Социальные сети играют все большую роль в системе общественных отношений. На сегодняшний день каждый второй россиянин имеет аккаунты в различных интернет-сообществах. Благодаря росту популярности соцсетей, а также увеличению ее взрослой целевой аудитории, о котором говорят аналитики, виртуальная жизнь интернет-пользователей все чаще фигурирует и в судебных процессах в качестве доказательств тех или иных юридически значимых событий. Самыми яркими примерами в этом отношении становятся споры компаний с физлицами, привлекаемыми для работы. Приведенная подборка позволит сделать вывод о весомости отдельных соцсетей в тех или иных конфликтах с персоналом.

Фотоотчет об отдыхе сотрудника не доказывает его нахождение в отпуске

Главный бухгалтер уволилась из компании по собственному желанию, однако не получила полного расчета. Фирма задержала выплату компенсации за отпуск, который копился больше семи лет.

В суде бывший работодатель попытался доказать, что сотрудница отдыхала чаще, чем это было официально оформлено. В качестве подтверждения фирма представила судьям ее фотографии из социальных сетей, на которых работница предположительно была запечатлена во время ежегодного отпуска.

Арбитры назвали доказательства неубедительными, поскольку отпуск работодатель был обязан оформить документально, однако никаких бумаг в суд так и не представил. Кроме того, работница все-таки использовала часть положенного ей отпуска и поэтому, возможно, на фото попал именно тот момент.

Апеляционное Определение Московского городского суда от 28.02.2019 № 33-9276/2019

Переписка в соцсетях — подтверждение трудовых отношений

Бизнес-тренер обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений с компанией, где, по его словам, он отработал более трех месяцев. Трудовой договор со специалистом заключен не был, кроме того, работодатель задолжал ему половину причитающейся зарплаты. Эти деньги, а также моральную компенсацию специалист попросил взыскать с организации. В качестве доказательства своего найма мужчина предоставил арбитрам переписку из социальной сети «Телеграм» за спорный период, где с руководителями компании обсуждал рабочие вопросы.

Для признания отношений трудовыми судьям по делу этого оказалось достаточно. Фемида указала, что ГПК РФ рассматривает в качестве доказательства любые сведения о фактах, полученные в законном порядке.

В соответствии с рекомендацией МОТ № 198 существование трудовых отношений подтверждают фактическое выполнение работ по указанию компании и выплата вознаграждения. В соответствии с частью 2 ст. 67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя.

С учетом указанных норм и представленной переписки суд пришел к выводу о трудоустройстве истца и взыскал в его пользу задолженность по заработной плате и 5 тыс. рублей моральной компенсации.

Апеляционное Определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.04.2019 № 33-7054/2019

Примечание редакции:

К аналогичным выводам о наличии между физлицом и предпринимателем трудовых отношений пришли судьи Липецкого областного суда в Апелляционном определении от 05.12.2018 № 33-4303/2018. Работники ИП общались по рабочим вопросам в группе социальной сети «ВКонтакте». Продавец, от заключения договора с которой уклонился предприниматель, представила судьям скриншоты переписки, где фигурировала и ее фотография. Предметом обсуждения с работодателем были должностные инструкции сотрудников, зарплата истицы и прочие детали ведения трудовой деятельности у ИП.

Делиться в соцсетях служебными тайнами — к увольнению

Водителя-экспедитора филиала «Кока-Колы» уволили в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания. Специалист покидал рабочее место, нарушал ПДД, ошибся адресом доставки, а кроме того, разместил в соцсети «ВКонтакте» фотографии ККТ, раскрыв конфиденциальные данные о продажах и финансовых транзакциях компании. Режим секретности был закреплен кодексом делового поведения организации, исполнять который сотрудник обязался, подписывая трудовой договор. В указанных обстоятельствах судьи не нашли нарушений со стороны работодателя и отказались восстанавливать экспедитора в должности.

Апеляционное Определение Московского городского суда от 22.06.2018 № 33-26716/2018

За мат в соцсетях придется расплачиваться статусом адвоката

За нецензурную лексику в собственном аккаунте в «Твиттере» адвоката лишили статуса. Такое решение было принято Советом Адвокатской палаты по жалобе и представлению Минюста. В документах приводились данные о нарушении правозащитником кодекса профессиональной этики. Адвокат непристойно оскорблял в публикации общественность, а также несдержанно и некорректно оценивал исковое заявление своего оппонента по судебному процессу, проявляя неуважение к коллеге. Бывший правозащитник обратился в суд с тем, чтобы вернуть утерянный статус со ссылкой на нарушения процедуры привлечения к ответственности, доказать которые ему так и не удалось.

Апеляционное Определение Московского городского суда от 30.11.2018 № 33-53169/2018

Нецензурная брань в адрес работодателя в соцсетях наказывается дисциплинарно

Сотрудница управления природоохранными территориями негативно отреагировала на новость своего учреждения в официальной группе «ВКонтакте». Публикацию о результатах экологического мониторинга в регионе специалист дополнила комментарием с использованием ненормативной лексики и оскорблений в адрес коллег, исполнявших должностные обязанности. Узнав о таком участии в деятельности учреждения, руководство наложило на сотрудницу дисциплинарное взыскание в виде замечания. Работница же отправилась в суд с требованием отменить наказание. В свою защиту специалист указала, что неисполнение должностных обязанностей с ее стороны допущено не было, она вообще в момент размещения комментария находилась на больничном. Также сотрудница объяснила, что ненормативное слово подставила программа «Т9», установленная на смартфоне, поскольку данное выражение она использовала в общении с близкими и знакомыми.

