Почему важно проводить индексацию зарплаты и чем ее заменить

Каждый раз в процессе проведения аудита в организациях заказчика мы выявляем факт отсутствия индексации в ЛНА. Все что-то слышали по этому вопросу, но никто не индексирует заработную плату.

Попробуем разобраться: заработная плата — это государственная гарантия по оплате труда работников, право на которую имеют все лица, работающие по трудовому договору, что следует из нормы статей 2, 130, 134 ТК РФ и Определения Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 N 2618-О, от 17.06.2010 N 913-О-О.

Необходимость для организаций проводить индексацию заработной платы вытекает из нормы стать 134 ТК РФ, и связана это с ростом потребительских цен на товары и услуги. Путем индексации обеспечивается повышение уровня реального содержания заработной платы и ее покупательной способности.

Если по итогам года Росстат зафиксировал рост цен, а индексация не была проведена, у организации появляется риск попасть под административную ответственность. Данное нарушение, может быть рассмотрено и квалифицируется как выплата зарплаты в неполном объеме.

Что касаеется определения порядка проведения индексации: сроки проведения, установление индексации на уровне % или уровня инфляции в процентах, эти условия необходимо прописать у себя в локальных нормативных актах или в коллективном договоре, так как обязанность у работодателя проводить индексацию есть, а вот точного порядка расчета индексации и ее периодичности, законодательством не регламентировано.

Основанием для внесения изменений в штатное расписание с увеличенными размерами окладов (индексацией) является решение администрации (генерального директора) коммерческой организации, подкрепленное приказом руководителя, со ссылками на ЛНА организации, где указаны срои и порядок проведения. После изменения штатного расписания составляются дополнительные соглашения к трудовым договорам работников, с которыми они должны быть ознакомлены под роспись.

Обратите внимание: норма трудового законодательства об обязанности индексации носит общий характер — нельзя ее установить одним и не установить другим работникам. Индексацию заработной платы необходимо проводить для всех работников организации.

возможна альтернатива индексации

Так же, исходя из п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017, индексация — это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы., тогда данный момент может быть приравнен к исполнению нормы стати 134 ТК.

Хотелось бы отметить, что отсутствие денежных средств не освобождает работодателя от соблюдения трудовых прав работников, в том числе — от проведения индексации заработной платы.

Роструд планирует работодателей всех форм собственности обязать индексировать оклады работникам, а за неисполнение норм — накладывать штрафы (письмо № 14-3/-1135 от 26.12.2017).

Отсутствие индексации (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):

для должностных лиц — предупреждением или штрафом в размере от 1 000 до 5 000 рублей;

для предпринимателей — штрафом в размере от 1 000 до 5 000 рублей;

для организаций — штрафом в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

Что касается позиции судов: судебная практика складывается противоречиво. Суды склонны полагать, что индексация является вопросом, который находится в рамках компетенции работодателя. Ведь повышение уровня материального содержания — это государственная гарантия, соответственно суд может рассмотреть, что индексация зарплаты — это государственная гарантия, коммерческая организация не обязана ее проводить, если условия об индексации не прописано в коллективного договора и локальных нормативных актов ( Решение Апелляционное определение Московского городского суда от 06.07.2017 по делу N 33-22702/2017 ), это с одной стороны, а с другой стороны суды квалифицируют отсутствие условия об индексации в локальных нормативных актах работодателя, как административное правонарушение (Решения Санкт-Петербургского городского суда от 11.04.2017 N 7-609/2017 по делу N 12-76/2017, Свердловского областного суда от 19.04.2017 по делу N 72-481/2017).