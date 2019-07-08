С кого Минфин требует НДС за прошлые годы, и почему за это заплатим мы с вами

Никогда такого не было, и вот опять... Минфин дал бизнесу добро на применение льготной ставки НДС. Бизнес поверил и применял. А потом бац, и вторая смена... Минфин передумал. Кто заплатит за такое непостоянство чиновников?

Что случилось

На днях Минфин проинформировал компании, поставляющие из-за рубежа ингредиенты в корма для животных о необходимости доплатить НДС на ввезенные кормовые добавки

Все дело в неточности формулировок в нормативных актах и противоречивости разъяснений самого Минфина.

Импортерам такой «ход конем» обойдется в сумму от 4 до 7 млрд. рублей и естественно скажется на стоимости мясной продукции для конечного потребителя.

Расскажем об этой скандальной истории подробнее.

НДС 10 %

Постановлением Правительства № 908 от 31.12.2004 утвержден список товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, в том числе при ввозе в РФ. С 01.04.2019 этот список был уточнен. Но остановимся пока на формулировках, которые действовали до этой даты.

Там фигурировали продукты, используемые для кормления животных, с кодом ТНВЭД 2309 90.

Но точно ли комовые добавки входят в эту позицию? Этим вопросом задавались как сами импортеры, так и таможенные органы.

Вопросы, касающиеся отнесения добавок к категории продуктов для кормления, а также о правомерности применения ставки НДС 10 %, задавали компетентным органам. И, заметьте, они подтверждали, что по добавкам импортеры могут смело применять ставку НДС 10 %.

В письме Минсельхоза от 28.10.2016 № ИЛ25-23/11799 говорится, что кормовые добавки могут быть отнесены к продуктам, используемым для кормления животных.

В письме Минфина от 13.07.2017 № 03-07-03/44559 со ссылкой на разъяснения Минсельхоза сообщается, что по кормовым добавкам можно применять ставку НДС 10 %.

Федеральная таможенная службы письмом от 20.07.2017 № 01-11/39150 довела до сведения вышеназванные разъяснения Минфина в целях формирования единообразной правоприменительной практики.

Аналогичная позиция Минфина была изложена и в других письмах, например № 03-07-07/63085 от 04.09.2018.

Казалось бы, с применением 10-процентной ставки проблем быть не должно.

Более того, чтобы исключить сомнения, Постановлением Правительства № 1487 от 06.12.2018 были внесены изменения в перечень товаров, облагаемых НДС по льготной ставке.

С 01.04.2019 в части кормов позиция сформулирована так:

Продукты, используемые для кормления животных — код 2309 90 (в том числе корма растительные, корма животные сухие, премиксы, кормовые добавки, комбикорма, концентраты белково-витаминно-минеральные, концентраты амидо-витаминно-минеральные, концентраты и смеси кормовые) (кроме продуктов, предназначенных для кормления декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, кошек и собак, декоративных грызунов и рептилий).

Все, разночтения исключены, формулировка уточнена и все споры остались в прошлом. А вот и нет.

НДС 18 %

Импортеры, руководствуясь разъяснения Минфина, продолжали применять ставку НДС 10%, но ведомство вдруг

Мое слово, хочу — даю, хочу — беру обратно...

Вышло письмо Минфина № 03-07-03/96635 от 29.12.2018, в котором со ссылкой на судебную практику поясняется, что при ввозе в РФ кормовых добавок следует применять ставку НДС в размере 18 % (с 1 января 2019 года — 20 %). Ставку 10% можно применять только с 1 апреля 2019, когда вступила в силу измененная формулировка в Постановлении Правительства № 908.

Как говорится, вот тебе, бабушка, и Юрьев день. То есть много лет импортеры, полагаясь на разъяснения Минфина, платили НДС по ставке 10 %, а потом Минфин передумал и теперь добросовестные налогоплательщики должны доплатить за ошибки чиновников.

7 млрд. НДС задним числом

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности

Как подсчитали в Национальном кормовом союзе, это в конечном итоге к подорожанию мясной продукции минимум на 10 %.

Кто против

В конце мая в Минсельхозе прошло совещание, на котором обсуждался этот вопрос. Согласно позиции Министерства сельского хозяйства, изложенной в протоколе, уточнения носят редакционный характер и не изменяют правовое регулирование вопросов, связанных с налогообложением кормовых добавок, пишут «Известия»

Цель поправок в постановление — снятие правовой неопределенности в отношении корректной ставки НДС для одних и тех же товаров при реализации и при ввозе в РФ, а также обеспечение единообразного правового подхода.

По мнению бизнес-сообщества, ставка НДС в 10% должна применяться как к кормовым добавкам, ввезенным после 1 апреля 2019 года, так и задекларированным до этой даты. Но в Минфине считают иначе.

Федеральная таможенная служба уже начала проверки компаний.

Минсельхоз отметил, что применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность предприятий отрасли и приведет к удорожанию конечного продукта, сказано в протоколе.

Против доначисления НДС за импорт кормов для животных выступили также депутаты Госдумы.

Доначисление импортерам кормовых добавок для животных НДС за уже истекший период вводить нельзя, это лишь разорит поставщиков и отразится на стоимости продукции и не поддержит локальных производителей, сказал заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

«Я категорически против данного вида доначисления, так как закон обратной силы никогда не должен иметь: то, что было, то прошло. О том, что будет, необходимо предупреждать заранее. Тут две стороны. Первое — себестоимость производимого мяса, молока, возрастет, альтернативы импортным добавкам, к сожалению, у нас нет. С другой стороны, надо понять, какую цель преследует Минфин. Если цель — локализация производства в России, по примеру автомобилестроения, то нужен комплекс мер, одним поднятием НДС не обойтись», — заявил Айрат Хайруллин.

Доначисление НДС на импорт кормовых добавок, конечно, пополнит бюджет, но прежде всего, — отметил депутат.

Что можно сделать

В Минсельхозе предлагают вновь внести изменения в постановление и распространить его действие на кормовые добавки, ввезенные с 1 января 2016 года.

Чтобы не допустить ухудшения положения отечественных сельхозпроизводителей, по мнению ведомства, нужно также поручить ФТС России и правоохранительным органам остановить проверки компаний-импортеров.

Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать Правительство.