Досрочный выход из ежегодного отпуска: как оформить

Мы знаем, что ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в соответствии с графиком отпусков, который является обязательным как для работника, так и для работодателя. Об этом говорится в ст. 123 ТК РФ.

Отклонение от графика отпусков

Утверждённый график должен соблюдаться обеими сторонами трудовых отношений. Но жизнь — штука непредсказуемая, поэтому

Среди отклонений можно назвать:

перенесение отпуска;

разделение уже утверждённого отпуска на части;

комбинированные случаи — и разделение на части, и перенесение, либо разделение на части по-другому, то есть изменение количества дней в частях отпуска;

отзыв работника из отпуска.

Конечно же, все эти случаи доставляют неудобства работникам кадровых служб, так как увеличивают время на обслуживание графика отпусков и зачастую вносят путаницу, если нет автоматизированной системы учёта либо специалист по кадрам забыл внести изменения в график.

Возмущаются и работники бухгалтерии. А на предприятиях, где строго планируют «отпускной фонд», работникам, решившим перенести отпуск, приходится искать желающих поменяться с ними, чтобы не нарушить количество отпускников в календарном месяце.

В результате документ, предназначенный для установления и соблюдения порядка в определённой сфере трудовых отношений — график отпусков — превращается в «головную боль».

Можно ли раньше выйти из отпуска?

Но есть ещё один вид отклонения, о котором я не упомянула выше: во время отпуска работник работает. Здесь возможны следующие варианты:

по документам отпуск уже начался, но работник продолжает работать, планируя на столько же дней продлить отпуск, сдвинув дату выхода;

работник выходит на работу раньше даты окончания отпуска, планируя «отгулять» неиспользованные дни позже;

работник выходит на несколько дней в середине отпуска: либо сплошным периодом, либо разрозненно;

комбинированные случаи, когда сочетаются несколько вариантов.

Как правило, это происходит по устной договорённости с руководителем, никакие документы при этом не оформляются. Реже может случаться, что работник делает так по собственной инициативе, причины могут быть разные: не доделал работу, решил выйти пораньше, чтобы использовать отпуск потом по семейным обстоятельствам и т.д.

Можно ли так делать? Ответ однозначен — нельзя!

«Положений..., согласно которым работник вправе самостоятельно, без согласования с работодателем, выйти из ежегодного оплачиваемого отпуска до его окончания, трудовое законодательство не содержит. ...работник не вправе самостоятельно прервать свой ежегодный оплачиваемый отпуск и без согласования с работодателем выйти на работу. При необходимости досрочного выхода из отпуска работнику следует согласовать свои действия с работодателем» — Решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 24.01.2013 по делу № 2-124-2013.

Очевидно, что данные утверждения можно отнести и к нарушению начала отпуска и выходам на работу в течение отпускного периода.

Если работник делает это самовольно, работодатель вправе не допускать его на рабочее место, ведь режим труда и отдыха — это составная часть трудовой дисциплины, которую работник обязан соблюдать.

Если же имеют место устные договорённости, то такая ситуация чревата неприятностями как для работника, так и для работодателя.

У работника нет гарантий, что неиспользованные дни отпуска будут предоставлены ему впоследствии, ведь официального подтверждения его работы нет — в табеле отпускные дни будут помечены соответствующим кодом.

Кроме того, работодатель не может оплатить ему отработанные дни. Можно, конечно, выплатить премию, но тоже не за время отпуска, и в этой ситуации работник опять вынужден верить в «честное слово» работодателя.

Для работодателя такая схема тоже рискованна. Если произойдёт несчастный случай или ещё какая-нибудь чрезвычайная ситуация, придётся объяснять, почему данный работник находился на рабочем месте или на территории организации.

Выводы

1) если одна из сторон трудовых отношений осознала необходимость пребывания работника на работе до начала отпуска, необходимо оформить его перенесение, заручившись согласием другой стороны;

2) если необходимость работы возникла во время отпуска, то следует официально оформить отзыв, при этом соблюдая требования ст. 125 ТК РФ:

на отзыв нужно получить письменное согласие работника;

неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена работнику в удобное для него время — в текущем рабочем году либо присоединена к отпуску за следующий рабочий год;

не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями труда.