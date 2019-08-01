Как подготовиться к налоговой проверке в компании: пошаговая инструкция

Каждая организация по ходу ведения деятельности сталкивается с контролирующими органами. В частности, каждая организация попадает под налоговый контроль. Рассказываем, какие шаги предпринять перед встречей с налоговиками.

Выездные проверки не проводятся сплошным методом. Инспекция путем анализа информации о деятельности налогоплательщика осуществляет отбор заинтересовавших ее кандидатов. Результатом является включение налогоплательщиков в план выездных налоговых проверок.

Чиновники также указывают, что основным документом, использующимся в аналитической работе налоговиков, является Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденная Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ3—06/333@. Она определяет 12 критериев налоговых рисков, по которым осуществляется отбор.

Концепцией определены 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки налогоплательщиками рисков. Они также используются фискалами в процессе отбора объектов для проведения выездных проверок. В ходе анализа налоговики выявляют наиболее вероятные «зоны риска» и, как следствие, реагируют на возможное совершение налоговых правонарушений путем организации необходимых мероприятий налогового контроля (в т. ч. и выездной налоговой проверки).

Вероятность назначения проверки высока, если хозяйствующий субъект:

имеет низкую налоговую нагрузку в сравнении с хозяйствующими субъектами в конкретной отрасли (по виду экономической деятельности); имеет убытки в течение двух и более календарных лет; отражает в налоговой отчетности значительные суммы вычетов по НДС (доля вычетов равна либо превышает 89% за период 12 месяцев от суммы начисленного с налоговой базы налога); имеет темп роста расходов от реализации товаров (работ, услуг), опережающий темп роста доходов; выплачивает среднемесячную заработную плату работникам в размере ниже среднего уровня заработной платы по виду экономической деятельности в субъекте РФ; имеет неоднократное (два и более раза в течение календарного года) приближение (менее 5%) к предельному значению установленных НК РФ величин показателей, предоставляющих ему право применять спецрежимы; имеет расходы, максимально приближенные к сумме дохода, полученного за календарный год (внимание налоговиков привлечет доля профессиональных вычетов, предусмотренных ст. 221 НК РФ, заявленных индивидуальным предпринимателем в декларации по форме 3-НДФЛ, в общей сумме доходов, превышающая 83%); строит финансово-хозяйственную деятельность на основе заключения договоров с контрагентами — перекупщиками или посредниками (цепочки контрагентов) — без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) (Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53); не представляет запрашиваемые налоговым органом документы, пояснения на запросы налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности; неоднократно (два и более случая с момента государственной регистрации юридического лица) осуществляет снятие с учета и постановку на учет в налоговых органах в связи с изменением своего места нахождения («миграция» между инспекциями); имеет значительное отклонение (в сторону уменьшения) уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики на 10% и более.

Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском также ставит налогоплательщика в число приоритетных для включения в план выездных проверок. Минфин в Письме от 13.12.2016 N03—02—07/1/74372 указал: при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, налогоплательщику рекомендуется обратить внимание на отсутствие:

информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;

документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;

информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских и (или) производственных и (или) торговых площадей и т. д.

Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой степени риска квалификации налоговыми органами подобного контрагента как проблемного, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных. На сайте ФНС размещена информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Например, налогоплательщик может найти сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса массовой регистрации, характерные для фирм-однодневок), а также наименования юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

Помимо анализа показателей о возможной скорой налоговой проверке могут говорить такие факты, как поступление контрагентам запросов о предоставлении документов о налогоплательщике и по определенным сделкам, вызов налогоплательщика в инспекцию для дачи пояснений о причинах наличия убытка, причинах низкой налоговой нагрузки.

Поэтому, если вероятность налоговой проверки вы оцениваете как высокую, затягивать с приведением дел в порядок не стоит.

Шаг 1. Обратиться к Налоговому кодексу

Прежде всего, руководству организации необходимо изучить нормы Налогового кодекса РФ. Статьи 21 и 23 НК РФ содержат права и обязанности налогоплательщика. В статьях 31 и 32 НК РФ перечислены права и обязанности налоговых органов. Знание своих прав и обязанностей, а также порядка проведения процедуры проверки придаст вам уверенности при взаимодействии с проверяющими и поможет определиться с тактикой подготовительных действий.

Шаг 2. Инвентаризация документов

В первую очередь необходимо убедиться, что у вас есть оригиналы учредительных документов, регистрационных (о постановке на учет в налоговом органе, внебюджетных фондах), разрешительных (если деятельность компании подлежит лицензированию или требует аккредитации), правоустанавливающих документов на имущество организации, документов об избрании, назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера.

