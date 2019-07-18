Когда налоговая платит: взыскиваем с нее проценты

Налоговый кодекс — документ пробюджетный. Но даже в нем есть нормы, обеспечивающие баланс личных и государственных интересов. В частности, это нормы о процентах, которые налоговики обязаны выплачивать налогоплательщикам в ряде случаев. Например, если вовремя не вернули переплату, ошибочно взыскали налоги, незаконно заблокировали счет. Уплачивая проценты, налоговые органы тем самым возмещают вред, который они нанесли компании, незаконно удерживая ее деньги. Ниже рассказано обо всех таких случаях и приведена практика по взысканию процентов с ФНС.

Пять случаев, когда налоговая платит проценты

В Налоговом кодексе существуют следующие основные пять норм, которые обязывают налоговиков выплачивать налогоплательщикам проценты.

За незаконную блокировку счета / несвоевременное снятие законной блокировки

«В случае нарушения налоговым органом срока отмены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке или срока направления в банк решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим приостановления (на драгоценные металлы, в отношении которых действовал режим приостановления), начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за каждый календарный день нарушения срока.

В случае неправомерного вынесения налоговым органом решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке на сумму денежных средств, в отношении которой действовало указанное решение (на драгоценные металлы, в отношении которых действовало указанное решение) налогового органа, начисляются проценты, подлежащие уплате указанному налогоплательщику-организации за каждый календарный день, начиная со дня получения банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика до дня получения банком решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни неправомерного приостановления операций по счетам» (п. 9.2 ст. 76 НК РФ).

За нарушение срока возврата переплаты

«В случае если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением срока, установленного пунктом 6 настоящей статьи, налоговым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата» (п. 10 ст. 78 НК РФ).

За незаконно взысканную сумму налогов

«Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения письменного заявления (представленного в электронной форме заявления с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет) налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога.

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата.

Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации» (п. 5 ст. 79 НК РФ).

За нарушение срока возврата возмещения по НДС

«При нарушении сроков возврата суммы налога, считая с 12-го дня после завершения камеральной налоговой проверки, по итогам которой было вынесено решение о возмещении (полном или частичном) суммы налога, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возмещения» (п. 10 ст. 176 НК РФ).

За нарушение срока возврата переплаты по акцизам

«По истечении трех налоговых периодов, следующих за отчетным налоговым периодом, сумма (акциза. — прим. ред.), которая не была зачтена, подлежит возврату налогоплательщику по его заявлению в порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса» (п. 3 ст. 203 НК РФ).

Как считаются проценты: формула и пример

Компания обратилась в суд с требованием взыскать с ИФНС проценты в сумме 2 434 337,38 рубля.

Организация рассчитала их, исходя из 360 дней в году. Брать за основу такое количество дней предписывали разъяснения в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14.

ВАС РФ признал данные разъяснения неверными.

Дело в том, что в НК РФ нет положений, согласно которым при расчете процентов число дней в году и месяце должно приниматься равным соответственно 360 и 30 дням.

Поэтому при расчете суммы процентов должны приниматься во внимание:

при определении периода просрочки — фактическое количество календарных дней просрочки с учетом дня фактического возврата налога (поступления денежных средств в банк на счет налогоплательщика);

при определении ставки процентов — ставка рефинансирования Центробанка, действовавшая в дни нарушения срока возмещения, деленная на количество дней в соответствующем году: 365 или 366 (если год високосный).

Дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 11372/13

Примечание редакции: При новом рассмотрении суд взыскал с МИФНС 2 405 250,25 рубля (Решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.07.2014 № А53-31914/12). С учетом общей суммы разница невелика, всего 29 тыс. рублей, но важен сам принцип расчета. Ведь при неверном расчете, засиленном судом, решение может быть отменено. Формула расчета процентов выглядит так. Сумма на счете или сумма переплаты и так далее х ключевая ставка ЦБ РФ: 365 х количество дней незаконной блокировки счета, невозврата переплаты и так далее = сумма процентов. Например: на расчетном счете компании заблокировано: 5 млн рублей;

количество дней незаконной блокировки счета: 92 дня.

ключевая ставка ЦБ РФ все это время: 7,5 процента; Расчет процентов: 5 000 000 рублей х 7,5% : 365×92 = 94 520,55 рубля.

