Уже от багажной ленты тебя встречают вежливые организаторы, которые проводят к стойкам аккредитации, где очередей нет вовсе.

Потом тебя также вежливо проводят к шатлу, где стоит еще один вежливый сотрудник, который представляет тебя вежливому водителю, обещающему за 10 минут довести до форума.

Потом другой вежливый сотрудник аккуратно (чтобы не хлопнуть) закрывает дверь, и все в вежливой тишине с предвкушением едут по вылизанному Петербургскому шоссе.

Охрана

Во второй день, кроме меня, форум посетил Путин.

На КПП у Экспофорума на трех полосах въезда я насчитала 42 сотрудника полиции (все при параде в 35 градусов жары), которые осматривали машины и снизу, и сбоку, и внутри. Бедж каждого участника внутри шатла сканирует полицейский, и у него на гаджете высвечивается твоя фотография, присланная при аккредитации. На том фото ты еще улыбаешься. А в жизни уже почему-то нет.

Когда тебя пускают на территорию на шатле, после выхода из него ты должен пройти еще один КПП уже пешком. И вот оно, здание форума! Ура, я прошла с учетом аэропорта уже 12 контрольных пунктов. Внутри при входе к стендам есть еще пару рамок. Но это, господа, уже такие мелочи.

Вопросы

Задать их обычным журналистам непросто.

Как выглядит выход спикеров к прессе. Сначала на стенде под аплодисменты и туш подписывают какое-то соглашение. Потом ведущий (отдельный для каждого стенда!) просит задавать вопросы. Толпа журналистов пытается взять стенд штурмом. Но удается это, в основном, телевизионщикам с каналов на первых четырех кнопках вашего пульта.

Я, например, попала на выступление генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, который рассказывал об успехах маркировки товаров. Он сказал, что вообще зря мы все ругаем маркировку, и цены вырастут-то только на 50 копеек. Я уже было захотела спросить, не закрадываются ли у него сомнения, что не все так просто, как просто прибавить 50 копеек к цене товара, но тут на него налетели федеральные ТВ-каналы.

Спикер снова встает в стойку, на него светят софитом, какая-нибудь Ирада Зейналова берет у него интервью, а потом персона скрывается в толпе охранников. А ты такой стоишь со своим диктофоном и грустишь.

Есть, правда, шанс задать вопросы после заседаний, которые идут в конференц-залах. Я отстояла полуторачасовую панель про то, как изменятся неналоговые проверки. Регуляторная гильотина должна шарахнуть по всем нелепым правилам госконтроля.

Когда спикеры на сцене заканчивают говорить и складывают вещи в портфель, к ним можно подскочить и задать вопрос.

Я спросила у замминистра экономического развития Саввы Шипова, не думают ли власти распространить гильотину на налоговый контроль. Ведь другие требования (типа строгой температуры мяса в кафе), конечно, нелепые, но они хотя бы не меняются, как НК, раз пять в год. Замминистра сказал, что «на этот вопрос должен ответить заинтересованный бизнес. И если это требуется, значит, нужно это делать».

Путин

На него меня не пустили. Но прежде, чем меня туда не пустили, я отстояла две очереди.

Я вам уже рассказала про пропускную систему. Для того, чтобы попасть на пленарное заседание с Президентом, надо отстоять еще один пропускной пункт, где тебя уж проверят-так проверят (с напитками нельзя, вы чего-о-о-?!).

Места на Путина многие шли занимать часа за два.

Пока я выстаивала среди дядечек в красных галстуках и с красными лицами (жара или еще чего, не знаю...), охрана, приметив мой желтый бедж PRESS, сказала идти стоять в другую очередь.

Я покорно прошла. А там даже веселее: уже не дяди в костюмах с красными лицами, а операторы с камерами. Я уточнила: «За Путиным стоите?». Мне подтвердили, и я встала, попутно набирая пирожные из рядом стоящего бара. Журналистам, кстати, на форуме разрешено брать все. Везде стоят холодильники с напитками и столы с едой. Не надо хмуриться и говорить, что я зажралась. Я честно, успела съесть всего два (ну ладно, три!) эклера.

Пока рядом почему-то набирала пирожки Голикова в розовом костюме, а с ней подбегали фотографироваться китайцы, ко мне подошла девочка-организатор и сказала, что на Путина мне низя. Потому что, оказывается, надо было заранее писать в Кремль. Хотя об этом никто меня не предупреждал.

Честно, я не расстроилась. Потому что выступление Путина транслировалось на каждом из полутора тысяч экранов площадки.

Я пошла рассматривать стенды. А другие журналисты, которых не пустили, развлекались, как могли.

Стенды

По телеку вы, уже наверное, видели, какие классные стенды. Там и стена из роз, и молочный бар, и голограммы. Поражает воображение, в общем.

У 1С на стенде портреты посетителей рисует робот Kawasаki. На мой вопрос «Чей-то вы?», мне ответили, что «пора уже развенчивать представление об 1С, как только о продукте для бухгалтеров».

У Тинькова на стенде играют в шахматы.

Российском пищевое производство предлагает бесплатную колбасу.

Секс

Из песни слов не выкинешь. Форум — это ярмарка не только деловых связей.

Когда пьешь кофе за столиком или стоишь в очередной очереди, так и слышатся предложения дядечек с красными лицами девочкам в красивых платьях о том, как совместно провести вечер.

Но чтобы вы не думали, что я озлобившаяся стерва, я не буду это комментировать.

Главное

Но все-таки для меня день на ПМЭФ-2019 навсегда останется днем, когда я узнала о задержании Ивана Голунова.

Мы на «Клерке» только-только пережили историю, когда нам угрожали от лица ФНС. И когда мы реально боялись, что что-то подобное могут подбросить и нам. И тут такое.... Почитайте совместное заявление РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей», которые сегодня вышли с одинаковой первой полосой.

Мы присоединяемся к заявлению коллег.

Ваня, мы с тобой.

Пришли не просто к Голунову, пришли к каждому из нас. Не просто к журналистам, а всем, кто еще может мыслить отлично от лубочных картинок подписания очередного соглашения на красивом форуме, с которого обязательно кто-то отпилит свой кусок.

Свободу Ивану Голунову!