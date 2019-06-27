Отношение компаний к своей отчетности: что расстраивает аудиторов

«Не люблю кошек». «Ты просто не умеешь их готовить!».

Я не о кошках. И не о любви.

Я об отчетности малого и среднего бизнеса, обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ. О том, что наболело за годы аудиторской практики: об отношении компаний к собственной отчетности.

С позиции стороннего квалифицированного наблюдателя — отчетность большинства компаний среднего «размаха» выглядит слабо и непрезентабельно. Говорить об информативности отчетности совсем не приходится. Если компания и соблюдает положения о раскрытии информации в соответствии с ПБУ, то манера изложения, отсутствие навыков форматирования текстов сводят всю работу на нет.

Почему так − 1?

Международные стандарты аудита ставят во главу угла формирование отчетности: как показать за цифрами масштабы и планы компании, как продемонстрировать ее возможное будущее, как убедить потенциального инвестора вложить свои кровные в новое дело, как показать собственникам, какими богатствами они владеют.

Российские стандарты больше ориентированы на исторический подход, т.е. отражение в отчетности того, что уже произошло, когда-то, давно. Переоценка части активов затруднительна (например, нематериальных активов в условиях отсутствия активного рынка), а историческая стоимость недвижимости в цифрах выглядит «неаппетитно».

Разница в подходах представления информации в отчетности очевидна. Но даже во втором случае представление отчетности можно и нужно демонстрировать правильно. Цифры говорят красноречивее слов, но слова помогут цифрам раскрыться.

Кто является пользователем отчетности российских непубличных компаний?

Все россияне убеждены, что отчетность делают для фискальных органов, ну еще органов статистики.

Для годовых собраний участников и акционеров готовят так называемые годовые отчеты, где разбавляют-таки скучные цифры живыми пояснениями, вставляют цветные диаграммы, фото, т.е. хотят показать себя в лучшем свете.

Аудитор оказывается меж двух огней. С одной стороны, он видит регистры бухгалтерского и налогового учетов, сухую отчетность без пояснений, находит ошибки и несоответствия, иногда бурно обсуждая их с клиентом. С другой — годовой отчет как праздничное видение клиентом самого себя. При этом международные стандарты аудита предписывают проанализировать и отчетность и годовой отчет и не потеряться при этом.

Почему так − 2?

Страх прозрачности. Страх того, что напишешь лишнее, не предназначенное для чужих глаз, ушей и т.д.,и чтоза это будет что-то нехорошее. Страх за свои будущие успехи. Это классика. Так нас учили:"не говори гоп, пока не перепрыгнешь«, «хочешь провала — поделись своими планами» и т.д. Незнание руководством основных требований к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности. Нежелание или неумение творить в «сухой» профессии бухгалтера.

К чему идет мир?

В своей статье «Мир в 2030 году − девять мегатрендов» Эндрю Уинстон* на третье место (после демографии и урбанизации) ставит прозрачность. Мир стал прозрачен. Сейчас все так или иначе становится достоянием всех. Продолжать прятать голову в песок нелогично и вредно.

Не лучше ли посмотреть на свою отчетность со стороны, увидеть ее сильные и слабые стороны и скорректировать то, что поддается коррекции?

Как можно увидеть слабые стороны отчетности?

Можно сделать это самостоятельно, задействовав внутрикорпоративные профессиональные бухгалтерские ресурсы.

Можно привлечь стороннего консультанта — опытного бухгалтера.

Можно обратиться к аудитору за инициативным аудитом или консалтингом.

Каковы слабые места в отчетности?

На что следует обращать внимание, чтобы представить свою отчетность в более презентабельном виде (рекомендации даны по самым частым и бросающимся в глаза недоработкам в бухгалтерской отчетности).

Итак, формы отчетности и порядок заполнения регламентируются Приказом Минфина РФ № 66нот 02.07.2010 в редакции Приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н.

1. Бухгалтерский баланс (ББ):

Информация о компании на титульном листе в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ (перед распечатыванием форм удостоверьтесь, что ширина строки позволяет прочесть все данные).

Стоит раскрыть данные по каждой существенной строке ББ, имеющей вес более 5% от величины строки.

В первой графе ББ «Пояснения» проставьте номер пункта, раздела из текстовых Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный период.

Заполнение строки 1540 «Оценочные обязательства» является обязательным после введения в действие ПБУ 8/2010. Мало того, в Пояснениях нужно раскрыть способ формирования оценочных обязательств, в частности резерва по отпускам.

Обратите внимание на итог раздела 3 «Капитал и резервы». Если он имеет отрицательное значение за отчетный и предшествующий отчетному годы — в текстовых Пояснениях необходимо раскрыть данный факт и указать мероприятия, могущие вывести компанию на более успешный вариант деятельности.

2. Отчет о финансовых результатах (ОФР):

Все величины расходов/убытков указываются в скобках (ХХХХ).

Акционерные общества обязательно заполняют строку 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию».

3. Отчет об изменениях капитала (ОИК):

Раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» заполняется только в случае наличия данных фактов.

Величины в разделе 3 «Чистые активы» должны быть идентичны по отчетным датам данным строки 1300 ББ «Итого по разделу III».

4. Отчет о движении денежных средств (ОДДС):

Следуйте алгоритму ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Денежные потоки от текущих операций — это основная деятельность компании. Та, что указана в ОКВЭД. Та, которая формирует показатели в ОФР по строкам 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость продаж».

Денежные потоки от инвестиционных операций формируются при осуществлении компанией новых внеоборотных активов, т.е. связанны с расширением, модернизацией имеющегося бизнеса или движением финансовых вложений.

Денежные потоки от финансовых операций приводят к изменению величины и структуры капитала и заемных средств.

5. Пояснения к ББ и ОФР в таблицах:

Показатели в графах «На начало года» и «На конец периода» должны совпадать с данными по аналогичным строкам ББ на отчетную дату и дату сравнительного периода.

Каждый раздел (а их 9) необходимо подписать, указать дату и поставить печать.

6. Пояснения к ББ и ОФР текстовые (ранее — «Пояснительная записка»):

Основные разделы: сведения о компании; основные положения Учетной политики; раскрытие информации по основным статьям активов, капитала и обязательств в соответствии с ПБУ; связанные стороны — перечень, виды, объемы операций, форма расчетов, незавершенные операции на отчетную дату.

Помните, что все связанные стороны можно выявить с помощью ресурсов: СПАРК, https://egrul.nalog.ru/index.html; http://www.arbitr.ru;https://zachestnyibiznes.ru/и т.д.

В целом по отчетности:

Дата на всех формах, включая текстовые Пояснения должна быть одна!

Подпись на всех формах− одного человека. Если это не исполнительный орган компании, следует указать реквизиты доверенности.

Что это даст?

Как минимум создаст благоприятное первое впечатление о профессионализме кадрового состава компании. Если еще и цифры оптимистичные — даст надежду на развитие российского общества в целом! Нам всем здесь жить. Ну и аудитору такая отчетность точно понравится

Если вас заинтересовала тема статьи, и вы оставите комментарии со словами «Хочу продолжения», будет продолжение с информацией о взаимоувязке данных между всеми формами отчетности и приложение в виде удобных для работы таблиц.