Таким образом, за трехмесячную блокировку на счете компании 5 млн рублей инспекция будет должна компании около 100 тыс. рублей.

Взыскан один млн рублей за блокировку счета

Организация подала в суд заявление о взыскании с ИФНС процентов в размере 998 711,18 рубля, начисленных за период неправомерного приостановления операций по счетам.

Инспекция возразила, что невозможность пользования заблокированными счетами не является поводом для взыскания процентов. Компания не доказала, что понесла какие-либо материальные потери. К тому же у нее была возможность пользоваться счетом, поскольку заблокировали лишь определенную сумму — 10 228 036 рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали возражения инспекции разумными и отклонили иск.

Однако суд кассационной инстанции, напротив, отверг возражения и удовлетворил иск в полном объеме.

Арбитры округа объяснили, что наличие возможности пользоваться счетами в случае приостановления операций по счету на определенную денежную сумму не имеет правового значения.

Выплата предусмотренных п. 9.2 ст. 76 НК РФ процентов направлена на компенсацию потерь, причиненных незаконным воспрепятствованием в пользовании денежных средств частного субъекта. Данная норма права принята во исполнение реализации положений ст. 52 и 53 Конституции РФ и не связывает начисление процентов с необходимостью доказывания прямого ущерба.

Правовое значение имеют два обстоятельства:

инспекция в течение 12 месяцев не направляла в банк Постановление о разблокировке счета, хотя обязана была это сделать по решению арбитражного суда; размер взыскиваемых компанией процентов судами проверен и признан правильным, инспекция в отношении именно расчета возражений не заявила.

При таких обстоятельствах требование организации подлежит полному удовлетворению.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.05.2019 № Ф08-3018/2019

Взыскано 8,7 млн рублей за невозврат переплаты

Компания обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с ИФНС сумму излишне уплаченного налога в размере 38,6 млн рублей и проценты за просрочку возврата налога в размере 8,7 млн рублей.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Заявленная к возврату сумма переплаты образовалась у организации в результате уплаты налога на прибыль и НДС за 20082010 годы и последующего уменьшения налогов на основании уточненных налоговых деклараций, поданных в 2012 году.

Обратиться в суд за переплатой и процентами компанию вынудило то, что ИФНС в течение года не принимала решения по уточненным декларациям и по заявлениям о возврате излишне уплаченных сумм.

Фирма сдала уточненные формы еще дважды, но реакции так и не последовало.

Тогда компания написала жалобы в УФНС и прокуратуру.

После этого ИФНС, наконец, составила акт сверки, в котором подтвердила переплату.

Компания подала заявление о возврате переплате (это было уже в 2014 году), но инспекция вновь его проигнорировала.

Когда же фирма подала иск в суд, чиновники заявили, что организация пропустила трехлетний срок на возврат переплаты, так как отсчитывать его нужно с дат подачи первоначальных деклараций.

Однако суд решил, что иск организации целиком обоснован, а возражения инспекции — нет.

Трехлетний срок на подачу в суд иска о возврате (зачете) излишне уплаченных сумм применительно к случаям, предусмотренным п. 3 ст. 79 НК РФ, должен исчисляться с момента, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о переплате.

Если компания подала уточненную декларацию после того, как получила от контрагента документы, подтверждающие расходы прошлого периода, суды исчисляют трехлетний срок подачи заявления на возврат с момента подачи уточненной декларации.

На дату платежа, а также при подаче первичной отчетности, налогоплательщик не мог знать о переплате. Срок обращения за зачетом или возвратом переплаты отсчитывается с даты, когда расход был документально подтвержден и налогоплательщик получил право учесть его для целей налогообложения (Определения ФАС Московского округа от 18.09.2012 № А40-127627/11-116-341, ФАС Центрального округа от 07.04.2010 № А54-3708/2009-С20).

В данном случае переплата возникла в результате подачи организацией уточненных деклараций с указанием сумм налога к уменьшению. Поэтому днем, когда фирма узнала о нарушении своего права на своевременный возврат налога, следует считать предполагаемый день, когда она должна была получить решение ИФНС об отказе в возврате налога.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.05.2016 № Ф05-4083/2016

Взыскано 10,6 млн рублей за незаконные доначисления

По итогам выездной проверки инспекция вынесла решение о начислении предприятию недоимки по налогу на прибыль и НДС, а также пени и штрафа на общую сумму 49,7 млн рублей.

