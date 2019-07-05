Геморрой с госзакупками: почему система такая несуразная

Российский предприниматель Сергей Васильев рассуждает о том, как у нас устроена система госзакупок.

В экономической жизни современной России есть один очевидный дефект и несуразность.

Они связаны с тем, как у нас сегодня устроены государственные закупки и вообще как происходят государственные траты.

Если на обычном рынке между частными лицами или между юридическими лицами любые сделки происходят быстро и беспроблемно, то при сделках с государственными органами начинается длинный и бесконечный геморрой.

Любой человек в мгновение ока может сегодня заказать себе любой товар в интернете, быстро оплатить его и заказать доставку.

Через тот же интернет, человек проверяет рынок и покупает только то, что устраивает его по цене. Тоже самое с качеством. В процессе покупки, человек успевает даже почитать отзывы и прочее.

И в результате, любая покупка делается быстро и легко.

Но как только на рынок «покупок» выходит государство... начинается невообразимый геморрой.

Для всех.

И для самого государства, и для тех , кому он платит за «покупку» или «услугу».

Сначала нужно приготовить тендерную документацию. Потом пройти экспертизу тендерной документации. Потом нужно назначить тендер и провести процедуру. При этом нужно чтобы покупатель предоставил банковскую гарантию, что исполнит контракт и прочее.

Как только государственный контракт на «закупку» или «выполнение работ» заключены, начинаются новые круги ада.

Поставщик должен открыть спец счет в банке, куда будут приходить авансы. Потом отчитываться по исполнению работ, закрывать акты.

И только после этого деньги придут на спецсчета.

Но и это не конец.

Далее для подрядчика начинается геморрой с госбанками, где открыты эти спецсчета, чтобы получить свои деньги.

В общем — жуткий геморрой.

Если между собой работают две коммерческие структуры, они легко находят способ и условия взаимных расчётов и все работает быстро.

Но при взаимодействии с государством наступает ступор.

Получить деньги от государства даже за уже сделанную работу или проданный ему товар — становится адовым делом.

Понятное дело, что подобные регламенты и процедуры государство вводило для борьбы с коррупцией и под эгидой о «прозрачности» закупок, но в результате — проучили ступор.

Идиотизм ситуации усугубляется ещё и тем, что само государство забирает деньги у бизнеса в виде налогов, пошлин, тарифов — быстро и легко. А вот платит их бизнесу за сделанную работу долго и с огромными процедурным издержками.

В результате мы получили государственную машину, которая быстро забирает деньги с рынка и с огромным трудом возвращает из назад.

И потому мы и имеем постоянно набухающую кубышку государственных резервов и бесконечные стоны, что нужны государственные инвестиции, а их нет.

Казалось бы мы уже 30 лет как живём в рынке. И частные лица и бизнес давно научились работать в рыночных условиях, быстро совершать сделки и быстро осваивать капитал.

А вот государство пока научилось только быстро изымать налоги у общества и делает все, чтобы не отдавать их обществу назад.