Учреждение представило скриншот спорной публикации, а также локальные нормативные акты и трудовой договор с сотрудницей, условия которых она нарушила. Так, работница расписалась в согласии:

избегать любых действий или утверждений, которые могут нанести ущерб деятельности работодателя или поставить под сомнение его репутацию;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету учреждения;

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности учреждения, его руководителя;

воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению;

способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе, корректно обращаться с другими работниками и с посетителями организации.

Судьи посчитали, что неприличные выражения на странице учреждения «ВКонтакте» нарушили вышеназванные положения внутренних регламентов и подтвердили законность дисциплинарного взыскания в отношении сотрудницы.

Апеляционное Определение Хабаровского краевого суда от 26.06.2017 № 33-4597/2017

Виртуальные обвинения компании суд заставит удалить

Компания обратилась в суд с тем, чтобы мнение о фирме как о работодателе, высказанное в сообществе «Отзовик», было признано не соответствующим действительности, порочащим деловую репутацию и потому удалено.

Гражданин, по собственному заявлению бывший сотрудник холдинга, в подробностях описал негативный пятилетний опыт своей работы в организации с использованием следующих выражений:

«ярчайший символ коррупции»;

«хронические и чудовищные задержки зарплаты»;

«грубый и беззаконный шантаж, прямые угрозы и клеветнические обвинения»;

«угрозы семье физической расправой»;

«постоянная смена десятков юридических лиц с целью ухода от административной и уголовной ответственности и невыплаты налогов»;

«беспардонный массовый обман клиентов, подделка документов, незаконное банкротство».

Мужчина также указывал, что официально обращался с заявлениями в органы прокуратуры и Роструд, после чего в течение месяца был принужден к увольнению.

Суд указал, что исходя из норм ГК РФ и Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 главными обстоятельствами по делу являются факт распространения порочащих сведений и несоответствие их действительности. При этом обязанность доказывать реальность указанных сведений лежит на распространителе.

Чтобы доказать факт трудоустройства в организации и допущенные нарушения своих прав, гражданин попросил привлечь к делу в качестве свидетелей девять бывших и действующих руководителей организаций, входящих в группу компаний истца. Однако суд отказал, поскольку мужчина не доказал, что его работодатели согласно трудовой книжке были частью холдинга.

Гражданин также представил постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела, но и в нем судьи не увидели доказательств угроз, вреда здоровью и хищения имущества. Мужчина привлек Роструд в качестве третьего лица по делу, но служба отказалась направлять своих представителей на судебные заседания.

Негативный же характер публикации в Интернете судьи увидели без дополнительных подтверждений и экспертиз. А в отсутствие доказательств совершения компанией заявленных уголовно наказуемых преступлений сделали вывод, что размещенные сведения, безусловно, порочат ее деловую репутацию.

Фемида обязала гражданина удалить спорные высказывания в течение 10 рабочих дней после вступления решения в силу и возместить оппоненту расходы на судебную госпошлину. ВС РФ отказался пересматривать вердикт коллег.

Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2018 № 301-ЭС17-12904

Примечание редакции:

Мосгорсуд в конце 2016 года поддержал работницу в схожем конфликте с работодателем (Апеляционное Определение Московского городского суда от 02.12.2016 № 33–48843). Компания «Вирпул» требовала не только защитить свою репутацию, но и взыскать с сотрудницы убытки в размере 56 млн рублей, причиненные, по мнению предприятия, ее публичными негативными высказываниями. Общественный резонанс вызвали заявления женщины о попытках руководства, узнавшего о беременности, выжить ее с рабочего места, а также о создании невыносимых условий для нее. Ситуация, по итогам которой сотрудница была уволена по соглашению сторон, рассматривалась в рамках трудового спора, однако восстановиться на работе женщина так и не смогла. Компания доказала, а сотрудница не оспорила, что причиной расставания были именно профессиональные претензии. Однако судьи по спору о защите чести компании не увидели в заявлениях работницы фраз, выражений и призывов, порочащих деловую репутацию организации. Право же ответчицы придерживаться своего мнения и свободно распространять информацию и идеи без постороннего вмешательства гарантирует ей Конвенция о защите прав и основных свобод человека, отметила Фемида.

Объявление в «Фейсбуке» оставит без корпоративных бонусов

Сотруднице Аэрофлота и членам ее семьи запретили участвовать в программах льготных корпоративных перевозок. Причиной такого решения стали данные о коммерческом использовании работницей указанных привилегий. Специалист потребовала через суд восстановить ее в правах, отрицая обвинения в свой адрес. Вниманию судей авиакомпания представила результаты служебной проверки, согласно которым семья сотрудницы менее чем за год совершила 50 односторонних перевозок животных с кратковременным пребыванием в конечных пунктах. Кроме того, нотариус засвидетельствовал переписку на странице в «Фейсбуке», в которой обсуждались скидки за доставку щенков в Париж, так как она была повторной, а в качестве контактов перевозчика указывался номер работницы.

Судьи сочли справедливым отстранение сотрудницы от участия в бонусной программе, так как внутренний регламент предписывал компании поступить именно так при использовании персоналом корпоративных привилегий в коммерческих целях. Сомнений же в доказанности факта злоупотреблений у арбитров не возникло.

Определение Московского городского суда от 12.09.2018 № 4г-11884/2018