Клерк.Ру

«Клерк» поздравил БухСофт - заботливой бухгалтерской программе исполнилось 18 лет

В июле программе БухСофт исполнилось 18 лет. Издатель «Клерка» Борис Мальцев присоединился к видеопоздравлениям коллег.

А руководитель проекта БухСофт Елена Новикова в коротком интервью вспомнила, с чего все начиналось, и рассказала о ближайших планах команды.

Но какой День рождения без подарков – весь июль всех бухгалтеров страны ждут цветы и скидки.

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БухСофт вырос, развивается и стремиться стать не просто учетной программой – а комплексной бухгалтерской поддержкой.

Пожелаем коллегам удачи и реализации даже самых смелых идей.

С Днем рождения, БухСофт!

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