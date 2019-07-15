Отпуск по уходу за ребенком: можно ли уволить

Сотрудник в отпуске по уходу за ребенком пребывает под особой защитой со стороны государства. Все неправомерные действия относительно таких работников связаны с тем, что работодатель не получает экономической выгоды от результата их деятельности, сотрудники в декрете фактически становятся «балластом» на некоторых предприятиях.
Когда возможно увольнение работника в отпуске по уходу за ребенкомРаботодатель не может быть инициатором увольнения такого работника (ч. 6 ст.81 ТК РФ). Однако существуют другие допустимые способы, по которым разрешено разорвать с ним отношения:
- закончился срок действия срочного трудового договора, если нет вакантных мест (ч. 1 ст. 79 ТК РФ);
- желание самого сотрудника (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
- завершение трудовых отношений по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- ликвидация предприятия (п. 3 ст. 261 ТК РФ).
Как уволить декретницу по соглашению сторонДля работодателей часто это единственный возможный вариант разорвать трудовые отношения с работником в декретном отпуске. Увольнение оформляется по п. 1 ст. 77 ТК РФ. Отработка при этом не требуется.
Процедуру увольнения можно разделить на несколько этапов:
- Одна из сторон решает расторгнуть трудовой договор. Если инициатива исходит от работодателя, он направляет работнику уведомление в произвольной форме, в котором обозначает все условия увольнения.
- Проводятся переговоры, на которых стороны договариваются обо всех условиях расторжения.
- Составляется соглашение сторон в двух экземплярах. В документе прописывают все моменты, о которых удалось договориться.
- Сотрудник, ответственный за кадровое делопроизводство, издает приказ о расторжении трудового договора.
- В обозначенный соглашением день производят все необходимые расчеты (за неиспользованный отпуск, компенсации и прочие «увольнительные» выплаты).
- Заполняют трудовую книжку с формулировкой: «Трудовой договор расторгнут (прекращен) по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Увольнение во время декрета по собственному желаниюСотрудницы, находящиеся в декрете, редко изъявляют желание разорвать трудовые отношения. При этом процесс увольнения ничем не отличается от привычного:
- Работник пишет заявление с просьбой уволить по собственному желанию.
- Заявление регистрируют как внутреннюю корреспонденцию.
- Директор подписывает документ и отправляет его в кадровую службу или лицу, ответственному за кадровое делопроизводство.
- Кадровик выдает увольняемому трудовую книжку с отметкой о расторжении трудового договора. Компенсация неиспользованного отпуска выплачивается в день увольнения.
За каждым сотрудником, который уходит в декрет, сохраняют рабочее место (ст. 256 ТК РФ).После увольнения такого сотрудника работодатель обычно не ищет нового соискателя, а трудоустраивают сотрудника, временно исполнявшего обязанности декретницы (если он полностью устраивает работодателя).
Окончание срочного договора сотрудника в отпуске по уходу за ребенкомВ декрет может пойти и сотрудник, работающий по срочному договору. Однако расторгнуть срочный договор в отпуске по уходу за ребенком работодатель не имеет права.
Нельзя попрощаться с сотрудником в отпуске (любом), даже если с ним был заключен срочный договор или трудовой договор на время отсутствия другого работника. Договор пролонгируют до даты выхода из отпуска (абз. 2 ст. 261 ТК РФ).Если работница ушла в отпуск по уходу за ребенком со ставки любого отсутствующего сотрудника (отпуск, длительная командировка, декрет), то работодатель должен перевести ее на другую должность, которая на тот момент вакантна и соответствует ее квалификации. Когда истекает срок договора, и подходящие вакансии отсутствуют, допускается увольнение женщины.
Увольнение сотрудника в отпуске по уходу за ребенком при ликвидации предприятияЛиквидации организации — процесс длительный. Работодатель должен расторгнуть трудовые договоры со всеми сотрудниками. В процедуре увольнения работников, находящихся в декрете, можно выделить несколько этапов:
- Уведомление работника за 2 месяца до момента увольнения под подпись. Если встретиться лично не получается, на адрес сотрудника отправляют заказное письмо с отметкой о получении.
- По окончании двухмесячного срока создают приказ об увольнении, заполняют трудовую книжку.
- Проводят выплату компенсации неиспользованного отпуска, выходного пособия (за один месяц), среднемесячного заработка на время поиска новой работы.
Какие причины не являются основанием для увольнения сотрудницы в декретеРаботодатели часто используют формулировки, недопустимые для увольнения работниц в декрете. Нельзя уволить сотрудника в отпуске по уходу за ребенком по причинам:
- сокращения штата (сократить можно только после выхода из отпуска);
- непрохождения аттестации.
Ответственность работодателя при увольнении работника в отпуске по уходу за ребенкомСотрудник, уволенный из отпуска по уходу за ребенком по инициативе работодателя кроме случаев, описанных в п. 1, 5-8, 10, 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, имеет все основания для обращения в судебные органы.
Если суд удовлетворит требования сотрудника, работодатель обязан:
- восстановить его на работе в той же должности;
- выплатить работнику компенсацию за дни вынужденного простоя;
- выплатить материальный ущерб.
- от 2 до 5 тыс. рублей для должностного лица;
- от 50 до 80 тыс. рублей для организации.
Подводим итоги
- Женщины с детьми до 3 лет считаются самыми защищенными законом
- Работодатель не может уволить сотрудницу в отпуске по уходу за ребенком по своей инициативе.
- Единственный доступный вариант «быстрого» увольнения — придти с ней к соглашению.
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