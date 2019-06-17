Вычеты по НДФЛ при покупке недвижимости: полный справочник

Все нюансы по возврату денег из бюджета.

Многие счастливые обладатели домов, квартир, гаражей и прочих подобных объектов собственности рано или поздно задумываются о продаже данной собственности в силу разных причин. И практически такое же количество лиц готовится приобрести все эти объекты в ближайшее время.

Для первой и второй категории лиц законодательство предусматривает различные вычеты. В этой статье речь пойдет о вычетах НДФЛ для физических лиц при покупке недвижимости. Все нюансы получения имущественного налогового вычета регламентированы ст. 220 НК РФ.

Законодательство предусматривает предоставление имущественного налогового вычета, но, к сожалению, не для всех категорий недвижимости.

Пп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК РФ предусматривают предоставление имущественных вычетов в сумме фактически произведенных расходов в следующих случаях:

на строительство или приобретение жилых домов, квартир, комнат или доли в них;

на приобретение земельных участков или доли в них для индивидуального жилищного строительства;

на приобретение земельных участков или доли в них, на которых уже расположены приобретаемые жилые дома или доли в них.

на погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также на погашение процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирования при приобретении вышеперечисленной недвижимости.

Таким образом, при приобретении или строительстве гаража, при приобретении земельного участка под гараж, приобретении дачного земельного участка, постройка на территории садоводческих и огороднических товариществ дачных домов и прочей недвижимости предоставление гражданам имущественных вычетов законодательством не предусмотрено.

Хотя пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ и предусматривают предоставление вычетов в сумме фактически произведенных расходов, но данный размер все же имеет свои ограничения, предусмотренные пп. 1 п. 3 и п. 4 ст. 220 НК РФ. Так вычет на приобретение недвижимости и земельных участков не может превышать предельную сумму в размере 2 млн. рублей. Вычет на погашение процентов по целевым займам (кредитам) не может превышать сумму в размере 3 млн. рублей.

Право на имущественный налоговый вычет имеет ряд особенностей для некоторых категорий налогоплательщиков. Например:

если право на вычет при приобретении недвижимости заявляется лицами, получающими пенсии, то согласно п. 10 ст. 220 НК РФ, такой налогоплательщик вправе перенести имущественный вычет на прошлые периоды, но не более чем на три года, предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток имущественного вычета, правомочность подобного подтверждается письмом Минфина Рф от 02.11.2018 г. № 03-04-05/78803;

если приобретается недвижимость у взаимозависимого лица, являющимся таковым согласно ст. 105.1 НК РФ, то в соответствии с п. 5 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет налогоплательщику не предоставляется. Взаимозависимыми лицами согласно ст. 105.1 НК РФ считаются физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный. Обратите внимание, что в данной статье не приравнены по общим основаниям к взаимозависимым лицам родители супругов, бабушки (дедушки) супругов, дяди (тети) супругов. Так, например как отмечают специалисты Минфина РФ в письме от 18.01.2019 г. № 03-04-05/2228 при получении супругой имущественного вычета по НДФЛ при покупке квартиры у бабушки супруга, в случае если между супругой и бабушкой супруга не будет установлена взаимозависимость, то супруга вправе претендовать на получение имущественного налогового вычета;

если приобретается недвижимости в совместную собственность супругов, то независимо от того, на чье имя оформлена недвижимость и платежные документы, заявление права на получение имущественного налогового вычета имеет каждый из супругов в размерах установленных пп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК РФ. Однако для этого необходимо в ИФНС предоставить заявление о распределении расходов. Если подобное заявление о распределении расходов не подать, то вычет предоставят только тому супругу, на чье имя будут оформлены расходные документы.

