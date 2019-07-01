Что делать работникам, если компания банкротится?

В связи с продолжающимся ростом числа корпоративных банкротств крайне актуальными являются вопросы, связанные с правами работников банкротных предприятий. Далеко не всегда банкротство юридического лица ведет к увольнению работников, но, тем не менее, людей этот вопрос интересует в первую очередь. Что же необходимо знать работнику о своих правах при наступлении несостоятельности работодателя?
Первое, что нужно понимать — три из четырех процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешне управление) нацелены на восстановление платежеспособности предприятия и только в рамках конкурсного производства в большинстве случаев юридическое лицо ликвидируется, и все работники увольняются.
Поэтому признание компании банкротом по решению арбитражного суда не является поводом для увольнения всех работников.Таким поводом является определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства. На основании этого определения вносится запись в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации компании (п. 3 ст. 149 ФЗ о банкротстве) и запускается процедура увольнения всех без исключения работников по ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ).
В этом случае работники имеют право:
- на уведомление о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства (п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ);
- на выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен;
- на заработную плату за фактически отработанные дни и на компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 140 ТК РФ);
- на получение компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).
Поскольку процедура банкротства может затянуться на несколько лет, работникам очень важно своевременно озаботиться положенными им выплатами и встать в реестр кредиторов. Хотя и это тоже не дает абсолютной гарантии того, что работники получат все полагающиеся им выплаты.Третий важный момент заключается в том, что руководитель предприятия обязан в течение 10 дней сообщить всем работникам о введении процедуры наблюдения. В ответ на это работники на общем собрании вправе выбрать своего представителя, который будет защищать их интересы в процессе банкротства.
Очень часто в процессе банкротства возникают вопросы, связанные с увольнением женщин, находящихся в декретном отпуске. При ликвидации компании никаких привилегий этой группе лиц не предоставляется, и увольняются они в таком же порядке, как и все остальные работники. Что касается выплат, то помимо выплат, положенных всем работникам женщины, находящиеся в декрете имеют право на следующие:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель);
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком (в случае неполучения пособия по безработице);
- пособие на ребенка (в соответствии с законодательством субъектов РФ).
- Для получения пособия по беременности и родам: заявление о назначении пособия, больничный лист, справка о сумме заработка для расчета пособия
- Для получения пособия по уходу за ребенком: заявление о назначении пособия, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, а также предыдущих детей, и копии этих документов, справка с места работы о том, что второй родитель не получает данное пособие, справка от прежнего работодателя о сумме заработной платы для исчисления пособия
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