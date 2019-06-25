Грядет революция в рассылке налоговых уведомлений физлицам. Забудьте про бумагу

ФНС больше не будет тратить миллиарды рублей на рассылку физлицам уведомлений. Готов проект поправок в НК.

Как сейчас

Ежегодно ФНС проводит массовое мероприятие по рассылке физлицам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов.

Налоговые уведомления направляются налогоплательщикам на бумажном носителе по почте заказными письмами либо для физлиц, подключившихся к личному кабинету налогоплательщика, — в электронной форме через ЛК.

При этом налогоплательщики, получившие доступ к ЛК, вправе направить в любой налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых уведомлений и требований об уплате налогов на бумажном носителе.

Кроме того, в связи с наличием недоимки должникам посредством массовой печати и рассылки направляются требования об уплате налогов.

Все это обходится бюджету в копеечку.

Цена вопроса

Ежегодно миллиарды рублей из бюджета тратятся на рассылку физлицам уведомлений об уплате имущественных налогов, а также требований об их уплате.

Через личный кабинет электронно направляется только около 20% всех уведомлений.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку, франкирование и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати документов налоговых органов (в том числе налоговых уведомлений и требований об уплате налогов), в 2018 году составил 4,1 млрд. рублей.

Тарифы на почтовые услуги ежегодно растут, а значит растут и расходы ФНС, то есть бюджетные расходы.

Скоро эта ситуация изменится. Минфин опубликовал проект поправок в первую часть НК, которые касаются порядка рассылки физлицам уведомлений.

Что поменяется

С 1 июня 2021 года будет осуществлен переход к направлению налогоплательщикам налоговых уведомлений и требований об уплате налоговчерез Личный кабинет на сайте ФНС (без направления их по почте), за исключением определенных в случаев.

Получить уведомление на бумаге смогут только определенные категории налогоплательщиков:

инвалиды I и II групп инвалидности;

инвалиды с детства, дети-инвалиды;

пенсионеры;

физлица, проживающие в местах, отдаленных от сетей связи.

Те, кто получил электронное уведомление, могут получить и бумажный вариант, но для этого надо будет написать заявление в ИФНС.

Для налогоплательщиков — пользователей ЛК будет отменена возможность направления в налоговый орган уведомления о необходимости получения налоговых уведомлений и требований об уплате налогов на бумажном носителе

Для реализации предлагаемых изменений и адаптирования налогоплательщиков к новому порядку направления налоговых уведомлений и требований об уплате соответствующих налогов законопроектом предусматривается переходный период с 1 июня по 31 декабря 2020 года, в течение которого налогоплательщики должны быть проинформированы налоговыми органами о таких изменениях.

При этом для налогоплательщиков, не подключившихся к ЛК, при направлении налоговых уведомлений по почте с 1 июня 2020 года будет обеспечена возможность доступа к ЛК без дополнительного направления в налоговые органы заявлений о получении доступа к ЛК. Для этого в составе заказных писем с налоговыми уведомлениями будут направлены регистрационные карты для получения доступа к ЛК.

Экономия

Таким образом ФНСна почтовых расходах

В свою очередь, для реализации предлагаемых изменений потребуется выделение дополнительных средств в сумме 2,1 млрд. рублей на приобретение оборудования и умощнение инфраструктуры ЛК в связи с планируемым троекратным увеличением нагрузки, на проведение мероприятий по массовому «беззаявительному» подключению налогоплательщиков к ЛК, а также на модернизацию оборудования, используемого для массовой печати соответствующих документов налоговых органов.

Указанные бюджетные ассигнования будут носить единовременный характер, отмечется в пояснительной записке.