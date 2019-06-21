10 писем Минфина, которые будут интересны бухгалтеру на УСН

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
|№
|Вывод чиновников
|Реквизиты письма
|1.
|Расходы на приобретение права доступа к программному обеспечению с использованием сети Интернет могут быть учтены в расходах при УСН
|письмо Минфина РФ от 03.06.2019 № 03-11-11/40148
|2.
|При продаже ранее выкупленной у участника общества доли в уставном капитале выручка учитывается в УСН-доходах
|письмо Минфина РФ от 03.06.2019 № 03-11-11/40080
|3.
|Если в отчетном периоде за полугодие 2019 года доля участия других организаций составит 26 процентов, то акционерное общество считается утратившим право на УСН с 01.04.2019
|письмо Минфина РФ от 03.06.2019 № 03-11-11/40093
|4.
Если физлица, ранее стоявшие на учете как ИП, прекратили деятельность и снялись с учета, решив вновь зарегистрироваться уже после того, как местный закон о нулевой ставке вступил в силу, то, вновь зарегистрировавшись, они будут иметь право на нулевую налоговую ставку.
При этом получать такие «каникулы» несколько раз, регистрируясь и снимаясь с учета, НК РФ и судебная практика возможности не дают
|письмо Минфина РФ от 24.05.2019 № 03-11-11/37588
|5.
|В госзакупках может участвовать любое юрлицо, зарегистрированное на территории, из списка, утвержденного пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, или любое физлицо, в том числе стоящее на учете как ИП, в том числе и упрощенцы. Отчитываться о своей системе налогообложения в заявках на участие в закупке конкурсанты не обязаны
|письмо Минфина РФ от 15.05.2019 № 24-01-07/34829
|6.
Налогоплательщик, применяющий УСН, не вправе учесть в расходах предоплату на момент ее перечисления. Когда именно признавать такие затраты, зависит от того, к какому расходу на УСН они относятся. Если речь идет о расходах на товары, которые приобретены для перепродажи, то предоплату признают по мере реализации таких товаров покупателям.
Если же речь идет о материальных расходах, то предоплату можно будет списать после того, как контрагент окажет услуги и будет подписан акт об этом
|письмо Минфина РФ от 20.05.2019 № 03-11-11/36060
|7.
|Уменьшение доходов налогоплательщика от реализации основных средств на их остаточную стоимость ст. 346.16 НК РФ не предусмотрено
|письмо Минфина РФ от 26.04.2019 № 03-11-11/30795
|8.
При переходе с общего режима на УСН включать в доходы возвращенный аванс не нужно.
Данные суммы не включали в расходы. Если расходов не было, то и доходов не может быть
|письмо Минфина РФ от 26.04.2019 № 03-11-11/30835
|9.
|Переплату по налогу на прибыль можно зачесть в счет предстоящих платежей по налогу, уплачиваемому при УСН, поскольку оба платежа относятся к федеральным налогам
|письмо Минфина РФ от 15.04.2019 № 03-02-07/1/26682
|10.
|Налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму фактически понесенных им расходов на покупку земельных участков, которые приобретаются им с целью дальнейшей перепродажи, — по мере реализации указанных земельных участков.
|письмо Минфина РФ от 29.03.2019 № 03-11-11/21804
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