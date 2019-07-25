Как бухучет помогает сэкономить на налогах

Для тех, кто сомневается, что ведение бухучета нужно в принципе.

Сегодня я расскажу о нескольких ситуациях, когда ведение бухгалтерского учета помогло собственникам бизнеса не только сэкономить, но и получить желаемый результат.

Много других советов по оптимизации налогов — в нашей специальной рубрике.