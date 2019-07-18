Бухгалтеры будут по-новому учитывать доходы

На днях на общественное обсуждение был представлен проект ФСБУ «Доходы», который вступит в силу с отчетности за 2022 год.

Давайте разбираться, что нового приготовили бухгалтерам разработчики проекта.

Напомним, сейчас отражение в бухучете доходов регламентируется ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Виды доходов

В новом ФСБУ, как и сейчас, доходы подразделяются на:

от обычных видов деятельности (выручка);

прочие.

Согласно ФСБУ объект учета классифицируется как выручка при соблюдении ряда условий:

организация имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного договора, заключенного организацией с клиентом, в рамках ее обычной деятельности или подтвержденное иным соответствующим образом;

права сторон в отношении передаваемых продукции, товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и условия их оплаты определены в договоре;

имеется уверенность в том, что в результате исполнения договора произойдет увеличение экономических выгод организации. Такая уверенность имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.

Если вышеназванные условия выполняются не полностью, но при этом от покупателя в счет оплаты по договору получен актив, поступление по договору классифицируется как объект учета выручки при выполнении одного из следующих условий:

организация выполнила свои обязанности по договору полностью;

договор был расторгнут, а полученный актив не подлежит возврату.

Идентификация товаров

Бухгалтеры должны будутна предметпередаваемых товаров (услуг).

Идентификация товаров (услуг) осуществляется на основе анализа их взаимосвязи. Товар (услуга) является не связанным с другими товарами (услугами) (отличимый товар (услуга)) при единовременном выполнении следующих условий:

покупатель обладает возможностью получить экономическую выгоду от переданного организацией товара (услуги);

обязанность по передаче товара (услуги) предусмотрена договором.

По отличимым товарам учет выручки ведется по каждому товару в рамках договора.

Если товары не являются отличимыми, то учет выручки ведется в целом по договору.

Бухгалтер также должен будет определить, выполняется ли передача покупателю отличимого товара (услуги) единовременно или в течение периода.

Сумма выручки

Сумма выручки определяется по каждому отличимому товару (услуге) исходя из цены, установленной договором. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения суммы выручки принимается цена, по которойобычно организация определяет выручку в отношении(услуг).

Пример:

Организация осуществляет реконструкцию котельной. Договор включает: поставку оборудования, работы по его монтажу и наладке. Цена договора 300 млн. руб. Для целей бухгалтерского учета классифицированы отличимые товары (услуги):

· поставка оборудования

· работы по монтажу и наладке.

Договором не установлены отдельные цены на оборудование и работы по монтажу и наладке.

Распределение цены договора осуществляется на основе цен отдельной продажи организацией оборудования и работ:

· цена оборудования — 231 000 тыс. руб.,

· цена работ — 119 000 тыс. руб., итого 350 000 тыс. руб.

Цена отличимых товаров (услуг) по договору составит:

· оборудования 198 000 тыс. руб.(300 000*231 000/350 000),

· работ 102 000 тыс. руб. (300 000*119 000/350 000).

Продажа с отсрочкой платежа

При продаже товаров (услуг) по договору финансирования, в том числе коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, сумма выручки определяется путемцены по договору.

Дисконтирование производится с применением ставки, которая использовалась бы для отдельной операции финансирования между организацией и покупателем в момент заключения договора.

Пример:

Организация продала 31декабря 20ХО товар А за 121 тыс. рублей с отсрочкой оплаты 2 года. Ставка дисконтирования, принятая организацией, 10 процентов. Сумма выручки рассчитывается как произведение величины подлежащей погашению дебиторской задолженности на коэффициент дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

КД=1/(1 СД)^N, где:

КД — коэффициент дисконтирования;

СД — ставка дисконтирования;

N — период дисконтирования дебиторской задолженности в годах.

Коэффициент дисконтирования равен: КД = 1/(1 0,10)^2 = 0,82645.

Приведенная стоимость будущих платежей по договору (дебиторская задолженность), выручка, а также доходы по ее увеличению (проценты) составят:

На 31декабря 20ХО:

121 тыс. руб. х 0,82645 = 100 тыс. руб. на 31 декабря 20X1 г.:

доходы по увеличению будущих платежей по договору (проценты)

100 тыс. руб. х 0,10 = 10 тыс. руб.

приведенная стоимость будущих платежей по договору

100 тыс. руб. 10 тыс. руб. = 110 тыс. руб.

на 31 декабря 20X2 г.:

доходы по увеличению будущих платежей по договору (проценты)

110 тыс. руб. х 0,10 = 11 тыс. руб.

приведенная стоимость платежей по договору

110 тыс. руб. 11 тыс. руб. = 121 тыс. руб.

На основании произведенного расчета в бухгалтерском учете организации по состоянию на 31 декабря 20X0 г. будет отражена выручка в сумме 100 тыс. руб. и дебиторская задолженность покупателя в этой же сумме.

По состоянию на 31 декабря 20X1 г. организация отразит в бухгалтерском учете доходы (проценты) в сумме 10 тыс. руб. и увеличение дебиторской задолженности покупателя на эту же сумму.

По состоянию на 31 декабря 20X2 г. организация отразит в бухгалтерском учете доходы (проценты) в сумме 11 тыс. руб. и увеличение дебиторской задолженности покупателя на эту же сумму.

Переменные платежи

При определении величины поступлений организация должна оценить сумму, если это прямо не следует из договора, используя один из следующих способов:

если организация имеет опыт продаж конкретного товара (услуги) с аналогичными условиями и при этом ожидаемая величина переменных платежей определяется путем выбора из интервала значений, то в качестве такой величины принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как среднее из произведений каждого значения на его вероятность;

если величина переменных платежей определяется путем выбора из двух значений, то в качестве такой величины принимается наиболее вероятное значение.

При определении величиныпринимаются в расчет последствия событий после отчетной даты, риски и неопределенности, связанные с этим видом платежей, будущие события, которые могут повлиять на величину этих платежей (если существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут).

Пример

Организация заключила договор с покупателем на поставку товара А. Договор содержит условие о продаже 100 единиц товара по цене 100 тыс. руб. Общая стоимость по договору 10 000 тыс. рублей. Покупатель обязан оплатить полученный товар не позднее одного рабочего дня после получения каждой партии товара. В соответствии с договором у покупателя есть безусловное право на возврат товара в течение 30 календарных дней после их получения. В случае возврата товаров организация обязана вернуть покупателю деньги за возвращенный товар.

Опыт организации по продажам товара А:

по договору с покупателем 1 поставлено 200 ед. товара, из них доля возвращенного товара составила 0,32;

по договору с покупателем 2 поставлено 400 ед. товара, из них доля возвращенного товара 0,29;

по договору с покупателем 3 поставлено 700 ед. товара, из них доля возвращенного товара 0,3.

Руководствуясь опытом продаж товара А, организация оценивает возможный возврат товара по договору с покупателем в размере 0,03 ((200*0,32 400*0,29 700*0,3)/(200 400 700)). Величина переменного поступления по договору (кредиторская задолженность) составит 300 тыс. руб. (10 000*0,03), выручки — 9700 тыс. руб. (10 000 *0,97).

Товары, переданные покупателю, но по которым не признана выручка, учитываются в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы».

В случае, если в установленный договором срок возврата товаров не будет, к учету принимается выручка в сумме признанной ранее кредиторской задолженности (300 тыс. руб.).