РСВ за полугодие 2019: особенности заполнения и частые ошибки

Расчет по страховым взносам за I полугодие 2019 года необходимо представить не позднее 30 июля 2019 года. Наша статья поможет без проблем отчитаться по взносам перед налоговиками.

Сроки и порядок представления расчета

Срок представления расчета по взносам для лиц, производящих выплаты физлица, — 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом. Расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами — I квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года.

Расчет представляется в следующие сроки:

за полугодие 2019 года — не позднее 30.07.2019;

за 9 месяцев 2019 года — не позднее 30.10.2019;

за расчетный период (2019 год) — не позднее 30.01.2020.

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Расчет по страховым взносам в электронной форме по ТКС сдается, если среднесписочная численность работников за предыдущий отчетный (расчетный) период превышает 25 человек. Это касается и вновь созданных организаций, у которых этот показатель превышает указанный предел.

За несоблюдение порядка представления расчета в электронной форме предусмотрен штраф по ст. 119.1 НК РФ в размере 200 рублей.

Если показатель 25 и менее человек, то плательщики сами решают, как подавать расчет: в электронной форме или на бумажном носителе (п. 10 ст. 431 НК РФ).

Как заполнить расчет

Единый расчет по страховым взносам, а также порядок его заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.

В расчете обязательно должны быть заполнены (Письмо ФНС РФ от 12.04.2017 N БС-4-11/6940@):

титульный лист;

раздел 1;

подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1;

приложение 2 к разделу 1;

раздел 3.

При начислении и выплате социального пособия также надо заполнить приложение 3 к разделу 1. В нем отражаются пособия, начисленные в отчетном периоде. Пособие, выплаченное за счет работодателя за первые 3 дня болезни, в этом приложении не показывается.

Если начислялись взносы на ОПС по дополнительным тарифам, то придется заполнить еще и подразделы 1.3.1–1.3.2.

При применении пониженных тарифов:

приложение 5 к разделу 1 заполняют IT-организации;

приложение 6 к разделу 1 — «упрощенцы».

Если в компании работают временно пребывающие иностранцы, то к разделу 1 надо заполнить приложение 9.

Если в квартале работникам зарплата не начислялась, то подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется (Письмо ФНС РФ от 17.03.2017 № БС-4-11/4859).

По мнению Минфина РФ, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в установленный срок в налоговый орган расчет с нулевыми показателями (Письмо Минфина РФ от 24.03.2017 № 03-15-07/17273).

Как отразить в расчете не облагаемые взносами расходы

Порядок отражения в отчете таких сумм зависит от того, признаются ли они объектом по взносам или нет. Так, выплаты, не относимые к объекту обложения, не должны вноситься в расчет. Если же выплаты являются объектом, но не подлежат обложению взносами согласно нормам ст. 422 Кодекса, то их следует отразить в форме.

В расчете указывается облагаемая взносами база. Она определяется как разница между начисленными выплатами, которые включаются в объект обложения, и суммами, освобожденными от них по ст. 422 НК РФ.

Письмо ФНС РФ от 08.08.2017 № ГД-4-11/15569@

Примечание редакции: примером не облагаемых взносами сумм являются, например, арендная плата, выплаченная физлицу за арендованное у него имущество, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Однако сумма арендной платы в расчете не показывается, так как подобные выплаты не являются объектом по взносам (п. 4 ст. 420 НК РФ). Также они не поименованы в ст. 422 НК РФ.

А пособие, выплаченное работнице, в расчете отражается.

Ведь объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, если иное не предусмотрено ст. 420 НК РФ, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию (п. 1 ст. 420 НК РФ). Отдельно ст. 422 НК РФ предусмотрены исключения, то есть выплаты, которые не подлежат (освобождаются) обложению страховыми взносами. В частности, к ним относятся ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет.

Как показать в расчете расходы на соцстрах

1. Если возмещение сумм расходов происходит в одном отчетном периоде по расходам, произведенным в другом периоде, отражать указанные суммы нужно в расчете (стр. 080 приложения 2 к разделу 1 расчета) в месяце получения средств из ФСС РФ.

2. В субъектах РФ, где в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 реализуется пилотный проект ФСС РФ, пособия выплачиваются напрямую из фонда.

Поэтому плательщики страховых взносов — участники этого проекта расходов на ВНиМ не несут, соответственно, приложения № 3 и 4 к разделу 1 расчета они не заполняют и в состав расчета не включают.

Исключение составляют плательщики взносов:

сменившие в течение расчетного (отчетного) периода адрес места нахождения (места жительства) с территории субъекта РФ, не участвующего в пилотном проекте, на территорию субъекта РФ — участника пилотного проекта;

находящиеся на территории субъектов РФ, вступающих в пилотный проект не с начала расчетного периода.

