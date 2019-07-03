Временный перевод. Как он становится постоянным?

Работник трудится на определенной должности, на определенном рабочем месте, исполняет одни и те же трудовые функции… Но законодатель предусмотрел в случаях необходимости такую процедуру, как перевод на другую должность или другое рабочее место. Причем бывают временные и постоянные переводы. Возможна ситуация, когда работник был переведен на другую должность временно, а остался на ней на постоянной основе. Как это происходит, по каким причинам и как оформляется – расскажем в статье.

Коротко о переводах

В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ перевод на другую работу – это постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором он работает (если подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.

Исходя из данной формулировки, можно выделить следующее:

1. Перевод бывает временным и постоянным.

2. Перевод заключается:

в изменении трудовой функции работника;

или изменении структурного подразделения;

или перемещении на работу в другую местность вместе с работодателем.

3. Изменение структурного подразделения будет переводом только тогда, когда это подразделение было указано в трудовом договоре.

Особого внимания заслуживает самый распространенный вид перевода – в связи с изменением трудовой функции.

Под трудовой функцией понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием , профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работы (ст. 15 ТК РФ). Трудовые функции определяются работодателями на основании квалификационных справочников и профессиональных стандартов и устанавливаются в должностных инструкциях и трудовых договорах.

То есть недостаточно просто изменить трудовую функцию работника, его нужно перевести на должность с другим названием. Для этого следует внести изменения в штатное расписание:

ввести в него новую должность;

перевести на нее работника;

старую должность сократить.

Если трудовые обязанности остаются прежними, но изменяется название должности, перевод не оформляется – происходит просто переименование должности. Тогда просто вносятся изменения в штатное расписание и трудовой договор.

В обоих случаях нужно сделать записи в трудовой книжке. В первом случае – о переводе, а во втором – о переименовании должности.

Отметим, что при переводе в другое структурное подразделение указывать в трудовом договоре, в каком подразделении трудится работник, работодатель не обязан, если только это не обособленное подразделение (филиал или представительство) (ст. 57 ТК РФ). Поэтому, даже если работодатель в нарушение этого правила не указал в трудовом договоре обособленное подразделение, то при изменении места работы сотрудника, например на головной офис, нужно оформить перевод.

Обратите внимание Не будет переводом перемещение у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора (ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ).

А самый редкий случай оформления перевода – когда работодатель переезжает в другую местность и работники согласны на переезд.

Временный перевод

Итак, под временным переводом понимается временное изменение трудовой функции или структурного подразделения. При временном переводе за сотрудником сохраняется его прежнее место работы.

Виды временного перевода По соглашению сторон По инициативе работника По инициативе работодателя

В силу ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ сотрудник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме на срок до одного года. Если перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, – срок перевода закончится с выходом этого работника на работу.

Предложить перевод может и сам сотрудник, когда, например, освобождается другая должность в том же подразделении либо должность в другом подразделении. Как правило, при этом изъявляется желание перевестись на постоянной основе. Если работодатель не возражает, сотрудника переводят. Однако Трудовым кодексом установлены случаи, когда работнику полагается временный перевод на другую должность в силу определенных причин и работодатель не может ему отказать.

В соответствии со ст. 254 ТК РФ такие гарантии предоставляются:

1. Беременным женщинам, если в соответствии с медицинским заключением они не могут выполнять работу по занимаемой должности. На основании заявления беременной работодатель должен снизить ей нормы выработки, нормы обслуживания либо перевести на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов.

2. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения ими прежней работы. Под этим следует понимать случаи, когда такая работа несовместима с кормлением ребенка и надлежащим уходом за ним либо ко­гда такая работа имеет определенный режим рабочего времени, относится к работам с разъездным характером или удаленным от места жительства и т. п. (абз. 3 п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»).

Если эти женщины переводятся на нижеоплачиваемые должности, за ними сохраняется средний заработок по прежней работе.

Тем не менее инициатором перевода чаще является работодатель. И здесь Трудовым кодексом установлены случаи, когда:

1. Работодатель обязан предложить работнику перевод.

2. Работодатель может перевести работника без его согласия.

