Что бухгалтерам-бюджетникам надо знать про госзадание на 2020 год

Летом — особенно перед отпуском или после него — очень трудно заставить себя работать. Но заставлять надо — ведь скоро осень! А с наступлением осени для бюджетиков начинается горячая пора составления планов на следующий год.

Не проспи изменения!

В июле Правительство РФ постановлением от 09.07.2019 № 873 внесло очередные изменения в Порядок формирования госзадания на оказание госуслуг, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 (далее — Порядок № 640). Данные изменения носят как редакционный характер, так и весьма существенно меняют некоторые правила финансового обеспечения госзадания на 2020 год. А наиболее важные для бюджетных и автономных учреждений поправки коснулись порядка расчета нормативных затрат по приобретению и содержанию имущества.

Обратите внимание, что в новой редакции Порядок № 640 действует с 19 июля 2019 года, а большинство изменений актуальны уже в этом году!

Напомним, что согласно действующему законодательству финансовое обеспечение выполнения госзадания, как бюджетными, так и автономными учреждениями, формируется с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), а также расходов на уплату соответствующих имущественных налогов. Очевидно, что объем финансирования этих расходов, как правило, составляет львиную долю в финансовом обеспечении учреждения в целом. Следовательно, изменение привычного порядка финансирования станет чувствительно для бюджетных и автономных учреждений.

Зри в корень!

Согласно пункту 11 Порядка № 640 объем финансового обеспечения выполнения госзадания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание госуслуг (работ) с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. В новой редакции пункта 12 Порядка № 640 из формулы, по которой определяется объем финансового обеспечения,затраты на содержание имущества учреждения,для оказания госуслуг и выполнения работ. Далее по тексту Порядка № 640 упоминается только движимое и недвижимое имущество, участвующее в оказании госуслуг (выполнении работ), а пункты 34-35 Порядка № 640, регулировавшие финансирование имущества, неиспользуемого для выполнения госзадания, теперь утратили силу.

То есть, вероятно, предполагается, что в этом году учреждения должны окончательно определиться с составом имущества, которое будет участвовать в оказании госуслуг (работ) и, следовательно, содержаться за счет субсидии на госзадание. Если у учреждения по каким-то причинам на балансе осталось имущество, которое не участвует в оказании госуслуг (работ) и не определен источник его содержания (например, за счет собственных доходов), то за счет субсидии на госзадание такое имущество содержаться уже не может.

Обратите внимание! Теперь в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием госуслуги, согласно подпункту «б(1)» пункта 19 Порядка № 640 включается, в частности, затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ с учетом срока их полезного использования в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования.

Но создание такого резерва допускается лишь в случае, когда указанные затраты не были включены в состав затрат на приобретение материальных запасов и движимого имущества в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 Порядка № 640. Отметим, что создаваемый резерв на восстановление ОЦДИ предполагает включение целевых затрат, а именно: на приобретение, создание, модернизацию и (или) дооборудование, и не предполагает затрат на ремонт, обслуживание и содержание таких объектов.

Другими словами, если содержание подпункта «б(1)» пункта 19 Порядка № 640 понимать буквально, то использование резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ предполагает закупку только нового имущества. При этом, вероятно, в учреждении должен быть сформирован и как-то зафиксирован в локальных актах минимальный состав объектов ОЦДИ, позволяющий оказывать госуслуги. Такой минимальный состав объектов позволит установить состав имущества, которое требует обязательного восстановления. Очевидно, что порядок формирования и использование данного резерва должен быть установлен учредителем.

Аналогичные изменения внесены и в подпункт «ж» пункта 29 Порядка № 640, устанавливающем порядок расчета нормативных затрат на выполнение работ.

Обратите внимание, что в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием госуслуги, включаются затраты на приобретение имущества с учетом срока его полезного использования. Другими словами, если, например, срок полезного использования принтера составляет три года, то его можно приобрести за счет средств субсидии на госзадание только раз в три года. Если же такой принтер вышел из строя раньше, чем закончился срок его полезного использования, то, вероятно, приобрести замену ему придется за счет других источников, имеющихся у учреждения. Аналогичные требования об учете срока полезного использования при включении затрат на приобретение имущества содержатся и в расчете базового норматива на общехозяйственные нужды.

И еще один важный момент, который нужно учесть при планировании финансов на 2020 год. Теперь согласно новой редакции пункта 41 Порядка № 640Отметим, что в прежней редакции предполагалось только увеличение объема субсидии. А вот теперь изменение — то есть как увеличение, так и уменьшение — объема субсидии возможно в случае изменения состава (!) и стоимости имущества учреждения. При этом изменение объема субсидии должно происходить с учетом соответствующих налогов, а также отмены или введения налоговых льгот. Иначе говоря, если в течение года учреждение, например, спишет с баланса значительную часть имущества из состава ОЦДИ или наоборот приобретет новое, то размер субсидии на госзадание будет соответствующим образом изменении (сокращен или увеличен). К сожалению, Порядок № 640 не содержит описания процедуры изменения объема субсидии для такого случая, поэтому неясно насколько оперативно учредитель будет выполнять требования пункта 41. Вероятно, что процедура изменения объема субсидии должна быть установлена нормативными документами учредителя.

Будь в тонусе!

В небольшой заметке невозможно рассмотреть все нюансы формирования госзадания и расчета объема его финансового обеспечения. Скорей всего, Минфин и учредители до конца текущего года в своих письмах и нормативных актах разъяснят отдельные положения Порядка № 640 в редакции Постановления № 873. Время для осмысления и подготовки соответствующих документов у учредителей есть примерно до октября.

А вот бюджетным и автономным учреждениям надо уже сейчас быть готовыми, чтобы:

представить состав объектов ОЦДИ, используемых при оказании госуслуг и выполнении работ;

обосновать приобретение нового имущества с учетом сроков полезного использования, как уже имеющихся на балансе аналогов, так и вновь закупаемых;

оперативно корректировать состав объектов ОЦДИ, чтобы к концу отчетного периода иметь средства, как на содержание имущества, так и уплату налогов.

И хотя лето еще в самом разгаре, но в работу по планированию деятельности учреждения уже пара включаться!