В указанном случае заполнение приложений № 3 и 4 раздела 1 расчета осуществляется в соответствии с разделами XII-XIII Порядка заполнения расчета.

Письмо ФНС РФ от 05.07.2017 № БС-4-11/12778@

Как заполнить РСВ при применении УСН и ЕНВД

В строке 001 приложения № 1 к разделу 1 РСВ нужно указать код тарифа, применяемый плательщиком. Коды прописаны в приложении № 5 к порядку заполнения формы.

В графах 200 раздела 3 расчета прописывается код категории застрахованного лица в соответствии с приложением № 8 к порядку. При этом оба показателя должны соответствовать друг другу.

Кодам тарифа плательщика «01», «02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица «НР». Следовательно, компании, которые платят взносы по общему тарифу и одновременно применяют УСН и ЕНВД, заполняют одно приложение 1 к разделу 1 РСВ с указанием одного, любого из вышеперечисленных, кода тарифа плательщика.

Письмо ФНС РФ от 28.12.2017 № ГД-4-11/26795@«О заполнении расчета по страховым взносам»

Как заполнить раздел 3 РСВ

При заполнении раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета по страховым взносам необходимо учитывать следующее.

Поля «Фамилия» и «Имя», «Гражданство (код страны)» должны быть заполнены.

Если застрахованное лицо является гражданином РФ, то поле ФИО (отчество (при наличии)) должно заполняться так:

поля заполнены прописными (большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфавита (кириллицей), а также допускаются прописные (большие) буквы: I, V латинского алфавита;

поля не должны содержать цифры и знаки препинания (кроме «.» (точка), «-» (дефис), «‘» (апостроф), " " (пробел);

Недопустимо в «Фамилии»:

наличие символа «.» (точка), «-» (дефис), «‘» (апостроф), " " (пробел) в качестве первого, последнего символа или единственного символа;

Недопустимо в Имени, Отчестве:

наличие символа «-» (дефис), «‘» (апостроф), " " (пробел) в качестве первого, последнего символа или единственного символа;

расположение символа «.» (точка) после символа «-» (дефис);

наличие символа «.» (точка) в качестве первого или единственного символа;

расположение подряд двух и более символов: «.» (точка), «-» (дефис), «‘» (апостроф), " " (пробел);

наличие подряд идущих символов: «.» (точка), «-» (дефис), «‘» (апостроф) или их сочетаний;

наличие строчных букв латинского алфавита (I, V), а также использование этих букв в качестве первого или единственного символа.

проверка на разрядность и корректность контрольного числа ИНН (в том числе на заполнение данных произвольными техническими значениями, начинающимися с 0000000000, 1234567890 и т.п.).

в показателе «ИНН» должны быть только числа;

содержать 12 символов;

значение, указанное в позициях с 1 по 4, соответствует коду налогового органа (по классификатору СОУН);

проверка на отсутствие в поле «ИНН в Российской Федерации» значений из перечня «00», «90», «93», «94», «95», «96», «98» в двух первых разрядах.

должен состоять из 11 цифр по формату XXX-XXX-XXX-XX или XXX-XXX-XXX XX, где X принимает числовые значения от 0 до 9.

Поле «Серия и номер документа», если таковым является паспорт гражданина РФ (код 21):

данная структура должна иметь вид «XX XX XXXXXX», где X принимает числовые значения от 0 до 9 (серия через пробел).

дата не должна превышать текущую;

год рождения не должен быть меньше или равен 1900.

Как отразить в расчете по страховым взносам суммы пересчета за прошлые годы

Налоговая служба направила для сведения и использования в работе Письмо Минфина РФ от 21.08.2017 03-15-07/53488 по вопросу оформления расчета по страховым взносам.

С 01.01.2017 правильность исчисления и уплаты данных обязательных платежей курируют налоговики. Законом № 250-ФЗ установлено, что отчетность по взносам за предыдущие годы, в том числе корректирующие формы, представляются в ПФР и ФСС РФ в соответствии с прежними правилами.

Следовательно, если компания пересчитает взносы за прошлые расчетные периоды, то необходимо сдать уточненные формы в соответствующие фонды. Суммы пересчета включать в РСВ за текущий год нельзя.

Письмо ФНС РФ от 01.09.2017 БС-4-11/17464

Как проверить расчет по страховым взносам

Перед тем как сдать расчеты, проверьте, выполняются ли контрольные соотношения.

Проверочные таблицы для контроля правильности отражения показателей в расчете по взносам представлены в письме ФНС РФ от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@. Кроме того, РСВ имеет смысл сравнить с показателями расчета по форме 6-НДФЛ. Недавно ФНС опубликовала соответствующие показатели.