Случаи, когда работодатель обязан предложить временный перевод Случаи, когда работодатель может временно перевести работника без его согласия Медицинские показания согласно медицинскому заключению на срок до четырех месяцев (ст. 73 ТК РФ) Катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемия или эпизоотия и любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ) Истечение срока действия, приостановление специального права (ч. 2 ст. 83 ТК РФ) Простой (временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера) (ч. 3 ст. 72.2) Необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества и замещения временно отсутствующего работника (ч. 3 ст. 72.2)

Если работник согласно медицинскому заключению вообще не может занимать свою должность, а также если его лишили специального права, ему предлагается не временный, а постоянный перевод. Установлено много иных случаев, когда следует предлагать постоянный перевод. Например, при отказе работника от работы в новых условиях при изменении организационных или технологических условий труда, повлекшем изменение условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ), сокращении численности или штата работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ), несоответствии работника занимаемой должности(ч. 3 ст. 81) и др.

Обратите внимание: в случаях, когда работодатель обязан предложить работнику временный перевод согласно таблице, работник будет обязан перейти на предлагаемую должность. В противном случае работодателю придется его отстранить, поскольку он уже не может выполнять работу по занимаемой должности.

В других случаях, помимо этих и перечисленных в ст. 72.2 ТК РФ (например, производственная необходимость), нужно согласие работника на временный перевод.

Оформление временного перевода

Итак, если работодатель хочет заменить временно отсутствующего работника и перевести на его место другого, то направляет последнему предложение о временном переводе. Предложение может быть сделано и в устной форме, поскольку специальных требований к нему нет. И если работник согласен – составляется соглашение к трудовому договору в письменной форме в двух экземплярах.

Если срок перевода заранее известен, его нужно указать в соглашении. Однако если работник переводится для замещения временно отсутствующего сотрудника, срок лучше определить – «до выхода N на работу». Заключая соглашение о переводе, зафиксируйте в нем основание перевода, его срок, новые обязанности работника, а также иные условия, которые отличаются от установленных трудовым договором.

Приведем образец такого соглашения.

Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 23.05.2015 № 23/05‑тд г. Ярославль 13 мая 2019 г. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства» (МБУ «Управление благоустройства»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Колесникова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Копейкина Марина Владимировна, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от 23.05.2015 № 23/05‑тд о нижеследующем: 1. В связи с временным отсутствием по причине временной нетрудоспособности главного бухгалтера Работник с его согласия с должности «бухгалтер» временно переводится на должность «главный бухгалтер». 2. Срок перевода: с 14 мая 2018 г. до момента выхода Бабкиной Л. В.

на работу. 3. В указанный период Работник выполняет работу в соответствии с должностной инструкцией по вышеуказанной должности. 4. Работнику на период временного перевода устанавливается должностной оклад, предусмотренный штатным расписанием по должности главного бухгалтера в размере 70 000 руб. в месяц, а также выплачиваются надбавки, доплаты и премии, предусмотренные Положением об оплате труда и премировании. 5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, сохраняют действие условия трудового договора. 6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и вступает в силу с момента подписания. РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК: Директор Колесников/В. И. Колесников/ Копейкина/М. В. Копейкина/ 13.05.2019 13.05.2019 Экземпляр дополнительного соглашения получен. 13.05.2019,Копейкина

На основании соглашения составляется приказ о переводе по унифицированной форме Т-5 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплате»). В строке «Вид перевода» необходимо указать, что перевод носит временный характер, а работника надо ознакомить с приказом под подпись.

Затем следует внести запись о переводе в разд. III личной карточки «Прием на работу и переводы на другую работу» (ф. Т-2 ).

А вот в трудовую книжку запись о временном переводе не вносится (ч. 4 ст. 66 ТК РФи п. 4 Правил ведения и хранения трудовых книжек[1]).

Если работник переводится на другую работу или должность, его необходимо ознакомить с должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, имеющими значение для выполнения работы по этой должности, и, возможно, провести инструктаж по технике безопасности и заключить договор о материальной ответственности.

Имейте в виду, что если по окончании срока перевода прежняя работа сотруднику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72.2 ТК РФ).

Каким образом это оформить, если срок окончания перевода был не известен, в Трудовом кодексе не разъясняется. Думаем, что сначала работникам можно направить уведомление о том, что основной работник возвращается на свое место, а временному предоставляется его должность, а потом издать приказ. Можно сразу издать приказ о прекращении исполнения обязанностей по временной должности и возвращении к исполнению обязанностей по основной должности, с которым работника также следует ознакомить под подпись. Этот приказ составляется в произвольной форме (см. образец).