Проверьте наличие учетной политики, ее соответствие закону и фактически применяемым принципам ведения налогового учета, соответствует ли учетной политике порядок документооборота, применяемый в организации.

Обратите особое внимание на наличие договоров с контрагентами. Если электронный документооборот в компании не практикуется, все договоры, дополнительные соглашения, акты, накладные должны быть в письменной форме. Отсутствие договора само по себе не является нарушением, ведь факт поставки товара, выполнения работ или оказания услуг подтверждается первичными документами.

Уделите внимание подписи первичных документов. Подписи на первичных документах, составленных на бумаге, должны быть выполнены от руки. Документы, подписанные факсимиле, не могут подтверждать расходы и вычеты. Если вы получили от контрагента первичный документ с факсимильной подписью, потребуйте заменить его на документ, подписанный собственноручно. Переписка сторон, платежные поручения об оплате, акты или накладные, уже являются договором, если там есть все существенные условия для такого вида сделок (например, наименование и кличество товара, наименование и сроки выполнения работ и т. д.).

Проведите ревизию первичных документов (актов, накладных) на предмет полноты их заполнения, наличия подписей и печатей, сквозной нумерации, соответствия ваших экземпляров документов экземплярам контрагентов. Может быть полезным известить стратегических партнеров о грядущей проверке и сверить с ними данные учета и наличие документов.

Под особый контроль возьмите инвентаризацию книг покупок и продаж, а также зарегистрированных в них счетов-фактур. Эти документы:

должны быть в наличии; не должны иметь ошибок и пустот; должны соотноситься друг с другом и с данными налоговой декларации; их подписанты должны иметь соответствующие полномочия (следует проверить содержание и срок действия доверенностей, срок полномочий руководителя).

Отдельного внимания требуют и документы по расходам, принятым к налоговому учету. Все ли суммы «закрыты» документами, соответствуют ли таковые требованиям, предъявляемым к первичным учетным документам, являются ли они достаточным подтверждением понесенных расходов?

Организуйте кадровый аудит, чтобы проверить наличие и правильность составления трудовых договоров, кадровых приказов, локальных нормативных актов, а также срок действия коллективного договора — это поможет бухгалтеру обосновать расходы на оплату труда.

Заметьте, что под документом подразумевается его подлинник, копия (даже удостоверенная нотариусом) не является необходимым документом.

При получении требования налогового органа о предоставлении копий документов компании необходимо будет заверить их надлежащим образом. НК РФ и подзаконные акты Минфина и ФНС России не содержат правил удостоверения копий. На практике на копии документа проставляется штамп «Копия верна» (в отсутствие штампа такая надпись может быть сделана от руки), подпись руководителя (или лица, уполномоченного доверенностью) с расшифровкой, печать (при наличии), дата заверения. Оригинал документа предоставляется проверяющим только для ознакомления и не может быть изъят у налогоплательщика без мотивированного постановления о выемке (ст. 94 НК РФ).

Сосредоточившись на инвентаризации бумажных документов, не упустите из виду такой важный аспект, как инвентаризация файлов. Если применительно к бумажным документам проверяется их наличие и правильность заполнения, то в отношении электронной информации проверка имеет противоположную цель — лишняя информация, не предназначенная для посторонних глаз, должна быть удалена.

Шаг 3. Проверка контрагентов

Обязанность проверять контрагента в законе не установлена. Тем не менее с учетом статьи 54.1 НК РФ и рекомендаций по применению положений статьи 54.1 НК РФ проявление должной осмотрительности важно, и не столько для того, чтобы доказать сам факт проверки контрагента. Цель проверки — убедиться, что контрагент является добросовестной организацией, которая ведет реальную деятельность, и с ним можно заключить договор без рисков негативных налоговых последствий.

Вы проверяете контрагента так же, как это будет делать налоговый орган, уделяя особое внимание реальности выполнения сделки контрагентом. Поэтому и вам нужно в первую очередь проверить его ресурсные возможности.

В большинстве случаев отказ в применении вычетов по НДС и учете затрат в составе расходов при расчете налога на прибыль связан с неблагонадежностью поставщиков и подрядчиков. Поэтому сбор документов, подтверждающих вашу должную осмотрительность, следует вести постоянно. В преддверии налоговой проверки собрать достаточный объем документов, скорее всего, будет затруднительно.

Как известно, основными нарушениями в этой сфере налоговые органы называют приобретение товаров, работ, услуг у фирм-«однодневок». Обезопасить себя можно, заблаговременно собрав документы, подтверждающие, что вы проявили должную осмотрительность.

У «Клерка» есть бесплатный сервис по открытым данным ФНС. Там много информации по компаниям.

