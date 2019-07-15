Как считают будущую пенсию ИП и как ее увеличить

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей формируются по тем же правилам, что и в случае с наёмными работниками. Однако есть и свои нюансы. Речь идет об особенностях учета страхового стажа и правилах уплаты страховых взносов в ПФР.

Условия

Общими условиями для реализации права на получение пенсии является

Напомним, что в 2019 году мужчины смогут выйти на пенсию в возрасте 60,5 и женщины при достижении 55,5 лет.

Для выхода на пенсию в 2019 году трудовой стаж должен быть не менее 10 лет.

Минимальное количество пенсионных коэффициентов в 2019 году должно быть не менее 16,2. При этом законодательством предусмотрен поэтапный рост этого показателя до отметки в 30 баллов к 2025 году.

Фиксированные взносы

Количество пенсионных коэффициентов ИП рассчитывается, исходя из количества и величины страховых взносов, уплаченных в ПФР.

Расчет суммы обязательных платежей для предпринимателей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая — ежегодно устанавливается положениями НК и в 2019 году равна 29354 рублям. Переменная часть платится только теми предпринимателями, доход которых за год превышает 300 тыс. рублей. Ставка для переменной части — 1% от суммы, превышающей 300 тыс. рублей.

Важно помнить, что уплата страховых взносов — обязательная процедура, даже при условии прекращения деятельности до момента снятия с регистра учета и официального закрытия ИП. Исключением могут быть только периоды, в которых осуществлялся уход за ребенком (до 1,5 лет) или престарелым гражданином старше 80 лет (за ребенком-инвалидом, за инвалидом 1 группы), а также время прохождения срочной военной службы.

Стоит учесть, что фиксированный платеж, который уплачивает основная масса ИП, позволяет сформировать в год чуть более 1 балла.

Добровольные взносы

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать фиксированный платеж. В данном случае необходимо известить о своем решении территориальный орган ПФР, чтобы повышенный платеж не был воспринят, как переплата.

Таким образом, то, какая пенсия будет у ИП, напрямую зависит от сумм перечисленных страховых взносов.

Согласно Закону № 167-ФЗ от 15.01.2001 добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, в том числе, вправе застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер.

Однако есть ряд ограничений. Добровольно можно доплатить взносы, рассчитанные максимально из 8 МРОТ.

Вступают в добровольные правоотношения с ПФР по ОПС на основании заявления. Его подают в территориальное отделение ПФР по месту жительства. Правила подачи и образец заявления утверждены Приказом Минтруда от 31.05.2017 № 462н (в редакции от 26.02.2019).

При регистрации в ПФР предпринимателю вручается уведомление о регистрации страхователя, вступившего в добровольные правоотношения по ОПС.

Минимальный размер добровольных страховых взносов определяется как произведение МРОТ на начало года и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

За 2019 год минимальный взнос составляет 29779,20 руб. (11280 *22%*12).

Максимальный размер взносов за 2019 год — 238233,60 руб. (11280*22% *12*8).

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения (о прекращении правоотношений) по ОПС подано в ПФР в течение года, размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в правоотношениях по ОПС. За неполный месяц размер взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

КБК для уплаты страховых взносов физлицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС — 39210202042061000160.