Примечание редакции:

есть возможность проверить заявленные расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отраженные в приложении 3 и 4 к разделу 1 расчета по взносам. Соответствующие КС направлены Письмом ФСС РФ от 15.06.2017 № 02-09-11/04-03-13313.

Как отчитаться по взносам при наличии обособленных подразделений

Компании должны платить взносы и сдавать по ним отчетность по месту их нахождения и по адресу обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.

В отношении крупнейших налогоплательщиков исключения не предусмотрены, поэтому они сдают расчеты по страховым взносам в инспекцию по месту своего нахождения. А при наличии у них обособленных подразделений, наделенных полномочиями по начислению выплат работникам и уплате взносов, — еще и по месту их нахождения.

Алгоритм действий таков. Организация:

подает расчет по взносам и платит их исключительно по месту своего нахождения в случае, если она самостоятельно начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу всех работников, в том числе в пользу работников ОП;

имеющая ОП, наделенные указанными полномочиями, обязана уплачивать страховые взносы и отчитываться по месту нахождения организации и по месту нахождения ОП.

Когда налоговики посчитают расчет непредставленным

Расчет считается непредставленным, в случае если:

сведения о совокупной сумме страховых взносов на ОПС не соответствуют сведениям о сумме исчисленных взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период. Строка 061 по графам 3–5 приложения 1 раздела 1 расчета должна совпадать с суммами строк 240 раздела 3 за каждый месяц соответственно.

указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц (Ф.И.О. — СНИЛС — ИНН (при наличии).

Отметим, что с 2018 года список критических ошибок в РСВ стал больше. Чтобы без проблем сдать РСВ, нельзя допускать ошибки в следующих графах раздела 3:

210 — сумма выплат и иных вознаграждений за каждый из последних трех месяцев отчетного или расчетного периода;

220 — база для исчисления пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти же месяцы;

240 — сумма исчисленных пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти же месяцы;

250 — итоги по графам 210, 220 и 240;

280 — база для исчисления пенсионных взносов по доптарифу за каждый из последних трех месяцев отчетного или расчетного периода;

290 — сумма исчисленных пенсионных взносов по доптарифу за эти же месяцы;

300 — итоги по графам 280, 290.

Cуммарные данные в перечисленных строках по всем физлицам должны соответствовать сводным данным в подразделах 1.1 и 1.3 расчета.

При этом если бухгалтер, заполняя РСВ, ошиблась в подсчете взносов на медстрахование, то налоговики не могут отказать в приеме расчета. Такие разъяснения обнародовала служба.

Примечание редакции: у компании будет возможность исправиться: для этого на следующий после получения расчета день налоговая инспекция должна сообщить фирме о неточностях в расчете, и последняя представит расчет с достоверными данными.

Уточненный расчет будет считаться принятым, и дату его представления определят по первоначальной дате представления, если его подать в установленные НК РФ сроки:

при отправке в электронной форме — в течение 5 дней, считая с даты направления уведомления в электронной форме;

при направлении бумажного расчета — в 10-дневный срок с даты направления уведомления на бумажном носителе (п. 7 ст. 431 НК РФ).

Что грозит за опоздание с отчетом и уплатой взносов

За просрочку с представлением расчета грозит штраф по ст. 119 НК РФ в размере 5 процентов не уплаченной в установленный срок суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании этого расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. Верхняя планка штрафа ограничена 30 процентами указанной суммы, нижняя — 1 тыс. рублей.

Поэтому если все взносы уплачены вовремя, то за опоздание с расчетом штраф составит 1 тыс. рублей.

Для должностных лиц за это правонарушение предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ).

В соответствии с действующими нормами НК РФ у налоговых органов нет оснований для блокировки счета при нарушении сроков сдачи отчетности по взносам (Письмо ФНС РФ от 10.05.2017 № АС-4-15/8659).

Штрафные санкции по п. 1 ст. 122 НК РФ полагаются за неуплату страховых взносов из-за занижения базы по ним. Если компания правильно рассчитала страховые взносы, но не торопится с их уплатой, то за просрочку ей начислят только пени.

Штраф по ст. 120 НК РФ за грубое нарушение объектов налогообложения, доходов и расходов распространяется и на базу по взносам. Соответственно, за указанные грубые нарушения, повлекшие занижение базы по взносам, грозит штраф по ст. 120 НК РФ в размере 20 процентов неуплаченных взносов, но не менее 40 тыс. рублей

Как правильно заплатить штрафы за опоздание с отчетностью

Если просрочка со сдачей отчета все же имеется, и штраф начислили, то уплачивать его нужно

по каждому из видов страхования отдельно на соответствующий КБК:

182 1 02 02010 06 3010 160 — на ОПС;

182 1 02 02090 07 3010 160 — на ВНиМ;

182 1 02 02101 08 3013 160 — на ОМС.

