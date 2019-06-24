Чиновники готовят удар по тем, кто сдает квартиры

Многие граждане, сдающие жилые помещения в аренду, предпочитают делать это, не оповещая о своем дополнительном доходе налоговую службу. Ведомства на протяжении долгих лет предлагают новые способы вывести таких арендодателей из тени и заставить их уплачивать долю от своих доходов в бюджет, однако все эти способы были эффективны лишь отчасти.

Но сейчас сообщается о разработке Министерством экономического развития нового метода борьбы с неофициальными арендодателями, который в случае введения, скорее всего, сможет нанести по ним сокрушительный удар, выведя «на свет» большинство таких наймодателей и заставив их уплачивать подоходный налог от сдачи находящегося в собственности жилья.

В чем заключается новый способ борьбы с теневым рынком аренды?

Сегодня единственным эффективным способом быстро и совершенно бесплатно найти квартиросъемщиков является размещение на досках объявлений в сети Интернет информации о сдаче жилья в аренду — он практически полностью вытеснил другие способы, вроде расклейки на дверях подъездов объявлений.

Естественно, ведя борьбу с незаконной арендой жилья, государственные органы рано или поздно должны были вплотную заинтересоваться самым крупным источником квартиросъемщиков.

Как сообщают многие источники, Министерство экономического развития подготавливает законопроект, обязывающий владельцев сдаваемых в аренду квартир получать специальный идентификационный номер, который будет указываться в каждом объявлении, на всех площадках по размещению информации о сдаче недвижимости в аренду.

Не указав этот номер, разместить объявление будет попросту невозможно. За каждое объявление без идентификации сайты будут штрафоваться на достаточно крупную сумму, хотя пока что неясно, какое ведомство могло бы взять на себя такие функции.

Что останется?

Если такой закон действительно будет принят, тем наймодателям, которые не желают платить подоходный налог или становиться самозанятыми, придется отказаться от объявлений в Интернете и пользоваться старыми, проверенными десятилетиями способами — расклейкой бумажных объявлений и поиском квартиросъемщиков через знакомых. К сожалению, оба эти способа имеют существенные минусы.

Большинство граждан сейчас избегает поиска жилья по объявлениям, расклеенным на столбах, предпочитая изначально ознакомиться с фотографиями жилья и подробной информацией о нем. Стоит признать, что таким способом найти добропорядочных квартирантов стало очень сложно.

Что касается поиска через родных и друзей, то он может занять достаточно большое количество времени, поскольку круг знакомых любого человека ограничен. Кроме того, найденные таким образом арендаторы зачастую рассчитывают на более низкую цену и возможность предоставления отсрочек.

Пока неизвестно, будет ли требоваться идентификационный номер при сдаче квартиры через агентство недвижимости, но в любом случае агенты сами обязаны отчитываться о своих доходах, полученных от клиентов, так что сведения об уклоняющемся от налогов арендодателе так или иначе дойдут до налоговиков.