Согласно п. 3 ст. 220 НК РФ право на имущественные вычеты возникает с того года, в котором соблюдены все условия для их получения. Получить вычеты ранее года, в котором физическому лицу были выданы документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, нельзя. Это означает, что право на получение имущественного налогового вычета возникает с момента, когда право собственности на недвижимость зарегистрировано в ЕГРН или получен подписанный обеими сторонами передаточный акт или иной документ о передаче объекта застройщиком участнику долевого строительства, если жилье приобретается в строящемся доме.

Обратите внимание, что согласно пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры, налогоплательщик представляет документы, подтверждающие право собственности на квартиру. И если приобретается квартира в строящемся доме, то согласно абз. 4 пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ право получения имущественного налогового вычета определяется не только при наличии договора участия в долевом строительстве, но и подписанного сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятии его участником долевого строительства. Т.е. налогоплательщик вправе обратиться с заявлением в налоговый орган о предоставлении ему имущественного налогового вычета при приобретении квартиры в строящемся доме по доходам за тот налоговый период, в котором был подписан акт о передаче квартиры.

Правом на получение имущественного налогового вычета в отношении земельного участка под застройку можно воспользоваться только после того, как будет зарегистрировано право на построенный на данном участке жилой дом. При этом дата регистрации права собственности на землю значения не имеет.

Возможность воспользоваться имущественным вычетом есть не у каждого. Право на получение имущественного вычета могут физические лица при наличии у них доходов, для которых применяется налоговая ставка 13% определенная п. 1 ст. 224 НК РФ. Если недвижимость оформлена на лицо, у которого нет доходов, облагаемых по ставке 13% оформить вычет не удастся до тех пор, пока у собственника недвижимости не возникнут подобные доходы.Например, квартира приобретена в 2017 году, однако доходов, облагаемых по ставке 13 %, у физического лица в 2017 году не было. В предоставлении имущественного налогового вычета за 2017 год будет отказано. Однако, так как налоговым законодательство не ограничен срок, когда собственник сможет воспользоваться данным вычетом при наличии у него налогооблагаемых доходов, то вычет можно получить позже.

Единственный момент, на который стоит обратить внимание, так это то, что согласно п. 7 ст. 78 НК РФ подать заявление о зачете или возврате НДФЛ можно в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Например, квартира приобретена в 2017 году, право на получение имущественного вычета в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%, существует в любой промежуток времени в течение 2018-2020 годов.

Как правило, за один календарный (налоговый) год полностью воспользоваться имущественным вычетом не всегда получается, и в этом случае неиспользованный остаток согласно положениям п. 9 ст. 220 НК РФ возможно перенести на следующие налоговые периоды до полного их использования.

Если по приобретенному объекту недвижимости использована только часть имущественного вычета, то воспользоваться оставшейся частью до максимального размера вычета можно будет в дальнейшем при приобретении или строительстве другого объекта недвижимости согласно пп.1 п. 3 ст. 220 НК РФ но только в части налогового вычета предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ. Перенести неиспользованный вычет по уплате процентов по целевому займу (кредиту) на другие объекты недвижимости законодательством не предусмотрено.

Ранее в Налоговом кодексе в отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года налоговый вычет как в части непосредственно расходов на приобретение, так и в части расходов, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам) предоставлялся только в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества, и если налогоплательщик уже воспользовался данным имущественным вычетом, то основанием для повторного получения вычета в отношении другого объекта недвижимости у физического лица уже не имеется (письмо Минфина РФ от 31.10.2018 г. № 03-04-05/78306)

После того, как имущественный налоговый вычет будет использован в полном размере, повторное предоставление вычета при приобретении последующих объектов недвижимости законодательством не предусмотрено, на это прямо указывает п. 11 ст. 220 НК РФ.

