Самозанятые: риск для бизнеса или возможность налоговой экономии?

Ряд интернет-изданий пишут, что ФНС предупреждает бизнес о крайней нежелательности использования самозанятых вместо наемных работников, в том числе об изменении статуса действующих работников с оформленных по трудовому договору на статус самозанятых.

Официального письма ФНС по этому вопросу мы не нашли, скорее всего, это в устной форме было высказано кем-то из руководства.

В любом случае, еще с возникновения проекта закона по налогам для самозанятых (НПД) многие начали потирать руки, предвкушая те выгоды, которые им даст перевод своих сотрудников в этот статус. Однако законодатель прямо предусмотрел в проекте запрет на работу с самозанятыми, кто до этого работал в качестве наемного работника. Такой работник не должен работать на данного работодателя в течении 2 последних лет, прежде чем он сможет работать с ним как самозанятый.



На самом же деле ничего нового не происходит. Просто ФНС напоминает, что не стоит экономить на налогах, даже если способ экономии — законен. А свои риски бизнес должен оценивать сам (на то эта деятельность и называется предпринимательской, то есть, осуществляемой на свой страх и риск).

Итак, что нужно оценивать в первую очередь по сделке с самозанятым (и не только). Оценивать нужно, насколько сделка прибыльна, удобна, осуществима на практике, преследует ли она получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности, или же ее цель — именно сэкономить на налогах (соответствует ли она требованиям ст. 54.1 НК РФ). Инспекторы оценят сделку с самозанятым, порядок оказания услуг, были ли они оказаны фактически. Спросят, почему был привлечен именно самозанятый, а не штатный сотрудник. Если ваши ответы их не устроят, отношения будут переквалифицированы в трудовые с последующим доначислением недоимки, пени, штрафа.

Предлагаем вам правила по работе с самозанятыми:

Самозанятый не может быть бывшим работником и даже по истечении 2 лет на это обратят внимание. Не нужно передавать самозанятому тот функционал, который у вас всегда делали штатные сотрудники. Любые признаки взаимозависимости привлекут внимание. Самозанятый не должен вести себя как наемный работник: ходить на работу по расписанию, соблюдать трудовой распорядок, ходить в отпуск и т.п. Самое главное. Самозанятый является самостоятельным лицом, оказывающим услуги. Он сам распоряжается своими деньгами. Идеальный кандидат — IT-специалисты, бухгалтеры, юристы, дизайнеры, SMM-специалисты, маркетологи, и пр.

В любом случае выбирая самозанятого для оказания услуг, обратите внимание на сферы деятельности, по которым самозанятый может работать по закону, помните о необходимости наличия доказательств реальности сделки.

А также, смотрите запись вебинара о самозанятых с Мариной Прониной: