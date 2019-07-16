СЗВ-М: десять судебных решений в пользу компаний

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
|№
Вывод судей
Реквизиты решения
Решения в пользу компаний
|1.
Штрафа не будет, если после доначислений компания не скорректировала сведения персучета. ПФР проверил организацию и доначислил ей взносы. В связи с доначислениями фонд запросил корректирующие сведения индивидуального персонифицированного учета, но в назначенный срок компания их не представила. ПФР оштрафовал ее, однако суды наказание отменили.
По мнению судов, штраф за неподачу отчетности нельзя применять, когда организация должна была представить корректирующие формы
|Постановление АС Центрального округа от 13.06.2019 № А14-10308/2018
|2.
|Штраф не применяется, если страхователь исправил ошибку до того, как ее обнаружил ПФР. При этом представить исправленную форму СЗВ-М компания вправе и за пределами установленного срока
|Определение ВС РФ от 15.03.2018 № 306-КГ18-652
|3.
|Организация сдала отчетность по форме СЗВ-М. Проверив ее, ПФР нашел расхождения со сведениями из РСВ-1: не было информации на четырех человек. Уведомление с требованием исправить отчетность фонд направил страхователю. Соблюдая срок, организация сдала дополняющую форму. ПФР решил, что дополнение не является исправлением, поэтому назначил штраф. ВС РФ признал незаконным штраф за дополнение СЗВ-М после уведомления ПФР
|Определение ВС РФ от 05.07.2019 № 308-ЭС19-975
|4.
|Организация примерно на месяц позже сдала СЗВ-М. Однако решение об индексации пенсии ПФР принял еще позже, поэтому причинно-следственной связи между не сданными вовремя сведениями и убытками фонда нет
|Постановление АС Северо-Западного округа от 14.02.2019 № А56-64916/2018
|5.
|Компания неверно указала период в форме СЗВ-М. Суды установили, что отчетность сдана вовремя, а между ошибкой в указании отчетного периода и убытками ПФР от индексации пенсий связи нет
|Определение ВС РФ от 18.02.2019 № 309-ЭС18-25464
|6.
|Сотрудник болел и поэтому вовремя не отправил СЗВ-М — суд снизил штраф в 10 раз
|Постановление АС Московского округа от 16.11.2018 № А40-50950/2018
7.
|ВС РФ согласен, что филиал нельзя штрафовать за просрочку с отчетностью по персучету. Филиал не считается страхователем, а значит, отвечать за несвоевременно поданные сведения СЗВ-М должна головная организация
|Определение ВС РФ от 10.12.2018 № 308-КГ18-19977
|8.
|Неправильное указание отчетного месяца в СЗВ-М еще не основание для штрафа, считает суд
|Постановление АС Уральского округа от 31.01.2019 № А07-8460/2018
|9.
|Если организация представила СЗВ-М, указав вместо типа «ИСХ (исходный)» тип «ОТМ (отменяющий)», но потом сама исправила свою ошибку, штрафовать ее не должны
|Определение ВС от 21.03.2019 № 310-ЭС19-1209
|10.
|Первый отчет по форме СЗВ-М компания сдала вовремя. Пакет документов принял оператор электронного документооборота и в тот же день передал в ПФР. Однако в ответ пришло сообщение о неправильной работе средств криптографической защиты, то есть шифрования. Буквально через день отчетность направили вновь. Причем никаких изменений в направляемые сведения страхователь не внес. Фонд принял СЗВ-М, а страхователя оштрафовал, поскольку вторая отчетность поступила уже с опозданием. Суд отменил штраф за опоздание с отчетностью
|Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.11.2018 № А32-840/2017
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