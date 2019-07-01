Что делать работникам, если компания банкротится?

В связи с продолжающимся ростом числа корпоративных банкротств крайне актуальными являются вопросы, связанные с правами работников банкротных предприятий. Далеко не всегда банкротство юридического лица ведет к увольнению работников, но, тем не менее, людей этот вопрос интересует в первую очередь. Что же необходимо знать работнику о своих правах при наступлении несостоятельности работодателя?

Первое, что нужно понимать — три из четырех процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешне управление) нацелены на восстановление платежеспособности предприятия и только в рамках конкурсного производства в большинстве случаев юридическое лицо ликвидируется, и все работники увольняются.

Поэтому признание компании банкротом по решению арбитражного суда не является поводом для увольнения всех работников.

Таким поводом является определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства. На основании этого определения вносится запись в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации компании (п. 3 ст. 149 ФЗ о банкротстве) и запускается процедура увольнения всех без исключения работников по ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ).

В этом случае работники имеют право:

на уведомление о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства (п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ);

на выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен;

на заработную плату за фактически отработанные дни и на компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 140 ТК РФ);

на получение компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

, что необходимо знать работникам, — в какой очередности погашаются суммы задолженности перед ними. Самыми приоритетными выплатами являются денежные компенсации вреда жизни и здоровью работников. Затем погашаются требования по выходным пособиям и заработной плате. Только после этого гасится основная сумма задолженности перед кредиторами. Если денежных средств не хватает, они распределяются равномерно между всеми зарегистрированными кредиторами.

Поскольку процедура банкротства может затянуться на несколько лет, работникам очень важно своевременно озаботиться положенными им выплатами и встать в реестр кредиторов. Хотя и это тоже не дает абсолютной гарантии того, что работники получат все полагающиеся им выплаты.

заключается в том, что руководитель предприятия обязан в течение 10 дней сообщить всем работникам о введении процедуры наблюдения. В ответ на это работники на общем собрании вправе выбрать своего представителя, который будет защищать их интересы в процессе банкротства.

Очень часто в процессе банкротства возникают вопросы, связанные с увольнением женщин, находящихся в декретном отпуске. При ликвидации компании никаких привилегий этой группе лиц не предоставляется, и увольняются они в таком же порядке, как и все остальные работники. Что касается выплат, то помимо выплат, положенных всем работникам женщины, находящиеся в декрете имеют право на следующие:

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель);

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (в случае неполучения пособия по безработице);

пособие на ребенка (в соответствии с законодательством субъектов РФ).

В том случае, когда работодатель прекращает выплаты в пользу декретниц, следует обратиться в фонд социальной защиты со следующими документами:

Для получения пособия по беременности и родам: заявление о назначении пособия, больничный лист, справка о сумме заработка для расчета пособия Для получения пособия по уходу за ребенком: заявление о назначении пособия, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, а также предыдущих детей, и копии этих документов, справка с места работы о том, что второй родитель не получает данное пособие, справка от прежнего работодателя о сумме заработной платы для исчисления пособия

Оба пособия назначаются в течение десяти календарных дней со дня предоставления необходимых документов.