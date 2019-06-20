Почему бухгалтеры не полетят на Марс с Леонтьевым?

Обычно все беды бухгалтерии проистекают от налоговой, контрагентов и деревянной (но незаменимой) 1С. Но можно попробовать поискать еще, как минимум, одну причину.

Как много в этом русском слове...

Именно с этой причудой-наследием прошлого связаны годы головной боли и горы сломанных ногтей. Да, именно! Первичка. Именно в этой части бухгалтеру нужно больше всего коммуницировать с другими отделами, поставщиками и покупателями. И рутину по вводу первички в 1С вряд ли кто-то назовет работой мечты.

Именно первичкой периодически заваливает бухгалтеров. Из-за того, что её не вовремя привезли или составили некорректно могут возникать переплаты по налогам, а ошибки могут привести к доначислению налогов, штрафам и пени. Количество номенклатуры и контрагентов бесконтрольно множатся в 1С, что только добавляет проблем.

Если первичных документов 100-200 в месяц и вводит их 1-2 человека, проблем может не возникать. Также проблем нет и у счастливчиков, вводящих документы только по заказам. В основном бухгалтеры живут в более суровых реалиях.

Почему бухгалтеры не улетят на марс с Леонтьевым?

Внедрение ЭДО идет полным ходом, продавцы ЭДО получают до 70% комиссии с продаж. 1С франчайзи с пеной у рта отстаивают незаменимость технологии, потому что 1С-очка уже не продается как раньше, а новых продуктов желтый друг уже не выпускает.

Несмотря на то, что ЭДО во многом решает основную проблему — обмен документами, к сожалению, это не магическая палочка по занесению документов. Есть ряд нюансов:

создатели системы ЭЦП (не путать с ЭДО) — это динозавры, которым неведомы прелести юзабилити и удобства «интерфейса». У них монополия и все по ГОСТу. Хотя интернет переполнен статьями о том, как взломать ЭЦП, потому что их методы шифрования из 90-х годов. Ну, и конечно, набор «сертификатов» и способы их установки/получения вызывают ностальгию по временам первых компьютеров.

чтобы внедрить это новшество, нужно, чтобы процессы в компании уже были очень неплохо стандартизированы, иначе начнется хаос.

по-прежнему нужно изменять наименования номенклатуры на свои и вводить аналитические данные и это занимает массу времени.

даже если документ подписан ЭЦП и передан по ЭДО — это не значит, что его можно автоматом занести в 1С. Некоторые документы приходят в pdf и из них нужно, как и раньше, переносить данные в 1С вручную.

ЭДО не сложно внедрить в средней фирме. Если учет менее стандартный, систем ЭДО несколько, много поставщиков и покупателей — внедрение станет кошмаром для всей компании.

даже после внедрения, остается много бумажных документов. Потому что многим так удобнее, небольшие фирмы ЭДО не часто внедряют, не у всех поддерживается обмен с другими ЭДО.

Ну а пока мы внедряем эти деревянные технологии — весь мир летит на Марс.

Как во всем белом мире

Причем в марте текущего 2019-го в Государственной думе появилась одна здравая мысль — а давайте у нас, как во всем белом мире, бумажки, отправленные через электронную почту будут признаваться оригиналом?

Но инициаторы проекта вовремя поняли, что так они сделают жизнь народу проще и уехали обмывать прозрение в летний отпуск. Законопроект завис в летаргическом сне.

Леонтьев одобряет

Если первички все же многовато, а ЭДО не вариант, то автоматизируйте ввод первички через Jetlex.

(1) Загружаете пачку неотсортированных документов в сервис (сканы, фото, pdf, и т. д.) (2) сервис их обработает за 10 сек. (3) покажет вам сомнительные области, и (4) автоматически загрузит данные из документа в 1С.

На выходе получаете корректно скомпонованные (счет-фактура накладная/акт) и введенные в 1С документы. Получается в 5-10 раз быстрее, чем вводить ручками.

Сервис интегрируется с 1С за 2 минуты. Из него можно работать со своими справочниками. Счета учета и виды операций выставляются автоматически. Но предусмотрена и ручная замена из ваших справочников. Jetlex запомнит проведенные вами замены названий номенклатуры и счетов учета, а в следующий раз сделает такую замену автоматически. И много чего еще.

Загружайте в сервис документы обычного качества. Если документ будет хорошо читаем человеком, то и машина его распознает.

Сервис поддерживает потоковую загрузку документов, проводит пересчет данных в документе, работает на базе искусственного интеллекта и точность распознавания намного превышает аналоги.

Сервис не решит все трудности обработки первичных документов, но вводить первичку в 1С точно станет гораздо проще.

Попробуйте Jetlex — он и вам подойдет.