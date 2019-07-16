Клерк.Ру

СЗВ-М: десять судебных решений в пользу компаний

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.

Вывод судей

Реквизиты решения

Решения в пользу компаний

1.

Штрафа не будет, если после доначислений компания не скорректировала сведения персучета. ПФР проверил организацию и доначислил ей взносы. В связи с доначислениями фонд запросил корректирующие сведения индивидуального персонифицированного учета, но в назначенный срок компания их не представила. ПФР оштрафовал ее, однако суды наказание отменили.

По мнению судов, штраф за неподачу отчетности нельзя применять, когда организация должна была представить корректирующие формы

Постановление АС Центрального округа от 13.06.2019 № А14-10308/2018
2. Штраф не применяется, если страхователь исправил ошибку до того, как ее обнаружил ПФР. При этом представить исправленную форму СЗВ-М компания вправе и за пределами установленного срокаОпределение ВС РФ от 15.03.2018 № 306-КГ18-652
3. Организация сдала отчетность по форме СЗВ-М. Проверив ее, ПФР нашел расхождения со сведениями из РСВ-1: не было информации на четырех человек. Уведомление с требованием исправить отчетность фонд направил страхователю. Соблюдая срок, организация сдала дополняющую форму. ПФР решил, что дополнение не является исправлением, поэтому назначил штраф. ВС РФ признал незаконным штраф за дополнение СЗВ-М после уведомления ПФРОпределение ВС РФ от 05.07.2019 № 308-ЭС19-975
4. Организация примерно на месяц позже сдала СЗВ-М. Однако решение об индексации пенсии ПФР принял еще позже, поэтому причинно-следственной связи между не сданными вовремя сведениями и убытками фонда нетПостановление АС Северо-Западного округа от 14.02.2019 № А56-64916/2018
5. Компания неверно указала период в форме СЗВ-М. Суды установили, что отчетность сдана вовремя, а между ошибкой в указании отчетного периода и убытками ПФР от индексации пенсий связи нетОпределение ВС РФ от 18.02.2019 № 309-ЭС18-25464
6. Сотрудник болел и поэтому вовремя не отправил СЗВ-М — суд снизил штраф в 10 разПостановление АС Московского округа от 16.11.2018 № А40-50950/2018

7.

 

 ВС РФ согласен, что филиал нельзя штрафовать за просрочку с отчетностью по персучету. Филиал не считается страхователем, а значит, отвечать за несвоевременно поданные сведения СЗВ-М должна головная организацияОпределение ВС РФ от 10.12.2018 № 308-КГ18-19977
8. Неправильное указание отчетного месяца в СЗВ-М еще не основание для штрафа, считает судПостановление АС Уральского округа от 31.01.2019 № А07-8460/2018
9. Если организация представила СЗВ-М, указав вместо типа «ИСХ (исходный)» тип «ОТМ (отменяющий)», но потом сама исправила свою ошибку, штрафовать ее не должныОпределение ВС от 21.03.2019 № 310-ЭС19-1209
10. Первый отчет по форме СЗВ-М компания сдала вовремя. Пакет документов принял оператор электронного документооборота и в тот же день передал в ПФР. Однако в ответ пришло сообщение о неправильной работе средств криптографической защиты, то есть шифрования. Буквально через день отчетность направили вновь. Причем никаких изменений в направляемые сведения страхователь не внес. Фонд принял СЗВ-М, а страхователя оштрафовал, поскольку вторая отчетность поступила уже с опозданием. Суд отменил штраф за опоздание с отчетностьюПостановление АС Северо-Кавказского округа от 29.11.2018 № А32-840/2017

 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Отчетность в ПФР»

Все семинары по теме Отчетность в ПФР