Клерк.Ру

Как бухучет помогает сэкономить на налогах

Для тех, кто сомневается, что ведение бухучета нужно в принципе. 

Сегодня я расскажу о нескольких ситуациях, когда ведение бухгалтерского учета помогло собственникам бизнеса не только сэкономить, но и получить желаемый результат.

Много других советов по оптимизации налогов — в нашей специальной рубрике.

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