После выставления требования об уплате указанные суммы были взысканы с организации.

Она оспорила решение инспекции в суде, который признал его недействительным.

После этого предприятие подало второй иск — об обязании ИФНС на основании п. 5 ст. 79 НК РФ начислить и уплатить организации проценты с излишне взысканного налога. За три года, прошедшие с момента взыскания незаконно доначисленных сумм, проценты составили 10,6 млн рублей.

Арбитры полностью одобрили иск, указав, что в соответствии с приведенной нормой кодекса сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами. Они начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке рефинансирования Центробанка.

Расчет процентов суд проверил и признал правильным, а инспекцией расчет не оспорен и контррасчет не представлен.

При таких обстоятельствах исковые требования полностью удовлетворяются.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.07.2016 № Ф05-7730/2016

Примечание редакции:

Налоговые инспекции и фонды порой пытаются доказать, что если компания добровольно заплатила налоги по решению инспекции, то это является не взысканием, а излишней уплатой. Тем более если фирма перечислила деньги в бюджет, когда решение инспекции еще не вступило в силу.

Однако судьи отвергают этот аргумент (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.06.2019 № Ф07-6191/2019).

Арбитры ссылаются на разъяснения высших судов:

излишняя уплата налога, как правило, имеет место, когда налогоплательщик, рассчитывая налог самостоятельно, то есть без участия ИФНС, по какой-либо причине, в том числе вследствие незнания налогового закона или добросовестного заблуждения, допускает ошибку в расчетах (определение ВС РФ от 22.10.2018 № 301-КГ18-16046);

взысканием налога во всех случаях является его уплата по решению налогового органа. Вне зависимости от того, исполнено ли оно после вступления решения в силу и выставления требования или до этого (Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16551/11).

Взыскано 7,3 млн рублей за невозмещение НДС

Компания подала иск с требованием обязать инспекцию возместить из бюджета НДС в размере 35 млн рублей и уплатить проценты в размере 7,3 млн рублей.

Суды полностью удовлетворили иск, установив следующее.

29.07.2015 по итогам камеральной проверки декларации НДС инспекция риняла решение о возмещении НДС.

08.09.2015 в ответ на заявление организации о перечислении налога на ее расчетный счет инспекция приняла решение о возврате. Однако деньги на счет организации не поступили.

Компания подала жалобу в Управление Федерального казначейства. Оттуда сообщили, что заявка на возврат с поручением о перечислении денежных средств в адрес компании не поступала.

Компания подала жалобу в УФНС, но ее оставили без удовлетворения. Сослались на то, что 09.09.2015 в связи с возбуждением уголовного дела в отношении компании следователь на основании постановления о производстве выемки изъял файл с заявкой на возврат налога. Таким образом, ИФНС исполнила свою обязанность. Дальнейшие препятствия связаны с действиями правоохранительных органов.

Однако суд решил, что это не так.

1. Как выяснилось, инспекция направила файл-заявку на возврат суммы налога в федеральное казенное учреждение для последующей передачи в территориальный орган Федерального казначейства.

Это нарушение порядка, предусмотренного п. 8 ст. 176 НК РФ: должно быть направлено поручение на возврат налога в орган казначейства, а не файл-заявка в учреждение, созданное ФНС РФ.

Несостоятелен довод ИФНС о том, что направление заявки на возврат может быть приравнено к направлению поручения на возврат в казначейство, поскольку он противоречит НК РФ и Положению о ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П.

2. Выемка следственными органами документа (файла) не является основанием для неисполнения налоговым органом собственного решения и ст. 176 НК РФ.

Проведение правоохранительными органами проверки в компании не влияет на обязанность ИФНС возвратить НДС на основании уже вынесенного решения о возмещении налога, а также совершить иные действия, предусмотренные указанной статьей кодекса.

Кроме того, каких-либо решений об отмене или приостановлении исполнения решений о возврате НДС ни налоговым органом, ни следственными органами не принималось.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2018 № Ф05-12399/2018

Взысканы проценты за невозврат переплаты по акцизам

Организация по итогам выездной проверки получила решение о доначислении акцизов в сумме 80 тыс. рублей плюс пени и штраф.

Компания заплатила эти суммы, но оспорила решение инспекции в суде, который признал его недействительным.

