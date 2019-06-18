Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан

Что произошло?

Банки нашли новые основания для блокировки счетов россиян — кредитные организации стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после. Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на проблемы вкладчиков Сбербанка и Московского Кредитного Банка. В публикации упоминаются два человека, которые получили подобные требования от банков, но лишь один из них столкнулся именно с блокировкой счета.

Что говорят в банках?

В Сбербанке и МКБ не отрицают, что такие ситуации возможны. Кредитные организации ссылаются на обязанность соблюдать 115-ФЗ — закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Впрочем, конкретные случаи, которые упоминались в публикации, банки не прокомментировали.

Блокировки по этой причине — массовое явление?

В Сбербанке и Московском Кредитном Банке не пояснили, как часто принимаются ограничительные меры в рамках 115-ФЗ по отношению к вкладчикам. Большинство игроков, опрошенных Банки.ру, также не раскрыли, можно ли считать такие блокировки массовым явлением. В Райффайзенбанке сообщили, что не наблюдают всплеска подобных «ограничительных мероприятий». «Даже в случае выявления подозрительной операции речь идет об отказе в ее проведении, но не о блокировании счета клиента», — заверили в МКБ. Мера по блокировке счета применяется крайне редко, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка. «В основном, когда говорят о блокировке счета, речь идет о блокировании удаленного доступа (мобильный и интернет-банк, пластиковые карты). То есть клиенту, чтобы совершить операцию, надо прийти в отделение с бумажной платежкой. Логика в том, что личный визит клиента позволяет прояснить ситуацию на месте», — пояснили в кредитной организации.

Это действительно новая практика?

Увы, нет. Банки и раньше запрашивали у клиентов документы о происхождении денежных средств. Один из таких случаев даже дошел до Верховного суда — клиент оспаривал отказ кредитной организации выдать средства из-за подозрения в «сомнительных операциях». Спор между гражданином и Сбербанком начался в 2016 году и закончился победой кредитной организации (дело № 78-КГ17-90). На форуме Банки.ру можно обнаружить аналогичные жалобы клиентов за последний год. Причем пользователи сообщали и о требованиях банков раскрывать планы по расходованию средств после закрытия депозита.

Почему банк может заблокировать счет и не отдать вклад?

Согласно 115-ФЗ, любая кредитная организация обязана попросить у клиента разъяснений, если его трансакции вызывают подозрения. «Критерии необычных операций определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе. Пороговые суммы операций и критерии отбора, применяемые банками, не могут раскрываться в силу законодательных требований», — подчеркнули в Сбербанке. Перечень признаков, которые указывают на сомнительный характер трансакций, содержится в положении Банка России № 375-П. В документе можно обнаружить как минимум четыре пункта, которые касаются снятия средств с вклада. Например, такой: «Зачисление (регулярное зачисление) на депозит (депозиты) клиента — физического лица со счета (счетов), открытого (открытых) этому физическому лицу в другой (других) кредитной организации (кредитных организациях), крупных сумм денежных средств с последующим снятием этих средств в наличной форме». Такой формулировкой можно описать даже безобидную операцию, которую клиент совершает без злого умысла.

Банк имеет право требовать пояснений, как клиент собирается тратить деньги с депозита?

Да, по тем же основаниям. Снятие наличных денежных средств с депозита — это тоже банковская операция, говорит адвокат Владимир Ефремов. Он, однако, замечает, что в данном случае банки расширительно толкуют 115-ФЗ.

Какие подтверждающие документы может потребовать банк?

Для проверки происхождения средств клиента банк может попросить его раскрыть источники дохода — допустим, показать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или 3-НДФЛ. «Документами, подтверждающими источник происхождения средств, могут являться, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы, в зависимости от конкретной ситуации», — пояснили в Сбербанке. Подтверждением также могут считаться договоры продажи чего-либо, договоры займа, кредита, сведения о принятии наследства или выигрыша в лотерею, перечисляет Владимир Ефремов. Если средства много лет хранились на разных вкладах, а потом были перечислены на один, то можно предъявить старые договоры об открытии депозитов, а также расходные кассовые ордера, которые выдаются при снятии денег со счетов. «Когда физическое лицо просят объяснить происхождение средств, дают бланк, который можно заполнить в свободной форме. Полагаю, что такое же заявление можно составить, если банк просит разъяснений о расходовании денег с депозита. Самый разумный ответ в такой ситуации: «Снимаю средства для хранения наличных», — говорит Ефремов.