Можно проверить на сайте ФНС:

зарегистрирована ли фирма в ЕГРЮЛ egrul.nalog.ru/;

есть ли у нее налоговая задолженность и сдает ли она отчетность service.nalog.ru/zd.do;

сколько уплатила налогов nalog.ru/opendata/7707329152-paytax/

привлекалась ли к ответственности за налоговые правонарушения nalog.ru/opendata/7707329152-taxoffence/;

сколько должна налогов, пеней и штрафов nalog.ru/opendata/7707329152-debtam/;

применяет ли спецрежим nalog.ru/opendata/7707329152-snr/;

величину ее доходов и расходов по бухотчетности nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/;

есть ли работники и их среднесписочную численность nalog.ru/opendata/7707329152-sshr/;

не заявлял ли директор о том, что не имеет к фирме отношения service.nalog.ru/svl.do.

Комплексную информацию о контрагенте можно получить с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» — pb.nalog.ru/ . Пока сервис работает в тестовом режиме.

Воспользуйтесь другими официальными ресурсами и узнайте:

является ли фирма действующей vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/;

насколько часто она судится и по каким вопросам kad.arbitr.ru/

есть ли у фирмы долги по исполнительным документам fssprus.ru/iss/ip/.

Если сделка крупная и вам нужны официальные документы на контрагента, получите на него выписку из ЕГРЮЛ:

бесплатную электронную — на сайте ФНС service.nalog.ru/vyp/, зарегистрировавшись на нем или через личный кабинет налогоплательщика lkul.nalog.ru/;

бумажную — в любой ИФНС за 200 руб., а срочно — за 400 руб.

устава, свидетельств о госрегистрации и о постановке на налоговый учет;

решения о назначении руководителя, второй и третьей страниц его паспорта. Паспорт можно проверить на сайте МВД сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000;

последней бухотчетности. Годовой отчет по запросу бесплатно выдадут в Росстате.

Создайте досье на контрагента: распечатайте найденную информацию и сохраните в компьютере скриншоты интернет-страниц . Заведите на проверенного контрагента карточку.

Шаг 4. Наличие экономической обоснованности сделок

При доказывании соблюдения требований пункта 2 статьи 54.1 НК РФ налоговому органу представляется комплект первичных документов по сделке, а также иные документы, свидетельствующие о применении мер должной осмотрительности в отношении контрагента (деловая переписка, свидетельства личной встречи, получение документов из открытых источников данных и т. д.). Документы по выполнению мероприятий должной осмотрительности желательно хранить за прошлый период в течение всего времени, когда налоговый орган может их запросить Согласно пункту 2 статьи 54.1 НК РФ налогоплательщик по имевшим место сделкам вправе уменьшить налоговую базу или сумму подлежащего уплате налога при соблюдении одновременно двух условий, а именно:

основной целью совершения сделки не являются неуплата (неполнаяуплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

обязательство по сделке исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

В ходе проведения контрольных мероприятий у налогового органа могут возникать сомнения в отношении реальности сделки, ее исполнения заявленным контрагентом, в связи с чем может быть отказано в понесенных расходах по налогу на прибыль и (или) вычетах по НДС. При этом налоговый орган не ограничивается проверкой формального соответствия представленных налогоплательщиком документов требованиям НК РФ, а при принятии тех или иных решений рассматривает документы в совокупности и во взаимосвязи, в том числе с точки зрения внутренних противоречий и расхождений между ними.

В таком случае, несмотря на общее правило о возложенном бремени доказывания налогового правонарушения на налоговый орган проверяемой организации, целесообразно помимо общего пакета первичных документов, подтверждающих исполнение самой сделки, показать принятие мер должной осмотрительности при выборе контрагента. Какого-либо утвержденного перечня таких документов в связи с многообразием сделок не существует. Но важно понимать, что сама по себе государственная регистрация контрагента не свидетельствует о ведении им реальной хозяйственной деятельности. Таким образом, представления сведений о государственной регистрации контрагента будет недостаточно. Нужно обосновать выбор контрагентов с точки зрения доводов о деловой репутации, платежеспособности, возможностей исполнения обязательств без риска, наличия у контрагента таких ресурсов, как производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал, соответствующий опыт (в зависимости от предмета договора). При заключении договоров сделка должна быть экономически обоснована, иметь реальную деловую цель и быть заключенной на обычных условиях.

Таким образом, организации, особенно в случае заключения договоров с новыми контрагентами, рекомендуется затребовать и получить копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, банковской карточки, паспорта руководителя, приказа о назначении единоличного исполнительного органа и лица, уполномоченного на подписание первичных документов, выписки из ЕГРЮЛ, информацию об отсутствии задолженности перед бюджетом и др.