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства» (МБУ «Управление благоустройства») Приказ № 25 об окончании срока временного перевода г. Ярославль 13.06.2019 В связи с завершением срока перевода ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Копейкиной М. В., ранее временно занимавшей должность главного бухгалтера на основании дополнительного соглашения от 13.05.2019 № 2, приступить к выполнению своих основных обязанностей на должности бухгалтера с 14.06.2019. 2. Начислять Копейкиной М. В. в должности бухгалтера с 14.06.2019 зарплату в соответствии со штатным расписанием. Директор Колесников /В. И. Колесников/ С приказом ознакомлена. Копейкина, 13.06.2019

Оформляем постоянный перевод

Итак, если основной работник не вернулся на работу и увольняется или переводится либо временная должность была вакантна, то работодатель может предложить временному работнику остаться на ней на постоянной основе. Кроме этого, если работодатель не предложил работнику вернуться на прежнее место, а тот не потребовал, перевод автоматически станет постоянным. Во всех случаях постоянный перевод следует оформить соответствующим образом.

1. Нужно заключить новое соглашение к трудовому договору о том, что условие о временном переводе утратило силу и перевод работника стал постоянным. Приведем пример.

Дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 23.05.2015 № 23/05‑тд г. Ярославль 13 июня 2019 г. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства» (МБУ «Управление благоустройства»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Колесникова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Копейкина Марина Владимировна, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от 23.05.2015 № 23/05‑тд о нижеследующем: 1. Работник 13.05.2019 был временно переведен на должность главного бухгалтера на время болезни. Основной работник Бабкина Л. В. на работу после окончания временной нетрудоспособности не вышла, написав заявление об увольнении, и была уволена 13.06.2019. Работник согласился работать на должности главного бухгалтера постоянно. Прежняя работа ему не предоставляется, Работник ее предоставления не требует и продолжает работать в должности главного бухгалтера. 2. Условие о временном характере перевода утрачивает силу и перевод Работника на должность главного бухгалтера с 14.06.2019 считается постоянным. 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и вступает в силу с момента подписания. РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК: Директор Колесников/В. И. Колесников/ Копейкина/М. В. Копейкина/ 13.06.2019 13.06.2019 Экземпляр дополнительного соглашения получен. 13.06.2019,Копейкина

2. На основании соглашения издается соответствующий приказ.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства» (МБУ «Управление благоустройства») Приказ № 28 о признании временного перевода Копейкиной М. В. постоянным г. Ярославль 14.06.2019 В связи с тем, что должность главного бухгалтера, на которую Копейкина М. В. временно была переведена с 14.05.2019, стала вакантной с 14.06.2019, с ее согласия и на основании дополнительного соглашения от 14.06.2019 № 3 ПРИКАЗЫВАЮ: считать временный перевод Копейкиной М. В. с 14.05.2019 на должность главного бухгалтера на основании дополнительного соглашения от 13.06.2019 № 3 постоянным с 14.06.2019. Директор Колесников /В. И. Колесников/ С приказом ознакомлена. Копейкина, 14.06.2019 ?

3. В отличие от временного перевода сведения о постоянном переводе вносятся в трудовую книжку в течение недели со дня издания приказа (п. 10 Правил ведения и хранения трудовых книжек). Как производится данная запись, законодательством не установлено, поэтому мнения расходятся. Однако мы считаем, что в графе 2 следует проставить дату, с которой работник был переведен временно, в графе 3 написать «Переведен на должность…», а в графе 4 указать реквизиты обоих приказов – о временном и о постоянном переводах (см. образец).

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 … … … … … … Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства» (МБУ «Управление благоустройства») 5 23 05 2015 Принята на должность бухгалтера. Приказ от 23.05.2015 № 12‑к 6 14 05 2019 Переведена на должность главного Приказы бухгалтера от 14.05.2019 № 25‑к, от 14.06.2019 № 28‑к

4. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о переводе работника на другую постоянную работу работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в его личной карточке, где повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. Сведения о переводах работника заносятся в разд. III личной карточки «Прием на работу и переводы на другую работу» по форме Т-2.

В графе 1 фиксируется дата перевода работника на другую работу, а именно дата, соответствующая началу его временного перевода. В графах 2 и 3 указываются структурное подразделение и должность на новой работе. В графе 4 – оклад на новой работе. Далее, по аналогии с трудовой книжкой, в графе 5 как основание перевода отражаются реквизиты приказа, которым был оформлен временный перевод, затем приказа о признании временного перевода постоянным. После того как все графы данного раздела будут надлежащим образом заполнены, работника следует ознакомить с произведенной записью, в чем работник должен будет расписаться в графе 6.