Почему работодателям пора регулировать общение сотрудников в мессенджерах?

Рабочая переписка прочно перешла в чаты, но трудовое право никаким образом такое общение не регулирует. Кто про этому поводу переживает?

Социальные сети и мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь. Порой кажется, что иногда женщинам не так страшно расстаться с мужем, как с телефоном, в котором хранится почти вся твоя жизнь. Основное общение перешло в чаты — это удобно, просто и всегда доступно, ведь продолжить диалог можно в любой момент. Но в мессенджеры перешла не только дружба, но и рабочие отношения. Допустим, начальник отдела создает чат со своими сотрудниками, они общаются там, в том числе решают рабочие вопросы. У отдела продаж может быть свой чат, у юристов — свой и т.д. А у кого-то их несколько. В крупных компаниях подобных групп может быть несколько десятков. Но рабочие ли это чаты?

Дело в том, что трудовое право до сих пор не регулирует общение в чатах. Тем не менее фактически многие задачи и рабочие вопросы уже давно обсуждаются в мессенджерах. Сюда можно отнести видео-совещания, конференц-звонки, группы по конкретным проектам и многое другое. Это происходит в рабочее время и посвящено задачам компании, а значит, требует правил и норм. Работодатели уже давно регулируют правила общения в компании, дресс-код и т.д., фиксируя это в локальных нормативных актах. Однако я еще ни разу не видела стандарта, который бы регламентировал коммуникацию в чатах.

Откладывать процесс уже нельзя, так как это стало большим социальным явлением. Личные темы переплетаются с деловыми вопросами, грань между которыми определить не всегда легко. Когда идет диалог на общие темы, никто не считает чат официальным каналом. Об этом вспоминают только при конфликте сотрудников.

Но когда в чате появляется группа работников и руководителя, он уже выступает от имени компании. И здесь наступает ответственность.

Руководитель организовал чат для своего отдела. Через какое-то время он вместе с коллегой стал писать неприятные сообщения в адрес одной из сотрудниц этого же отдела. Какое-то время она отшучивалась, но потом начались грубость и оскорбления. Девушка не выдержала и пожаловалась в Службу персонала. HR-директор, увидев сообщения в чате, инициировала увольнение начальника отдела и его зама, предъявив им нарушение трудовой дисциплины. Они, естественно, были против. Расстаться с ними в рамках трудового законодательства не получилось, потому что ТК РФ не регулирует общение в мессенджерах. В итоге дело велось лично между сотрудниками в рамках Гражданского кодекса.

Именно поэтому в компаниях надо как можно скорее устанавливать правила общения в чатах. Для этого можно подготовить отдельный локальный нормативный акт.

Сотрудники должны понимать, что можно и нельзя делать в мессенджере. Разрабатывая документ, лучше составить список задач, которые вы хотите решить. Но управлять этим процессом надо именно вам. А значит, стоит подумать о том, чтобы самим инициировать создание чатов и управлять ими. Например, разделить чаты по темам, проектам, разные группы сотрудников объединять в разных мессенджерах. Также помогут ответы на вопросы: кто имеет право создать корпоративный чат и какой документ будет означать его запуск, кто модерирует информацию, как защищается коммерческая тайна и персональные данные?

Отдельно надо учесть сам процесс общения: формальный или неформальный язык, публикация смайлов и значков, публикация личной информации и объявлений и т.д. Стоит также установить частоту просмотра чатов, соотнести это с рабочим графиком сотрудников. Надо, конечно, помнить и о правилах выхода из чата, исключения при увольнении и закрытии самих групп. И здесь хочу напомнить об одном часто упускаемом моменте: проблему не всегда можно решить лишь закрытием чата — ведь история переписки сохранится в телефонах коллег.

Создав управляемую систему работы корпоративных чатов, вы сможете избежать рисков серьезных конфликтов в коллективе. А за нарушения правил общения сможете привлекать к дисциплинарной ответственности также, как и за неисполнение должностных обязанностей.