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Можно ли продлевать срочный трудовой договор

Срочный трудовой договор выделен из общей массы соглашений уже тем, что необходимым условием для его заключения является невозможность установления отношений на неопределенный срок. Однако статья 59 ТК РФ, конкретизируя положения о необходимых условиях для заключения срочного трудового договора, говорит не только об обстоятельствах, когда срочность обусловлена объективной невозможностью заключения бессрочного договора, но и о ситуациях, когда, помимо основания срочности, необходимо также соглашение сторон.

Подходы к решению вопроса

Парадоксально, но проблема возможности или невозможности изменения срока срочного трудового договора до настоящего времени является дискуссионной не только в профессиональной среде кадровых специалистов. По вопросу применимости положений ст. 72 ТК РФ в части продления действия такого соглашения длительное время единое мнение отсутствовало, в том числе и у судов.

На настоящий момент многие сотрудники кадровых служб твердо стоят на позиции, что продление по общему правилу не допускается. А в случае желания сторон продолжить отношения на тех же условиях сторонам следует расторгнуть соглашение, срок которого истек, и заключить новое на тот же или иной период времени.

Эта позиция строится на представлении о том, что срочный трудовой договор — это особый вид соглашения, и определяющее условие о сроке отличается от рядовых условий договора, которые могут быть изменены соглашением сторон.

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В профильной литературе можно встретить позицию о том, что продолжение работы за пределами первоначально установленного периода следует понимать, как работу в ситуации, когда ни одна из сторон не потребовала прекращения соглашения в связи с истечением его срока, а следовательно, существующий между сторонами договор уже не срочный, а бессрочный (ч. 4 ст. 58 ТК РФ).

Судебная практика

Суды до недавнего времени при установлении факта продления срока соглашения, полагая, что это нарушает права работника (ч. 6 ст. 58 ТК РФ), постановляли считать такой договор заключенным на неопределенный период.

При этом для понимания тупиковости такого подхода следует иметь в виду разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» по вопросу расторжения действующего срочного договора в связи с истечением срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и заключения нового соглашения: «при установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок». Т. е. такое поведение работодателя по умолчанию понимается как нарушение требований ч. 6 ст. 58 ТК РФ, которая запрещает заключение срочных договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается соглашение на неопределенный срок. Противоправные мотивы и умысел на уклонение от предоставления работнику прав и гарантий в данном случае, видимо, презюмируются.

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Практика по вопросу продления срока срочного трудового договора, сложившаяся на настоящий момент в судах общей юрисдикции, является единообразной и непротиворечивой. Возможно, именно с этим фактом связано отсутствие после 2014 г. высказанного Верховным судом РФ измененного мнения относительно возможности продления сроков срочных трудовых договоров (суды правильно применяют норму, поправлять их не в чем).

В судебных постановлениях возможность продления сроков срочных трудовых договоров, как правило, обосновывается отсутствием противоречий между ст. 58, 59, 79 ТК РФ и ст. 72 ТК РФ.

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)

Стоит отметить, что и профильный орган исполнительной власти — Роструд (а именно на его письма в массе ориентируются кадровые работники при неясности норм закона) — не был последователен в своем понимании возможности или невозможности продления срока. В Письме от 31.10.2007 № 4413-6 Роструд совершенно спокойно и позитивно отнесся к возможности продления срока действия срочного трудового договора и рекомендовал изменять условие о сроке действия трудового договора путем заключения дополнительного соглашения к нему.

Однако чуть более чем через год Роструд поменял свое мнение на прямо противоположное. В Письме от 08.12.2008 № 2742-6-1 Роструд указал, что не имеется правовых оснований для продления срочного трудового договора на новый срок без его расторжения. В этом же Письме Роструд также указал, что исключение из данного правила установлено законом только для определенных категорий работников (в частности, для беременных женщин и педагогов — ч. 2 ст. 261 ТК РФ и ч. 8, ч. 9 ст. 332 ТК РФ соответственно).

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А 24.10.2018 Роструд еще раз поменял свое мнение на противоположное и высказался о возможности и правомерности продления срочного трудового договора при условии, что сохраняется (не изменяется) основание, по которому был заключен срочный трудовой договор, а также если общий срок трудового договора не превысит 5 лет.

Признать этот подход удачным никак нельзя, поскольку он идет вразрез с устоявшейся практикой судов и исходит от порочного основания «что не разрешено, то запрещено», не позволяя работнику и работодателю действовать свободно, опираясь на свои интересы и хозяйственные потребности. Принятие предложенных Минтрудом изменений в текст ст. 58 ТК РФ, по нашему мнению, приведет, скорее, к росту злоупотреблений со стороны работодателя при увольнении в ситуации, когда срок действующего договора выйдет за рамки потребности в данном работнике. Названную потребность, особенно на уровне микропредприятий, сложно точно прогнозировать. А в условиях возможности только однократного продления срок действия заключаемого или продляемого договора будет ставиться с «запасом» (вопрос изменения срока договора в сторону уменьшения обойден вниманием как в тексте ТК РФ, так и в тексте проекта Минтруда).

Результаты

Суммируя, можно сделать вывод о том, что практика правоприменения допускает возможность внесения изменений в условие срочного трудового договора о сроке его действия в порядке, определенном ст. 72 ТК РФ, при соблюдении следующих условий :

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  • соблюдение письменной формы соглашения об изменении срока (ст. 72 ТК РФ);
  • наличия действующего основания для заключения (продления, ст. 59 ТК РФ);
  • общий срок не может превышать 5 лет (ст. 58 ТК РФ).

Заключение

Нормы ТК РФ на настоящий момент не содержат положений, ограничивающих стороны в изменении ими определенных ранее условий трудового договора. И по нашему мнению, законодателю нужно следовать уже сформировавшимся тенденциям понимания и применения положений ТК РФ в части изменения срока.

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