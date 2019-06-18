Добровольная переплата, очередные проблемы программы ФНС и новое в ККТ: топ обсуждений

Обзор самых важных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Добровольная переплата по налогам

Коллеги, поделитесь опытом. Держит ли кто-то намеренно переплату по налогам? Если да, то как сумму определяете? — Olga Krayeva

Как показывает практика, большинство бухгалтеров предпочитают небольшую сумму держать в переплате и, в основном, для списания пени:

«По 100 р на пени по всем налогам закидываю, чтобы не пугать предпринимателей пустяковыми решениями о взыскании с р/с» (Олег Косолапов).

«Всегда держу переплату и по 100-200р пени, особенно там, где забывают или не могут сразу оплатить своевременно» (Эльмира Борисовна).

Также коллеги рекомендуют отслеживать трехлетний срок:

«Cама практикую такое уже достаточно давно, есть в этом свои плюс, как ни крути, главное всегда держать на контроле эту самую переплату, чтобы не вылезти за трехлетний срок и периодически производить зачет в счет текущих платежей либо по пеням (кто их знает, как они их считают, билась-билась, пытаясь понять логику, так и не пришла к конечному результату)» (Пани Моника).

А с переходом налоговиков на новую программу, можно лишиться всей своей переплаты:

«Я держала и не рубли, а десятки тысяч, учитывая немаленькие обороты и разные возможные ситуации. По состоянию на 01.01.19 по справкам из ФНС нет у нас теперь никаких переплат по обоим ООО и одному ИП», — предостерегает Светлана.

Интересно заметить, что среди коллег, участвующих в обсуждении этого вопроса, только был один единственный ответ, что переплаты не допускают:

«Не держу. Просто так разбазаривание мои не одобряют» (Инна Милькина).

Очередные проблемы в работе налоговых органов

Товарищи, бухгалтера! Что за Х...халатность и беспредел со стороны налоговой? Мы за неделю получили 6 требований и 5 из 6 неадекватные. Звоним в ИФНС (полдня дозваниваешься, дай бог повезет и кто-то ответит), они отвечают, что это программа. Типа теперь у них программа рассылает требования. Нам прилетела на списание просроченная задолженность 2010 года и хотят транспортный налог списать с ИП. По другим организациям тоже ересь (требование при наличии переплаты, взыскание задолженности, которой нет). Предлагаю это не терпеть, а как-то объединиться и написать коллективную жалобу — Юлия Миндаль

Переход налоговых органов на новое программное обеспечение уже полгода как не дает нормально работать: фантастические недоимки, сказочные пени, подвисающая отчетность и т.д. В связи с чем, бухгалтеры написали коллективное письмо, в котором изложили свои жалобы на работу налоговых органов. В итоге, всех, кто данное письмо составлял, начали вызывать в налоговую для бесед. О чем беседовали из первых уст рассказывает Эльмира:

«Все вопросы решаются, ходила в ФНС, по письму лично вызывали на беседы. Это налоговым по шапке дали за работу с н/плательщиками, их и „строят“, а по законодательству — никаких сдвигов... Результат написания письма оказался только в том, что налоговиков (обычных сотрудников) работой вдвое больше нагрузили. В итоге: мои проблемы по всем ИФНС, какие возникли, все решили в приятой обстановке и без скандалов».

Коллеги, конечно, пытаются самостоятельно порешать свои вопросы с ИФНС, но дозвониться до налоговых органов — это на грани фантастики. Поездки тоже не решают проблем:

«Я на прошлой неделе не дозвонилась налоговикам по местному номеру, заехала по дороге. Кабинет закрыт (камеральный по физикам), охранник сказал, что где-то они на этажах. Администратору оставила телефон, дело было в прошлую пт, говорит перезвонят вам во вт-ср))))))) сегодня пятница — так и не перезвонили)) глухая оборона прям», — рассказывает Юлия.

На днях я тоже ездила в налоговую, т.к. дозвониться в течение 2-х дней не могла, а вопрос не терпел отлагательств. Итог: потрачено время на проезд, на ожидание в очереди и — вуаля: «Мы ничего сказать не можем, так как не работает программа». Предлагают приехать завтра, но сначала прозвонить, а то вдруг программа работать не будет. Чёрт, как же мне дозвониться-то?

Также бухгалтеры столкнулись с новой проблемой — не ложится уточненная отчетность:

«Вчера позвонили из ИФНС и сообщили что у меня неверно рассчитаны авансовые платежи в декларации за 2018 по налогу на прибыль !!!! Начали выяснять, и вот еще один нежданчик от налоговиков: их программа не видит уточненных деклараций!! Занавес!!» (Сорокина Ольга ).

«Отправляла тут клиентские уточненки, приходит результат обработки — принято, но требуется уточнение, и ниже какая-то ересь, из которой не понятно, что там нужно уточнять. Две штуки подряд, и на обе две пришло такое. Вот скорее всего этих уточненок их прога и не видит» (Елена Душина).

Как видим, проблема с уточненной отчетностью — не разовый случай. Так что, коллеги, кто уточнялся, держим руку на пульсе и контролируем уточненную отчетность.

Переход на онлайн-кассы с 1 июля 2019

Изменения в 54-ФЗ подписаны Президентом, и с 1 июля нас ждут очередные изменения при работе с онлайн-кассами.

В КУБе проходят обсуждения нововведений:

Ну что, дамы и господа, поправки в 54-ФЗ приняты. Вступают в силу с 06.06.2019 г. ( в части касающейся с 01.07.2019 года). Пообсуждаем, кому теперь кассы, кому БСО и вообще — каждой сестре по серьгам. — Ирина Шеберстова

Разберем самые волнующие вопросы:

1. ИП розница без работников нужна касса или нет, никак не разберусь...

Отвечает Ольга: «Если розница, то нужна независимо от работников».

Для розницы определяющую роль играет, какой товар продается: собственный или перепродажа, что и уточняет Дмитрий:

«Если купил-продал, нужна с 1.07.19 г. Если произвёл-продал — ещё есть отсрочка».

2. ИП сам оказывает услуги по обучению. Касса не нужна до 01.07.21, БСО отменены, а на основании чего формировать КУДиР ?

«Я проблемы с документом у ИП без работников вообще не понимаю. Ну, пусть при думает бланк, обзовет его, например, квитанция. Возьмет из закона 54-ФЗ обязательные реквизиты для ИП на ПСН (п.2.1 ст.2). И все. А страдать, что там налоговая что-то не увидит, точно не стоит» (Надежда Камышева ).

3. У меня тоже вопрос назрел. Оплата от ФЛ на р/сч. Сейчас нет кассы только в отношении наличной оплаты через операциониста в банке. А с 01.07 вообще все что угодно можно без чека? Любыми электронными средствами оплаты? (конечно, в рамках изменений, т.е. вопрос касается услуг).

«С 1 июля на все безналичные оплаты от физлиц нужен чек ККТ. Есть исключения, но они именно исключения.

Все поступления от физиков по безналу требуют применения ККТ. Исключения для образовательных организаций и еще каких-то. Ну, и для ИП без работников или по отдельным видам ПСН.

ИП без работников при любых услугах и при любой системе налогообложения могут не применять ККТ» — прокомментировала вопрос Надежда.