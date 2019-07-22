Клерк.Ру

Что нового ждет бухгалтеров: обзор поправок в закон о бухучете

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

На днях в третьем чтении был принят законопроект № 620132-7, который вносит поправки в закон о бухучете.

Что поменяется — расскажем.

Госсектор

В законе о бухгалтерском учете заменят термин «организации государственного сектора» на другой — «организации бюджетной сферы».

Однако в уже принятые ФСБУ для госсектора вносить изменения из-за переименования не будут.

ФСБУ для организаций госсектора, утвержденные до дня вступления в силу этого нового закона, признаются федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов.

ФСБУ

Согласно проекту, ФСБУ устанавливают минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета.

Новым законом предусматривается, что проведение экспертизы стандартов бухучета государственных финансов будет проводиться отдельным экспертным органом — советом по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов.

Ему посвящена новая статья в законе — 25.1. В этом совете с правом голоса будет участвовать широкий круг экспертов, в том числе негосударственных.

Кандидаты в члены этого совета должны иметь высшее образование, безупречную деловую (профессиональную) репутацию и опыт профессиональной деятельности в сфере госуправления и финансов, бухучета, государственного финансового контроля или аудита.

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Главбух

Статья 9 «Первичные учетные документы» дополнена новым абзацем.

Теперь письменные требования главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухучета, либо лица, с которым заключен договор об оказании бухгалтерских услуг в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, обязательны для всех работников организации.

Бухотчетность

Исправлять бухотчетность запретят. Правда, с оговорками.

Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность после ее утверждения не допускается, если федеральными законами или учредительными документами организации предусмотрено утверждение бухотчетности.

Как известно, с 2020 года обязательный экземпляр бухотчетности будет представляться в электронном виде по ТКС в налоговый орган для размещения в специальном ресурсе ГИР БО, за который будет отвечать ФНС.

Новые правила вводятся Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ, который вносит изменений в закон о бухучете.

Законопроект, о котором мы рассказываем, вносит поправки в 444-ФЗ, которые касаются сдачи уточненной бухотчетности.

В случае исправления ошибки в уже сданной бухгалтерской отчетности, исправленная бухотчетность представляется в ИФНС в виде электронного документа по ТКС не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления в бухотчетность либо за днем утверждения годовой бухотчетности, если федеральными законами или учредительными документами фирмы предусмотрено утверждение бухотчетности.

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