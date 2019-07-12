Налоговики не спешат с выплатами по 3-НДФЛ

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

«Физики» не готовы к сбою в налоговой

Проблемы с вычетами становятся для них сюрпризом.

Ребенок получает имущественный вычет. 3 марта сдала декларацию. В начале июня съездила поинтересовалась судьбой. Говорят, ок, камералка прошла — ждите деньги в течение месяца. Срок прошел. Поехала позавчера а налоговую — сбой в программе, приезжайте как-нибудь в другой раз. Приехала сегодня. Инспектор: у меня нет ваших документов. Привозите еще раз. И в течение недели получите деньги. Вот... — Anna Smirnova

В этом году действительно наблюдается задержка с возвратом НДФЛ, в большинстве случаев которую налоговики аргументируют переходом на новую программу.

Лично видела письмо одной из региональных налоговых, в которой налоговики просили подождать еще месяц после окончания срока для возврата, т.к. был программный сбой.

Моя декларация также попала под этот программный сбой. 3-НДФЛ была отправлена через личный кабинет со всеми подтверждающими документами. Затем при переходе на новую программу все документы исчезают. Декларация ложится как за 2019 г., хотя была подана за 2017 г. В итоге сроки были затянуты.

В одной из налоговых честно признались, что физически не хватает рук и некому обрабатывать документы:

«Подала декларацию 18 января. В конце мая ездила прояснить ситуацию, так как камералка закончилась 6 мая. Говорят, не хватает персонала на обработку. Две недели назад написала жалобу. Ответа и возврата денег нет до сих пор» (Marina Rodina).

И таких историй много. Первоначально стоит обратиться в инспекцию и выяснить причины задержек. Далее как один из методов воздействия — письмо в Управление.

«Такая же ситуация была с моим сыном:). Срок возврата НДФЛ в конце мая. 31 мая пишу через ЛК обращение в налоговую. Через 10 дней ответа нет. Пишу жалобу в Управление. Приходит ответ из ИФНС с извинениями и указанием срока перечисления. В этот срок деньги опять не поступают. Пишу сразу очередную жалобу в Управление с приложением ответа ИФНС. Через 3 дня деньги пришли с процентами. Итог просрочка на 21 день», — рассказывает Натали.

Продажа нулевых ООО

Что проще: купить ООО с нулевыми оборотами или зарегистрировать новое?

Стоимость нулевой компании от 10 000 рублей. Но останавливает мысль: какой может быть скелет в шкафу, т.е. в учёте? Ведь может всплыть и кредиторка, и задолженность перед контролирующими органами и много еще каких нюансов.

Одна из причин покупки действующего ООО — это участие в тендерах, где у компании должна быть история; получение кредитов и т.д.

Вот такой странный вопрос. Приходит гена к буху и спрашивает. Вот есть у нас орга, по которой нулевую отчетность сдаем. Она вся такая чистая, красивая, совсем никем не замаранная. Без долгов. Без кредитов. Но мне не нужная... Можем ли мы ее кому-нибудь продать. Жалко ликвидировать. Может, кто даст совет. Как и куда предлагать, продавать. Вот ни разу не сталкивалась! — Victory Fomicheva

Елена рассказывает, что столкнулась в своей практике с продажей нулевки, но покупатель так и не нашелся:

«Да никому нулевки не нужны. Мы продавали долго, за копейки. Плюнули и бросили».

У Эминем такая же история:

«Никто не купит. Помню, у меня нашёлся покупатель на нулёвку. Ну как нашёлся — готов был услуги нотариуса оплатить.

Так продавцы аж затряслись — думали им сейчас несколько сот тысяч за нулевку предложат».

И у Ирины тоже были попытки продать нулевые ООО, но и они не увенчались успехом, т.е. продажей:

«Не знаю, пытались продать несколько вообще чистых нулевок — как-то желающих не нашлось. Проще же зарегистрировать новую, чем, не дай Бог, платить за чужие ошибки».

В итоге видим, что предложений много, а спроса нет.

Отчётность за 2 квартал

Отчётный период в самом разгаре. Налогоплательщики засыпают контролирующие органы отчётами.

Посмотрим, как программы справляются с приемом отчётности.

Кто нибудь уже сдавал отчётность в ИФНС за 2 квартал? У меня опять все зависло ((( есть подтверждение даты отправки и все... Тишина. За первый квартал такого не было. У кого как, расскажите ? — Ольга Пермякова

На удивление отчетность в налоговые инспекции загружается быстро:

«По одной компании принято практически мгновенно, сама в шоке)) Москва, 25я» (Анна Барабанова).

«Все принято по трём компаниям, разные налоговые. В это раз быстро, обычно тоже висят» (Кристина Шевченко).

«Сдавала по 4 организациям, удивительно, но принимают молниеносно ) Через минуту уже приходит квитанция. Москва и Краснодар, через Контур» (Fatima Tashu).

Да, отзывы по отправке отчетности в налоговые инспекции впечатляют. Скорее всего программа заработала в полную мощь. Ведь еще с начала года налоговики обещали, что после тестового периода существенно улучшится качество взаимодействия с налогоплательщиками.

А вот ПФР не спешит отправлять протоколы и наблюдается задержка с приемом СЗВ-М:

«У меня СЗВ-М висит по двум организациям с 5.07.2019» (Мария Панкова).

«СЗВ-М отправила 06.07.10 — ещё висит, а РСВ того же числа отправила — принята сразу. Такском. По Контуру СЗВ-М висят ещё» (Светлана Филатова).