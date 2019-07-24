С бывшего бухгалтера взыскали недостачу в 2 млн. рублей. Но Верховный суд решил, что это неправильно

После увольнения бухгалтера вскрылась недостача почти в 2 млн. рублей. Бывшая сотрудница обязалась вернуть деньги. Часть денег она действительно вернула, а потом передумала и требует их обратно.

В этой истории разбирался Верховный суд.

Недостача

После увольнения бухгалтера, которая проработала в организации около 4 лет, в кассе обнаружилась недостача.

Через неделю после увольнения уже бывший бухгалтер подписала соглашение о возврате денег в сумме 1 900 000 рублей. Большую часть суммы она вернула (1 380 099,92 ).

Увольнение произошло 6 июня 2017 года.

Соглашение о выплате обнаруженной недостачи женщина подписала 14 июня 2017.

Срок возврата денег, указанный в соглашении — 21 июня 2017.

Однако возвращать оставшуюся сумму, а также проценты, начисленные на нее по соглашению (0,2% за каждый день просрочки) женщина отказалась.

Суды

Бывший работодатель обратился в суд в январе 2018 года. В иске к бывшему бухгалтеру было заявлено требование о возврате основной суммы долга 519 900 руб. и набежавших на нее процентов в сумме 259 тыс. рублей.

Ответчица, в свою очередь подала встречный иск, в котором требовала признать недействительным вышеназванное соглашение, так как подписала его под принуждением. Кроме того, она требовала от бывшего работодателя вернуть ей всю ранее выплаченную сумму как неосновательное обогащение.

Суд первой инстанции встал на сторону бывшего работодателя. Апелляция также подтвердила правильность такого решения.

Аргументы в пользу работодателя

Через несколько дней после увольнения бухгалтера в компании была создана специальная рабочая комиссия для проверки информации о возможных финансовых нарушениях.

На момент увольнения бухгалтера 6 июня недостачи в кассе выявлено не было, однако в дальнейшем проверкой выявлены финансовые махинации в проведении оплат по розничным договорам, оприходованию денежных средств в кассу организации, проводимые бухгалтером.

В акте служебного расследования указано, что бухгалтер признала факты подлога документов и хищения денежных средств на сумму 1 900 000 руб., написала объяснительные, раскрывающие схемы хищения, а также подписала соглашение с компанией о возмещении.

Суд первой инстанции со ссылкой на положения Гражданского кодекса РФ об исполнении обязательств заявил, что обязанность возместить сумму выявленной недостачи денежных средств, образовавшейся в результате деятельности бухгалтера по их присвоению, предусмотрена заключённым между ней и организацией соглашением о возврате денежных средств.

Поскольку факт заключения соглашения и последующего перечисления денежных средств в рамках этого соглашения в размере 1 380 099 руб. женщиной не оспаривала, суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии оснований для взыскания с нее в пользу организации невыплаченной суммы долга.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований о признании соглашения о возврате денежных средств от 14 июня 2017 г. недействительным, взыскании с общества суммы неосновательного обогащения в размере 1 380 099 руб., суд первой инстанции руководствовался нормами ГК об обязательствах и способах их обеспечения (неустойка) и исходил из того, что факт присвоения денежных средств в размере бухгалтер не отрицала, установленные соглашением обязательства по возврату суммы долга приняты ею добровольно и факт принуждения к подписанию соглашения не подтверждён. После подписания соглашения она неоднократно в добровольном порядке перечисляла в фирму денежные средства. Данные обстоятельства, по мнению суда первой инстанции, свидетельствуют о признании ею законности соглашения о возврате денежных средств.

Ссылки на нормы трудового законодательства суд отверг, так как на момент заключения соглашения женщина уже не являлась сотрудницей фирмы, а значит возникшие между сторонами отношения регулировались нормами гражданского законодательства.

Аргументы против работодателя

Между тем Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ посчитала выводы судов первой и апелляционной инстанций неправомерными.

Судьи сослались на постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причинённый работодателю». В документе указано, что дела о взыскании с работника ущерба, причиненного работодателю, рассматриваются только по нормам трудового законодательства. Это правило актуально и для исков, предъявленных после прекращения трудовых отношений.

Согласно части третьей статьи 232 ТК расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечёт за собой освобождение стороны этого договора от материальной ответственности.

Главой 39 ТК определены условия и порядок возложения на работника, причинившего работодателю имущественный ущерб, материальной ответственности, пределы такой ответственности. Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

За причинённый ущерб работник несёт материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Перечень случаев возложения на работника материальной ответственности в полном размере причинённого ущерба приведен в статье 243 ТК.

Рассматривая в качестве доказательства акт служебного расследования, представленный работодателем, суд первой инстанции не дал оценки этому документу с учётом положений Федерального закона от 06.12.2001 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Чтобы оценить ущерб, работодатель должен провести инвентаризацию.

Первичные учётные документы, подлежащие своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учёта, и данные инвентаризации, в ходе которой выявляется фактическое наличие товарно-материальных ценностей и сопоставляется с данными регистров бухучёта, должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства. Отступление от этих правил оформления документов влечёт невозможность с достоверностью установить факт наступления ущерба у работодателя, определить, кто именно виноват в возникновении ущерба, каков его размер, имеется ли вина работника в причинении ущерба.

В результате неправильного применения норм материального права, регулирующих спорные отношения, судебными инстанциями при разрешении спора не установлены обязательные условия для возложения на работника материальной ответственности за ущерб, наступивший у работодателя, а именно:

не определён реальный размер причинённого ущерба применительно к требованиям статьи 246 ТК в виде уменьшения количества денежных средств работодателя;

не установлено наличие оснований для заключения с работником договора о полной материальной ответственности и в связи с этим правомерность привлечения её к ответственности в полном размере причинённого ущерба.

В этой связи решения предыдущих судов являются неправомерными, говорится в Определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 9-КГ19-5 от 03.06.2019

В итоге предыдущие решения судов были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.