Необходимо предпринять и показать использование всех доступных способов для проверки контрагентов. При этом желательно также запросить у контрагента необходимые документы по таможенному оформлению товара, расчету себестоимости продукции либо услуг, получению им необходимых сертификатов соответствия, наличию квалифицированного штата, интернет-сайта, посетить действующий офис, склад, осмотреть закупаемый объем товаров и т. д. Кроме того, доказательствами того, что привлекаемый контрагент обладает самостоятельной деятельностью, будут являться такие факты, как несение им расходов на транспорт, логистику, банковские услуги и сертификацию продукции, аренду и т. д.

Для документов, свидетельствующих о проявлении организацией должной осмотрительности в отношении своих контрагентов, каких-либо сроков хранения не установлено. Такие документы необходимо хранить в течение всего времени, когда налоговый орган может их запросить, например, в рамках выездной налоговой проверки (п. 4 ст. 89 НК РФ) либо у организации будет необходимость их предъявлять в обоснование своей позиции о реальности заключенной сделки с контрагентом.

Шаг 5. Подготовка помещений

Место проведения проверки необходимо выяснить заранее. Если проверка будет проводиться на территории налогоплательщика, следует подготовить место для проверяющих. Целесообразно выделить для этого изолированное помещение, чтобы инспектор не имел возможности осматривать другие помещения и общаться с сотрудниками бесконтрольно, а также ограничить доступ к документам, не имеющим отношения к предмету проверки.

Осмотр помещений, выемка документов и предметов, опрос свидетелей, должны проводиться в установленном законом порядке.

Как именно следует подготовить офис к визиту проверяющих, можно понять, ознакомившись с правами инспекции (п. 13 ст. 89 и ст. 91 НК РФ). Должностные лица налоговых органов вправе иметь доступ на территорию и в помещения налогоплательщика, осматривать их при необходимости. В связи с этим в компании должны находиться только те документы и то имущество, наличие которых юридически и логически обосновано и целесообразно для ведения их деятельности. Судьба документов, не имеющих отношения к проверяемому лицу, будет аналогична судьбе лишних файлов — их необходимо удалить из офиса и производственных помещений. Этот же принцип распространяется на печати, штампы, образцы продукции, рабочие места сотрудников других организаций (в том числе входящих в одну группу). В офисе компании, которая готовится к налоговой проверке, должны храниться только ее документы и имущество.

Если у компании нет возможности предоставить инспекторам помещение, то проверка может быть проведена по месту нахождения налогового органа. С одной стороны, организация может выбрать место дислокации проверяющих, если воспользуется этой нормой. С другой стороны, просьбу перенести проверку в стены инспекции налогоплательщик должен обосновать.

Классический вариант проведения налоговой проверки — на территории налогоплательщика. В этом случае целесообразно предоставить инспекторам отдельное помещение, расположенное таким образом, чтобы исключить свободное передвижение проверяющих по офису и возможность утечки информации. Чем более полная техническая и бытовая экипировка предоставлена проверяющим, тем меньше поводов возникнет у них для путешествий по другим кабинетам компании в поисках сотрудников бухгалтерии, IT-специалистов и т. д. Разумным будет даже выделить на период проверки прошедшего соответствующий инструктаж сотрудника бухгалтерии, который разместится в одном кабинете с налоговиками и станет обеспечивать их коммуникации с персоналом и приносить в кабинет затребованные документы.

Обратите внимание, что местом нахождения компании считается то, где находится ее руководитель. Понятий «юридический», «почтовый» или «фактический адрес» законодательство не содержит. Если эти адреса не совпадают, внесите в ЕГРЮЛ соответствующие изменения.

Шаг 6. Инструктаж персонала

К визиту налоговиков следует подготовить и сотрудников. Свободного общения проверяющих с работниками компании лучше не допускать. Правильным решением будет поручить взаимодействие с инспектором одному или нескольким сотрудникам, имеющим знания в области налогов, юриспруденции и опыт прохождения налоговых проверок. Однако нельзя сбрасывать со счетов право налогового органа допрашивать свидетелей. Показания сотрудников в этом случае не должны противоречить друг другу и информации, содержащейся в документах. Персонал нужно проинструктировать относительно ситуаций, которые могут произойти во время проверки, в том числе о том, в каких случаях работники должны дать свои показания, а в каких они могут отказаться предоставлять пояснения.

Желательно проработать и ключевые принципы интервью с проверяющим: показания сотрудников должны быть основаны только на фактах, ответы должны быть краткими и прямыми и относиться только к поставленному вопросу. Показывать свою широкую осведомленность в делах фирмы в такой ситуации будет не только неуместно, но и в некоторых случаях небезопасно.