Минимальный штраф 1 тыс. рублей грозит также за непредставленный нулевой расчет по взносам. Данная сумма должна распределяться в бюджеты исходя из нормативов расщепления основного тарифа 30 процентов на отдельные виды обязательного социального страхования (22 процента — на ОПС, 5,1 процента — на ОМС, 2,9 процента — на ВНиМ), а именно:

22:30×1 000=733,33 рубля — в ПФР;

5,1:30×1 000=170 рублей — в ФФОМС;

2,9:30×1 000=96,67 рубля — в ФСС РФ.

Письмо ФНС РФ от 30.06.2017 № БС-4-11/12623@ «По вопросу распределения между государственными внебюджетными фондами сумм поступлений от штрафных санкций, предусмотренных статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации, и определения даты исчисления указанных санкций»

Как заполнить «уточненку»

Уточнение персональных данных.

Персональные данные, отраженные в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета, уточняются на основании полученных от налоговиков уведомлений: об уточнении расчета, об отказе в его приеме, о том, что расчет считается непредставленным или требования о представлении пояснений.

Указанный раздел (3) расчета оформляется так:

по каждому физлицу, по которому выявлены несоответствия, в надлежащих строках подраздела 3.1 расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете. При этом в строках 190–300 подраздела 3.2 в знако-местах ставят «0»: значением «0» заполняются суммовые показатели указанного подраздела, а в остальных знако-местах соответствующего поля проставляется прочерк;

по этим же застрахованным физлицам заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190-300 подраздела 3.2 расчета, если возникла необходимость корректировки отдельных показателей подраздела 3.2 расчета.

Уточнение других сведений.

Здесь надо учитывать следующие нюансы:

если в первоначальный расчет попали не все застрахованные физлица, то в уточненный расчет включается раздел 3 с данными по отсутствующим физлицам и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

если в первоначальный расчет вкрались ошибки по отраженным сведениям о застрахованных лицах, то в «уточненку» включается опять раздел 3 со сведениями в отношении таких физлиц, в котором в строках 190–300 подраздела 3.2 расчета во всех знако-местах указывается «0», и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета.

если нужно внести коррективы по отдельным застрахованным лицам показателей, отраженных в подразделе 3.2 расчета, то в уточненный расчет включается раздел 3 со сведениями в отношении таких физлиц с правильными показателями в подразделе 3.2 расчета, и при необходимости (в случае изменения общей суммы исчисленных взносов) надо исправить данные раздела 1 расчета.

Ошибки, которые обнаруживают инспекторы

Много отказов в принятии расчетов происходит по причине несоответствия СНИЛС, паспортных данных и Ф.И.О. работников. При обнаружении искаженных данных программа автоматически отказывает в принятии расчета, направляя налогоплательщику уведомление об ошибках.

Некоторые некорректные сведения по СНИЛС были переданы из базы ПФР. Компании в 5-дневный срок в письменном виде сообщали в налоговую инспекцию о таких ошибках, с приложением копий подтверждающих документов, а инспекторы вручную вносили исправления в базу данных.

В иных случаях предприятия сами допускали ошибки при указании сведений по застрахованным лицам. При возникновении данной ситуации сдается уточненный расчет, штрафа за неполные или недостоверные сведения нет.

2. Несоответствие суммы взносов в целом и по каждому работнику

Строка 061 по графам 3–5 приложения 1 раздела 1 расчета не совпадает с суммами строк 240 раздела 3 расчета за каждый месяц соответственно. В данном случае также надо сдавать уточненные расчеты.

3. Ошибки при сравнении показателей расчета по взносам и формы 6-НДФЛ

В большинстве случаев суммы этих отчетов и не должны совпадать (например, при выплате дивидендов, оплате санаторно-курортного лечения).

В любом случае инспектор вправе потребовать пояснения по факту выявленных расхождений между этими расчетами, а бухгалтер обязан их предоставить. Если расхождения возникли из-за ошибки, то нужно сдавать уточненный расчет.

4. Проблемы с нулевым расчетом

Возникали вопросы и по сдаче нулевого расчета. В НК РФ нет правил, освобождающих плательщиков взносов от данной обязанности.

Подавая нулевой расчет, плательщик уведомляет налоговиков о том, что в отчетном периоде им не производились физлицам выплаты, являющиеся объектом обложения страховыми взносами. Непредставление нулевого расчета по страховым взносам обернется для организации и ИП штрафом в размере 1 тыс. рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).