Предприятие обратилось в инспекцию с заявлениями о возврате излишне уплаченных налогов.

Однако налоговый орган никакого решения не принял (ни о возврате, ни об отказе в нем).

Компания снова обратилась в суд с требованием признать бездействие инспекции незаконным, обязать ее вернуть суммы акциза, пени и штрафа, а также уплатить проценты за нарушение срока их возврата.

Суды снова удовлетворили исковые требования и присудили компании 13 тыс. рублей в качестве процентов на сумму невозвращенных налогов и санкций.

Попутно арбитры отклонили довод ИФНС о том, что без заявления компании инспекция не обязана начислять проценты, поскольку отсутствие такого заявления вовсе не освобождает налоговый орган от обязанности по уплате процентов за нарушение сроков возврата излишне уплаченного налога, пени и штрафа в силу прямого указания кодекса (п. 10 ст. 78 НК РФ).

Постановление ФАС Уральского округа от 25.11.2009 № Ф09-9223/09-С3

Примечание редакции: Инспекция должна начислять и перечислять проценты самостоятельно. В кодексе не сказано, что это делается по заявлению компании о выплате процентов. Обязательный досудебный порядок на данный случай также не распространяется. Организация, которой налоговики добровольно не перечисляют проценты, имеет право, минуя УФНС, обратиться в арбитражный суд.

Право требования процентов с налоговой можно продать

Организация обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с ИФНС процентов в размере 214 тыс. рублей за каждый календарный день необоснованной блокировки счета (со дня получения банком решения о приостановлении операций по счетам до его отмены).

Суд удовлетворил иск.

Инспекция подала апелляцию. Компания, в свою очередь, направила в апелляционный суд заявление о процессуальной замене себя на гражданина, которому она уступила право требования процентов с ИФНС. Договор цессии с ним был подписан после вынесения решения судом первой инстанции.

Инспекция возразила против такой замены на двух основаниях:

цессия (уступка права требования) предусмотрена ГК РФ, поэтому к налоговым (публично-правовым) отношениям, она неприменима. НК РФ права на такую сделку налогоплательщикам не предоставляет; решение суда о взыскании процентов еще не вступило в силу, так как инспекция подала апелляционную жалобу. Выходит, что передать право требования того, что еще не присуждено, компания не имела права.

Суд развеял сомнения инспекции и отклонил ее доводы по следующим причинам.

Первый аргумент несостоятелен, поскольку ни ГК РФ (ст. 382–390), ни НК РФ не содержат норм, ограничивающих возможность применения цессии к рассматриваемым отношениям.

Кроме того, это не налоговые отношения в чистом виде, не отношения по уплате налогов в бюджет. Обязанность ИФНС заплатить проценты возникла вследствие принятия ею обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам компании. Таким образом, норма о процентах (п. 9.2 ст. 76 НК РФ) имеет своей целью компенсирование налогоплательщику возможности пользоваться денежными средствами.

Второй довод инспекции также не принимается, поскольку право стороны на уступку требования возникает с того момента, когда организация лишилась возможности пользоваться своими денежными средствами, а не с момента вступления в силу судебного акта о взыскании процентов. Вступление решения в силу свидетельствует исключительно о возникновении у другой стороны соответствующей обязанности по их возмещению.

В итоге апелляционную жалобу инспекции судьи отклонили, а заявление компании о передаче своего права требования о выплате процентов гражданину удовлетворили.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.12.2018 № Ф06-39062/2018

Проценты, выплаченные физлицу, НДФЛ не облагаются

По мнению налоговой службы, если сумму процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налога или неверно взысканный налог получает гражданин, то эти деньги не облагаются НДФЛ, поскольку получение процентов не приводит к возникновению у него экономической выгоды, а соединено с компенсацией затрат, связанных с чрезмерным удержанием у него лишнего налога.

Письмо ФНС РФ от 27.04.2018 № БС-4-11/822

Примечание редакции: Данные письма от лица министерства и службы являются последними официальными разъяснениями по данному вопросу. Поэтому они превалируют над более ранними. Это важно, поскольку раньше чиновники полагали, что полученные гражданами из бюджета проценты за нарушение сроков возврата переплаты или за незаконно взысканную сумму налогов облагаются НДФЛ (письмо Минфина РФ от 22.08.2013 № 03-04-05/34450).