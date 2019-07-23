Почему важно проводить индексацию зарплаты и чем ее заменить

Каждый раз в процессе проведения аудита в организациях заказчика мы выявляем факт отсутствия индексации в ЛНА. Все что-то слышали по этому вопросу, но никто не индексирует заработную плату.
Попробуем разобраться: заработная плата — это государственная гарантия по оплате труда работников, право на которую имеют все лица, работающие по трудовому договору, что следует из нормы статей 2, 130, 134 ТК РФ и Определения Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 N 2618-О, от 17.06.2010 N 913-О-О.
Необходимость для организаций проводить индексацию заработной платы вытекает из нормы стать 134 ТК РФ, и связана это с ростом потребительских цен на товары и услуги. Путем индексации обеспечивается повышение уровня реального содержания заработной платы и ее покупательной способности.Если по итогам года Росстат зафиксировал рост цен, а индексация не была проведена, у организации появляется риск попасть под административную ответственность. Данное нарушение, может быть рассмотрено и квалифицируется как выплата зарплаты в неполном объеме. Такое нарушение трудового законодательства Роструд относит к высокой категории риска (7 баллов по Перечню типовых нарушений).
Что касаеется определения порядка проведения индексации: сроки проведения, установление индексации на уровне % или уровня инфляции в процентах, эти условия необходимо прописать у себя в локальных нормативных актах или в коллективном договоре, так как обязанность у работодателя проводить индексацию есть, а вот точного порядка расчета индексации и ее периодичности, законодательством не регламентировано.
Основанием для внесения изменений в штатное расписание с увеличенными размерами окладов (индексацией) является решение администрации (генерального директора) коммерческой организации, подкрепленное приказом руководителя, со ссылками на ЛНА организации, где указаны срои и порядок проведения. После изменения штатного расписания составляются дополнительные соглашения к трудовым договорам работников, с которыми они должны быть ознакомлены под роспись.
Обратите внимание: норма трудового законодательства об обязанности индексации носит общий характер — нельзя ее установить одним и не установить другим работникам. Индексацию заработной платы необходимо проводить для всех работников организации.Так же возможна альтернатива индексации, исходя из п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017, индексация — это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. В случае если работодатель периодически повышает зарплату, выплачивает премии и т.п., всем работникам организации, тогда данный момент может быть приравнен к исполнению нормы стати 134 ТК.
Хотелось бы отметить, что отсутствие денежных средств не освобождает работодателя от соблюдения трудовых прав работников, в том числе — от проведения индексации заработной платы.
Роструд планирует работодателей всех форм собственности обязать индексировать оклады работникам, а за неисполнение норм — накладывать штрафы (письмо № 14-3/-1135 от 26.12.2017).
Отсутствие индексации (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):
- для должностных лиц — предупреждением или штрафом в размере от 1 000 до 5 000 рублей;
- для предпринимателей — штрафом в размере от 1 000 до 5 000 рублей;
- для организаций — штрафом в размере от 30 000 до 50 000 рублей.
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