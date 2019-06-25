Грядет революция в рассылке налоговых уведомлений физлицам. Забудьте про бумагу

ФНС больше не будет тратить миллиарды рублей на рассылку физлицам уведомлений. Готов проект поправок в НК.
Как сейчасЕжегодно ФНС проводит массовое мероприятие по рассылке физлицам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов.
Налоговые уведомления направляются налогоплательщикам на бумажном носителе по почте заказными письмами либо для физлиц, подключившихся к личному кабинету налогоплательщика, — в электронной форме через ЛК.
При этом налогоплательщики, получившие доступ к ЛК, вправе направить в любой налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых уведомлений и требований об уплате налогов на бумажном носителе.
Кроме того, в связи с наличием недоимки должникам посредством массовой печати и рассылки направляются требования об уплате налогов.
Все это обходится бюджету в копеечку.
Цена вопросаЕжегодно миллиарды рублей из бюджета тратятся на рассылку физлицам уведомлений об уплате имущественных налогов, а также требований об их уплате.
Через личный кабинет электронно направляется только около 20% всех уведомлений.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку, франкирование и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати документов налоговых органов (в том числе налоговых уведомлений и требований об уплате налогов), в 2018 году составил 4,1 млрд. рублей.
Тарифы на почтовые услуги ежегодно растут, а значит растут и расходы ФНС, то есть бюджетные расходы.
Скоро эта ситуация изменится. Минфин опубликовал проект поправок в первую часть НК, которые касаются порядка рассылки физлицам уведомлений.
Что поменяетсяС 1 июня 2021 года будет осуществлен переход к направлению налогоплательщикам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов только в электронной форме через Личный кабинет на сайте ФНС (без направления их по почте), за исключением определенных в случаев.
Получить уведомление на бумаге смогут только определенные категории налогоплательщиков:
- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- пенсионеры;
- физлица, проживающие в местах, отдаленных от сетей связи.
Для налогоплательщиков — пользователей ЛК будет отменена возможность направления в налоговый орган уведомления о необходимости получения налоговых уведомлений и требований об уплате налогов на бумажном носителе
Для реализации предлагаемых изменений и адаптирования налогоплательщиков к новому порядку направления налоговых уведомлений и требований об уплате соответствующих налогов законопроектом предусматривается переходный период с 1 июня по 31 декабря 2020 года, в течение которого налогоплательщики должны быть проинформированы налоговыми органами о таких изменениях.
При этом для налогоплательщиков, не подключившихся к ЛК, при направлении налоговых уведомлений по почте с 1 июня 2020 года будет обеспечена возможность доступа к ЛК без дополнительного направления в налоговые органы заявлений о получении доступа к ЛК. Для этого в составе заказных писем с налоговыми уведомлениями будут направлены регистрационные карты для получения доступа к ЛК.
ЭкономияТаким образом ФНС сэкономит 2,7 млрд. рублей на почтовых расходах
В свою очередь, для реализации предлагаемых изменений потребуется выделение дополнительных средств в сумме 2,1 млрд. рублей на приобретение оборудования и умощнение инфраструктуры ЛК в связи с планируемым троекратным увеличением нагрузки, на проведение мероприятий по массовому «беззаявительному» подключению налогоплательщиков к ЛК, а также на модернизацию оборудования, используемого для массовой печати соответствующих документов налоговых органов.
Указанные бюджетные ассигнования будут носить единовременный характер, отмечется в пояснительной записке.
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