Случалось с вами, когда при закрытии счета вы столкнулись с проблемой вывода остатке денежных средств? На Телеграм-канале «АнтиФинРазведка» разбирают, в чем сыр бор.

Согласно п. 1 ст. 859 ГК РФ договор банковского счета (ДБС) расторгается по заявлению клиента в любое время, и банк не вправе чинить клиенту какие-либо препятствия при осуществлении его законного права. Договор расторгается владельцем р/с в любое время посредством письменного заявления. Указанная норма не ставит эту возможность в зависимость от наступления каких-либо обстоятельств.

По смыслу п. 1 ст. 859 ГК РФ ДБС прекращается с момента получения банком письменного заявления клиента о расторжении договора (закрытии счета), если более поздний срок не указан в заявлении.

Согласно п. 13 Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета» в случае получения банком заявления клиента о закрытии счета договор банковского счета следует считать расторгнутым, если иное не следует из указанного заявления.

В соответствии с п. 5 ст. 859 ГК РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.

Таким образом, если р/с клиента был остаток денежных средств, банк выдает их с р/с клиенту наличными денежными средствами, либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением на другой указанный клиентом счет, это не должно занимать более 7 дней. Тогда счет закрывается на следующий день, после дня, когда денежные средства были списаны.

Но что же делают наши уважаемые банки на практике? А они всячески стараются избежать выдачи оставшихся на счете денежных средств путем непринятия заявлений о закрытии ДБС или отказывают в переводе денежных средств на иные счета, не принадлежащие клиенту.

Что делать, спросите вы? Писать претензию в банк!

Механизм решения данной проблемы не идеален, но действенен в любом случае. В претензии необходимо описать вашу ситуацию с подробным указанием всех дат, начиная от заключения вами ДБС, до направления уведомления о расторжении ДБС и подкрепить это всеми чеками и квитанциями об отправке, получении и уведомлении банка о всех ваших намерениях, дабы не давать банку повода говорить «мы ничего не получали».

В идеальном варианте заявление о расторжении ДБС лучше предъявлять нарочно под отметку банка.

Что делать с отказом банка о перечислении денежных средств на удобный вам р/с?

Ссылаться на букву Закона. По ДБС банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету — п. 1 ст. 845 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 848 ГК РФ банк обязан совершить для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленным в соответствии с ним банковскими правилами, и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

По этому поводу даже позиция ЦБ РФ, на удивление, на стороне клиента. «Законодательство не содержит каких-либо ограничений и запретов в части счетов, на которые по указанию клиента при расторжении договора банковского счета может быть перечислен остаток денежных средств» — указывает ЦентроБанк.

В связи с этим, банки не вправе отказывать клиенту в переводе остатка на его счете денежных средств на любые, указанные им счета, поскольку это противоречит законодательству, ДБС и ограничивает право клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счете.

Кроме того, даже если в отношении вашего перевода остатка денежных средств при закрытии счета возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, банк не вправе отказать в таком переводе. Об этом говорит сам ЦБ РФ. Его позиция такова, что как только принято заявление на закрытие счета, клиент перестает быть клиентом, соответственно, отказать в выводе остатка денежных средств, согласно п. 11 ст. 7 115-ФЗ, нельзя.

Позицию Банка России поддержал и Росфинмониторинг — «Проверять на предмет соответствия платежа требованиям 115-ФЗ необходимо в любом случае, в том числе при закрытии счета, однако при этом правовых оснований не отправлять платеж, даже в случаях, когда он не соответствует 115-ФЗ, действительно нет». Помимо этого, в вашей претензии следует показать банку, что ваши намерения серьезны и одной претензией вы не обойдетесь.

Поэтому указываем банку о ваших планах обратиться в ЦБ РФ и правоохранительные органы с заявлением о проверке действий банка на предмет наличия в них состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Делаем выводы: при отказе банком в выдаче ваших же денежных средств нужно предпринять все действия для решения проблемы в вашу пользу и указать банку на свое место в сфере услуг, ведь никаких законных оснований на отказ у банка нет.

Небольшой постскриптум: не позволяйте банкам навязывать вам и незаконно снимать с вас комиссию за перечисление остатка денежных средств, будьте бдительны.

В качестве примера претензии,к статье прилагаю образец её написания, но каждый случай индивидуален.