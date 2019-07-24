«Клерк» поздравил БухСофт - заботливой бухгалтерской программе исполнилось 18 лет

В июле программе БухСофт исполнилось 18 лет. Издатель «Клерка» Борис Мальцев присоединился к видеопоздравлениям коллег.
А руководитель проекта БухСофт Елена Новикова в коротком интервью вспомнила, с чего все начиналось, и рассказала о ближайших планах команды.
Но какой День рождения без подарков – весь июль всех бухгалтеров страны ждут цветы и скидки.
БухСофт вырос, развивается и стремиться стать не просто учетной программой – а комплексной бухгалтерской поддержкой.
Пожелаем коллегам удачи и реализации даже самых смелых идей.
С Днем рождения, БухСофт!
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