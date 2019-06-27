Несколько дней осталось у бизнеса для перехода на онлайн-кассы. Тех, кто не успеет сделать это ждет штраф. Причем весьма солидный: до 100% выручки, полученной без применения онлайн-кассы.

Аренда онлайн-кассы — кому и почему это выгодно?

Тем, кто все еще не обзавелся оборудованием, стоит поторопиться и приобрести его — в собственность или в аренду. Мы поговорили с директором компании «Облачный ритейл» (МТС Касса) Максимом Исаевым и выяснили, кому подойдет аренда онлайн-кассы и в чем выгода такого предложения.

Почему аренда сегодня так популярна?

Сегодня кассу в аренду берут больше половины наших клиентов, и этому есть логичное объяснение — высокая стоимость покупки онлайн-кассы в собственность. Совокупные расходы на одну кассу превышают 25 тысяч рублей. Даже относительно недорогой кнопочный аппарат (автономная касса) стоит не менее 4500 рублей. К этой цифре следует прибавить еще 10 тысяч за фискальный накопитель со сроком годности 36 месяцев, 1,5 тысячи за электронную цифровую подпись, от 3 до 5 тысяч за регистрацию в налоговой и настройку оборудования, 2 тысячи за договор с ОФД. Не говоря о том, что часто предпринимателям дополнительно требуются услуги по настройке интернета, реквизитов чека — это еще несколько тысяч.

К высокой цене оборудования стоит добавить стоимость техобслуживания и ремонта кассы (в случае поломок), замены комплектующих, обновления кассы под новые законы и правила — впереди ведь несколько этапов маркировки.

При этом подготовка кнопочных касс к нововведениям порой стоит баснословных денег — например, для работы с маркировкой необходимо будет не только вызывать мастера на дом для перепрошивки аппарата за свой счет, но еще и купить в довесок к кассе планшет или ноутбук.

Без дополнительного оборудования касса не сможет передавать коды маркировки в чек и в ОФД.

Товароучетная система, программа, которая автоматизирует торговлю и позволяет работать с системами маркировки, ЕГАИС и «Меркурий» — это еще примерно 500 рублей в месяц. В итоге ценник будет значительно больше начальных 25 тысяч рублей за каждую кассу. А если речь идет о сети на 10-20 точек? Настолько существенные как единовременные, так и постепенные расходы могут быть не по карману многим малым предпринимателям.

В случае с арендой бизнес избавлен от многочисленных дополнительных расходов, включая даже ремонт и замену кассы при поломке. Фискальный накопитель, договор с ОФД, полное сервисное обслуживание, круглосуточная техподдержка, подключение, настройка кассы, регистрация и перерегистрация в налоговой, своевременная замена фискального накопителя, бесплатный доступ к товароучетной системе, обучение работе с кассой, регулярное обновление системы под новые законы и срочная замена кассы при поломке — все это предприниматель получает за 2300 рублей в месяц (а минимальная цена аренды — всего 1700 рублей в месяц).

Он просто берет кассу и полностью забывает обо всех проблемах, связанных с ее содержанием. Легко подсчитать, что год аренды обходится почти вдвое дешевле, чем покупка и обслуживание собственной кассы.

Также аренда избавляет пользователя от дополнительных трат в то время как касса в собственности очень часто нуждается во все новых и новых вложениях — ремонт, перерегистрация в налоговой, замена ФН, перезаключение договора с ОФД и многое другое. При аренде ежемесячная цена фиксирована и не меняется.

Кому необходима аренда?

Предпринимателям в сфере услуг, которые должны перейти на кассы до 1 июля. Остается менее недели, им попросту не хватит времени разобраться в многообразии предлагаемых вариантов, чтобы принять окончательно решение о покупке.

Остается менее недели, им попросту не хватит времени разобраться в многообразии предлагаемых вариантов, чтобы принять окончательно решение о покупке. Тем, у кого ограничен бюджет на покупку. Это лучше, чем покупать самую дешевую кнопочную кассу, которая стоит дорого в обслуживании и сложно обновляется под новые законы. Чтобы такая касса работала, например, с маркировкой к ней нужно дополнительно подключать планшет или компьютер и вызывать специалиста для перепрошивки аппарата. Смарт-терминалы, как МТС Касса, обновляются автоматически и дистанционно. При этом мы в МТС не берем с клиентов денег за обновление кассы под новые законы.

Это лучше, чем покупать самую дешевую кнопочную кассу, которая стоит дорого в обслуживании и сложно обновляется под новые законы. Чтобы такая касса работала, например, с маркировкой к ней нужно дополнительно подключать планшет или компьютер и вызывать специалиста для перепрошивки аппарата. Смарт-терминалы, как МТС Касса, обновляются автоматически и дистанционно. При этом мы в МТС не берем с клиентов денег за обновление кассы под новые законы. Тем, кто открыл бизнес недавно. У вас на счету каждая копейка. Наверняка хочется пустить деньги в оборот, а не тратить их на оборудование, которое, возможно, уже через несколько месяцев станет ненужным, если дело, вдруг «не выгорит». Статистика неумолима: большинство малых предприятий закрывается в первый год работы.

У вас на счету каждая копейка. Наверняка хочется пустить деньги в оборот, а не тратить их на оборудование, которое, возможно, уже через несколько месяцев станет ненужным, если дело, вдруг «не выгорит». Статистика неумолима: большинство малых предприятий закрывается в первый год работы. Владельцам сезонного бизнеса. Если касса нужно всего несколько месяцев в году — какой смысл переплачивать? Аренда поможет решить вопрос с хранением кассы и её переподключением.

Если касса нужно всего несколько месяцев в году — какой смысл переплачивать? Аренда поможет решить вопрос с хранением кассы и её переподключением. Всем, кому нельзя останавливать работу из-за поломки кассы. К примеру, вы продаете ягоды на которые сейчас сезон, и которые пользуются высоким спросом. Если вдруг касса выходит из строя, по закону вы не можете продолжать работу. Пока вы судорожно ищете замену, покупатели уходят к конкуренту, товар портится, вы несете огромные убытки. В случае, если касса в аренде, поставщик в ближайшее время привезет и установит новое оборудование, а вы избавитесь от неприятностей.

К примеру, вы продаете ягоды на которые сейчас сезон, и которые пользуются высоким спросом. Если вдруг касса выходит из строя, по закону вы не можете продолжать работу. Пока вы судорожно ищете замену, покупатели уходят к конкуренту, товар портится, вы несете огромные убытки. В случае, если касса в аренде, поставщик в ближайшее время привезет и установит новое оборудование, а вы избавитесь от неприятностей. Всем, кому нужна товароучетная система по выгодной цене. Эта программа необходима сегодня всем, кто продает алкоголь, товары животного происхождения и маркированные товары. Также этот сервис нужен всем, кто хочет автоматизировать торговлю, вести аналитику бизнеса (видеть прибыль, динамику продаж, средний чек, рейтинг ликвидности товаров и пр.) и контролировать работу персонала удаленно. Ее стоимость у нас составляет 500 рублей в месяц. При аренде кассы при любом тарифе доступ к товароучетной системе предоставляется бесплатно.

Кому стоит купить онлайн-кассу

Если вы подробно разобрались в отличиях разных видов касс друг от друга и точно знаете, что именно вам нужно;

Если обороты вашего бизнеса позволяют безболезненно потратить на одно устройство более 25 тысяч рублей и вам не нужна товароучетная система.