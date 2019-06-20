Почему бухгалтеры не полетят на Марс с Леонтьевым?

Обычно все беды бухгалтерии проистекают от налоговой, контрагентов и деревянной (но незаменимой) 1С. Но можно попробовать поискать еще, как минимум, одну причину.
Как много в этом русском слове...
Именно с этой причудой-наследием прошлого связаны годы головной боли и горы сломанных ногтей. Да, именно! Первичка. Именно в этой части бухгалтеру нужно больше всего коммуницировать с другими отделами, поставщиками и покупателями. И рутину по вводу первички в 1С вряд ли кто-то назовет работой мечты.
Именно первичкой периодически заваливает бухгалтеров. Из-за того, что её не вовремя привезли или составили некорректно могут возникать переплаты по налогам, а ошибки могут привести к доначислению налогов, штрафам и пени. Количество номенклатуры и контрагентов бесконтрольно множатся в 1С, что только добавляет проблем.
Если первичных документов 100-200 в месяц и вводит их 1-2 человека, проблем может не возникать. Также проблем нет и у счастливчиков, вводящих документы только по заказам. В основном бухгалтеры живут в более суровых реалиях.
Почему бухгалтеры не улетят на марс с Леонтьевым?
Внедрение ЭДО идет полным ходом, продавцы ЭДО получают до 70% комиссии с продаж. 1С франчайзи с пеной у рта отстаивают незаменимость технологии, потому что 1С-очка уже не продается как раньше, а новых продуктов желтый друг уже не выпускает.
Несмотря на то, что ЭДО во многом решает основную проблему — обмен документами, к сожалению, это не магическая палочка по занесению документов. Есть ряд нюансов:
- создатели системы ЭЦП (не путать с ЭДО) — это динозавры, которым неведомы прелести юзабилити и удобства «интерфейса». У них монополия и все по ГОСТу. Хотя интернет переполнен статьями о том, как взломать ЭЦП, потому что их методы шифрования из 90-х годов. Ну, и конечно, набор «сертификатов» и способы их установки/получения вызывают ностальгию по временам первых компьютеров.
- чтобы внедрить это новшество, нужно, чтобы процессы в компании уже были очень неплохо стандартизированы, иначе начнется хаос.
- по-прежнему нужно изменять наименования номенклатуры на свои и вводить аналитические данные и это занимает массу времени.
- даже если документ подписан ЭЦП и передан по ЭДО — это не значит, что его можно автоматом занести в 1С. Некоторые документы приходят в pdf и из них нужно, как и раньше, переносить данные в 1С вручную.
- ЭДО не сложно внедрить в средней фирме. Если учет менее стандартный, систем ЭДО несколько, много поставщиков и покупателей — внедрение станет кошмаром для всей компании.
- даже после внедрения, остается много бумажных документов. Потому что многим так удобнее, небольшие фирмы ЭДО не часто внедряют, не у всех поддерживается обмен с другими ЭДО.
Ну а пока мы внедряем эти деревянные технологии — весь мир летит на Марс.
Как во всем белом мире
Причем в марте текущего 2019-го в Государственной думе появилась одна здравая мысль — а давайте у нас, как во всем белом мире, бумажки, отправленные через электронную почту будут признаваться оригиналом?
Но инициаторы проекта вовремя поняли, что так они сделают жизнь народу проще и уехали обмывать прозрение в летний отпуск. Законопроект завис в летаргическом сне.
Леонтьев одобряет
Если первички все же многовато, а ЭДО не вариант, то автоматизируйте ввод первички через Jetlex.
(1) Загружаете пачку неотсортированных документов в сервис (сканы, фото, pdf, и т. д.) (2) сервис их обработает за 10 сек. (3) покажет вам сомнительные области, и (4) автоматически загрузит данные из документа в 1С.
На выходе получаете корректно скомпонованные (счет-фактура накладная/акт) и введенные в 1С документы. Получается в 5-10 раз быстрее, чем вводить ручками.
Сервис интегрируется с 1С за 2 минуты. Из него можно работать со своими справочниками. Счета учета и виды операций выставляются автоматически. Но предусмотрена и ручная замена из ваших справочников. Jetlex запомнит проведенные вами замены названий номенклатуры и счетов учета, а в следующий раз сделает такую замену автоматически. И много чего еще.
Загружайте в сервис документы обычного качества. Если документ будет хорошо читаем человеком, то и машина его распознает.
Сервис поддерживает потоковую загрузку документов, проводит пересчет данных в документе, работает на базе искусственного интеллекта и точность распознавания намного превышает аналоги.
Сервис не решит все трудности обработки первичных документов, но вводить первичку в 1С точно станет гораздо проще.
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