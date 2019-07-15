Отпуск по уходу за ребенком: можно ли уволить

Сотрудник в отпуске по уходу за ребенком пребывает под особой защитой со стороны государства. Все неправомерные действия относительно таких работников связаны с тем, что работодатель не получает экономической выгоды от результата их деятельности, сотрудники в декрете фактически становятся «балластом» на некоторых предприятиях.

Когда возможно увольнение работника в отпуске по уходу за ребенком

Работодатель не может быть инициатором увольнения такого работника (ч. 6 ст.81 ТК РФ). Однако существуют другие допустимые способы, по которым разрешено разорвать с ним отношения:

закончился срок действия срочного трудового договора, если нет вакантных мест (ч. 1 ст. 79 ТК РФ);

желание самого сотрудника (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

завершение трудовых отношений по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

ликвидация предприятия (п. 3 ст. 261 ТК РФ).

Как уволить декретницу по соглашению сторон

Для работодателей часто это единственный возможный вариант разорвать трудовые отношения с работником в декретном отпуске. Увольнение оформляется по п. 1 ст. 77 ТК РФ. Отработка при этом не требуется.

Процедуру увольнения можно разделить на несколько этапов:

Одна из сторон решает расторгнуть трудовой договор. Если инициатива исходит от работодателя, он направляет работнику уведомление в произвольной форме, в котором обозначает все условия увольнения.

Проводятся переговоры, на которых стороны договариваются обо всех условиях расторжения.

Составляется соглашение сторон в двух экземплярах. В документе прописывают все моменты, о которых удалось договориться.

Сотрудник, ответственный за кадровое делопроизводство, издает приказ о расторжении трудового договора.

В обозначенный соглашением день производят все необходимые расчеты (за неиспользованный отпуск, компенсации и прочие «увольнительные» выплаты).

Заполняют трудовую книжку с формулировкой: «Трудовой договор расторгнут (прекращен) по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Увольнение во время декрета по собственному желанию

Сотрудницы, находящиеся в декрете, редко изъявляют желание разорвать трудовые отношения. При этом процесс увольнения ничем не отличается от привычного:

Работник пишет заявление с просьбой уволить по собственному желанию.

Заявление регистрируют как внутреннюю корреспонденцию.

Директор подписывает документ и отправляет его в кадровую службу или лицу, ответственному за кадровое делопроизводство.

Кадровик выдает увольняемому трудовую книжку с отметкой о расторжении трудового договора. Компенсация неиспользованного отпуска выплачивается в день увольнения.

За каждым сотрудником, который уходит в декрет, сохраняют рабочее место (ст. 256 ТК РФ).

После увольнения такого сотрудника работодатель обычно не ищет нового соискателя, а трудоустраивают сотрудника, временно исполнявшего обязанности декретницы (если он полностью устраивает работодателя).

Окончание срочного договора сотрудника в отпуске по уходу за ребенком

В декрет может пойти и сотрудник, работающий по срочному договору. Однако расторгнуть срочный договор в отпуске по уходу за ребенком работодатель не имеет права.

Нельзя попрощаться с сотрудником в отпуске (любом), даже если с ним был заключен срочный договор или трудовой договор на время отсутствия другого работника. Договор пролонгируют до даты выхода из отпуска (абз. 2 ст. 261 ТК РФ).

Если работница ушла в отпуск по уходу за ребенком со ставки любого отсутствующего сотрудника (отпуск, длительная командировка, декрет), то работодатель должен перевести ее на другую должность, которая на тот момент вакантна и соответствует ее квалификации. Когда истекает срок договора, и подходящие вакансии отсутствуют, допускается увольнение женщины.

Увольнение сотрудника в отпуске по уходу за ребенком при ликвидации предприятия

Ликвидации организации — процесс длительный. Работодатель должен расторгнуть трудовые договоры со всеми сотрудниками. В процедуре увольнения работников, находящихся в декрете, можно выделить несколько этапов:

Уведомление работника за 2 месяца до момента увольнения под подпись. Если встретиться лично не получается, на адрес сотрудника отправляют заказное письмо с отметкой о получении.

По окончании двухмесячного срока создают приказ об увольнении, заполняют трудовую книжку.

Проводят выплату компенсации неиспользованного отпуска, выходного пособия (за один месяц), среднемесячного заработка на время поиска новой работы.

Если сотруднице положены пособия, получать она их сможет в органе соцзащиты.

Какие причины не являются основанием для увольнения сотрудницы в декрете

Работодатели часто используют формулировки, недопустимые для увольнения работниц в декрете. Нельзя уволить сотрудника в отпуске по уходу за ребенком по причинам:

сокращения штата (сократить можно только после выхода из отпуска);

непрохождения аттестации.

Ответственность работодателя при увольнении работника в отпуске по уходу за ребенком

Сотрудник, уволенный из отпуска по уходу за ребенком по инициативе работодателя кроме случаев, описанных в п. 1, 5-8, 10, 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, имеет все основания для обращения в судебные органы.

Если суд удовлетворит требования сотрудника, работодатель обязан:

восстановить его на работе в той же должности;

выплатить работнику компенсацию за дни вынужденного простоя;

выплатить материальный ущерб.

Помимо этого суд может привлечь работодателя к административной ответственности по п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и назначить штрафы:

от 2 до 5 тыс. рублей для должностного лица;

от 50 до 80 тыс. рублей для организации.

Информация о любых нарушениях передается в трудовую инспекцию, поэтому велика вероятность проведения внеплановых проверок предприятия. При этом инспекторы будут проверять не только данные по декретницам.

Подводим итоги

Женщины с детьми до 3 лет считаются самыми защищенными законом

Работодатель не может уволить сотрудницу в отпуске по уходу за ребенком по своей инициативе.

Единственный доступный вариант «быстрого» увольнения — придти с ней к соглашению.