Для того, чтобы воспользоваться правом получения налогового имущественного вычета, необходимо предоставить в налоговые органы список необходимых документов. Их перечень приведен в пп. 6, 7 п. 3 ст. 220 НК РФ. В зависимости от того, по какому объекту недвижимости физическое лицо планирует воспользоваться имущественным налоговым вычетом, необходимо предоставить:

копию договора о приобретении недвижимости и документы, подтверждающие право собственности;

копию договора участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта застройщиком участнику долевого строительства;

копию свидетельства, подтверждающего право собственности на земельный участок и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом, построенный на данном участке;

документы, подтверждающие уплату денежных средств при приобретении недвижимости или строительстве таковой (это могут быть квитанции, кассовые и /или товарные чеки, банковские выписки с расчётного счета, расписки, акты о закупке материалов у физических лиц и прочее). При этом обратите внимание, что если квартира была куплена в общую долевую собственность, то оплата доли со счета другого покупателя не может являться отказом в имущественном налоговом вычете (информация ФНС России от 25.01.2019 г., решение ФНС России от 23.11.2018 № СА-3-9/8717@));

копию кредитного договора и справка от кредитной организации о размере уплаченных процентов по кредиту;

справку о доходах, облагаемых по ставке 13%.

Итак, недвижимость приобретена, право воспользоваться имущественным налоговым вычетом есть, подтверждающие документы в наличии. Куда и как обращаться физическое лицо вправе самостоятельно, выбрав один из двух вариантов, получить имущественный вычет подав налоговую декларацию в налоговые органы по окончании календарного года, когда возникло право на вычет, либо непосредственно обратившись к работодателю не дожидаясь окончания налогового периода при подаче письменного заявления к работодателю, при условии что данное право на вычет подтверждено налоговыми органами.

Если планируется получать налоговые вычеты через налоговую инспекцию, то по окончании календарного года необходимо заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ, приложить копии подтверждающих документов и заполнить заявление о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ. Если по итогам года декларация предоставляется исключительно в целях получения налогового вычета, то подать ее можно в любое время после окончания истекшего календарного года, но не позднее трех лет после его окончания, как было указано выше. Если же помимо получения налогового вычета налогоплательщик обязан отчитаться о полученных доходах за истекший календарный год, то предоставить декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникло право на имущественный налоговый вычет.

После получения декларации налоговая инспекция обязана в течение трехмесячного срока провести камеральную проверку и согласно п. 9 ст. 78 НК РФ по окончании данного срока направить налогоплательщику сообщение о принятом решении о зачете (возврате) сумм НДФЛ, либо же решение об отказе в осуществлении зачета (возврата). В случае положительного решения сумма излишне уплаченного налога должна быть возвращена на банковские реквизиты, указанные в заявлении о возврате налога в срок не позднее одного месяца со дня когда в налоговые органы было предоставлено такое заявление. Для ускорения процесса получения денежных средств рекомендуем подавать заявление о возврате вместе с декларацией 3-НДФЛ.

Если налогоплательщик планирует получить вычет у работодателя, то необходимо придерживаться следующего алгоритма. Пакет подтверждающих документов вместе с заявлением о подтверждении права на имущественный вычет предоставляется в налоговые органы по месту жительства, обратите внимание, что в данном случае предоставлять декларацию 3-НДФЛ не нужно. В данном случае, согласно сроков, установленных абз. 4 п. 8 ст. 220 НК РФ в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления налоговыми органами должно быть подтверждено право на получение имущественного налогового вычета. После получения подтверждения налогоплательщик должен составить в произвольной форме заявление о предоставлении имущественного вычета и вместе с уведомлением, подтвержденным налоговым органом, направить его работодателю.

Обратите внимание, что в при выборе любого варианта получения имущественного налогового вычета, как через налоговую инспекцию, так и непосредственно через работодателя, в случае, если неиспользованный остаток налогового вычета будет перенесен на следующий календарный (налоговый) год, необходимо вновь как предоставлять декларацию 3-НДФЛ, так и получать уведомление о подтверждении права на имущественный налоговый вычет соответственно.

Обучающий курс от команды «Клерка» «Налоговые проверки. Тактика защиты» Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП. Первое видео — бесплатно.

Даем сертификат в конце обучения.

Дистанционное обучение. Записаться на курс за 5 500 руб.