Дети хотят быть бухгалтерами и другие переживания коллег

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Хочу быть бухгалтером!

Как некруглому отличнику получить специальность бухгалтера в Москве?

Много споров идет о будущем бухгалтерской профессии, о престижности экономического образования. Кто-то верит в востребованность профессии и через 10 лет, через 20, а кто-то считает, что с автоматизацией учета потребность в бухгалтерах отпадет.

Но, тем не менее, каждый год учебные заведения объявляют наборы на экономические факультеты.

Подали с младшим после 9-го класса доки в несколько колледжей на специальности «бухгалтерский учет» и «финансы» — РАНХиГС, Финансовый колледж, Плеханова и др... Конкурс — уже не менее 10 человек на место. Все бюджетные места (в разных колледжах их от 20 до 50) на сегодня (а прием доков до 14.08) уже заняты аттестатами только 5.0 Мы со своим баллом 4.68 в рейтингах абитуриентов далеко во вторых сотнях... Платно учиться киндер не хочет пока — претит ему отягощать семейный кошелек. Идти в другую сферу — чувствую — тяжко ему будет, не родное ему, а финансы, прибыль, расчеты... — это его стезя с самого детства. — Dima Ulin

В любой ситуации есть выход:

пойти учиться дальше в школу;

выбрать менее престижное учебное заведение:

«Ищите менее крутые места с бюджетом на эту профессию», — советует Наталья.

выбрать учебное заведение в другом городе;

пойти учиться платно, показать отличную учёбу и через год перевестись на бюджет:

«Если так хочет учиться, пусть год поучится платно, сдаст все на „5“ и переведут на бюджет тогда», — рекомендует Ирина.

подать документы на заочное обучение;

рассмотреть обучение рабочим специальностям:

«ИМХО, в наше время очень не хватает рабочих-профи. Если не будет пить и будет хорошо работать, может потом доучиться на инженера и хорошо получать» (Galya Larina).

ни за что не поступать на экономическую специальность:

«Не идти ни за что!!! Лучше на другую специальность», — бухгалтеры плохого не посоветуют.

Хотелось бы услышать мнение коллег, работающих в бухгалтерии и знающих всю подноготную бухгалтерской жизни: хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по стопам родителя?

Мошенничество с НДС

Сдав НДС, всё равно бухгалтер спать не будет спокойно, пока декларация не пройдет камеральную проверку. И сколько интересного в ходе камералки можно узнать:

поставщик не отразил в книге продаж счет-фактуру, соответственно — разрыв по НДС и всем известные последствия;

ошибки в датах, номерах счет-фактур или УПД — здесь ничего страшного, уточнились и всё;

неизвестные контрагенты в своей декларации показывают полученные от вас счет-фактуры, которых на самом деле и в природе не существует:

«Кто сталкивался? Компания (Москва) сдала НДС. Нулевой. Не было ни покупок, ни продаж. По сверке СБИС показывает, что, оказывается, продажи были, и „входной“ НДС появился у 9 компаний. Суммы маленькие - по 2-3 тыс НДС на каждую. Все компании из разных регионов (Спб, Челябинск, Мурманск и т.д.), но учер и дир у всех один и тот же. Никому собственно не известный.... Кто-то был в похожей ситуации? Что предпринять?» — Anna Chernova

К сожалению, такие случаи всплывают всё чаще и чаще:

«Неоднократно писали о таких случаях. Когда бухгалтер фирмы лично отправил только 1 отчёт. А преступники отправили уточнёнку, и как правило — номер уточненки 999» (Anna Alex).

Что кажется странным в этой истории, так это суммы. Согласитесь, рисковать и заморачиваться с 2-3 тыс. НДС — это минимум нелогично:

«Тема про корректировки за чужие компании известная, но, по-моему, здесь не тот случай, вычеты по 2-3 тыс, кому это интересно. Я б скорей подумала, что реализация была, но бухгалтеру об этом не сообщили» (Таня Соколова).

До получения требования от налоговиков не стоит особо беспокоиться:

«Может просто подождать требования от ИФНС? Тогда уже и писать пояснения. У нас было такое. Приходил запрос из налоговой другого города. Я ответила просто, что ничего мы этой фирме не отгружали. Там еще и нумерация счетов-фактур была не наша. И все, больше нас налоговая не беспокоила» (Альфия Ларькина);

«Когда мне прислали требования из ИФНС, я им писала письма, что с данными юл фин-хоз дел не имели. Дождетесь требования — обьясняйте. До этого момента даже не заморачивайтесь)))» (Эльмира Борисовна).

Что бухгалтеру делать с личными покупками директора?

Часто директор, как правило, он же единственный учредитель с расчетного счета организации проводит оплаты своих личных покупок или приносит в бухгалтерию стопку чеков, которые никакого отношения не имеют к деятельности компании.

ООО на ОСНО зарегистрировано на дом. юридическом адресе, генеральный директор закупил в Леруа материалы для ремонта, а так же бытовую технику — холодильник, стиральную машину и еще много чего очень нужного и полезного домой! Можно ли это каким-либо образом провести в расходах по компании? Все документы есть. Часть оплаты он сделал с расчетного счета напрямую... — Юлия Степанова

Что с этим всем богатством делать бухгалтеру: принять к учету, начислить НДФЛ или вернуть документы директору?

Тема вызвала большую дискуссию среди коллег.

Некоторые советует: если можно экономически обосновать покупку, то почему бы и не принять к расходам:

«Можно, если сможете обосновать экономическую и производственную целесообразность этих расходов» (Елена Язоничева).

«Им (налоговикам) вообще пофигу, скорее всего, на вас, там миллионы компаний. Все делают автоматические системы. Понять, куда пошла стиралка и стройматериалы, машина не может. В самом редком случае, если вы на УСН 15 %, может, попадется дотошный инспектор и при камералке декларации УСН запросит документы и будет мучать вопросами. Но и тут на них можно тупо отвечать в поясниловке, почему это необходимо для производственных целей» (Pavel Gro).

И полностью противоположная точка зрения у Надежды:

«Квартира предназначена для проживания, согласно нашему законодательству. Даже ремонт нельзя взять в расходы. А стройматериалы и бытовая техника за счет фирмы еще и доход в натуральной форме. С вытекающим НДФЛ».

Принудительная ликвидация компании

Закон подлости срабатывает всегда: некоторые компании, не сдающие отчетность годами, мечтают, чтобы их налоговики исключили из ЕГРЮЛ, а их и не исключают. Другие же организации, наоборот: работают, отчёты сдают, налоги платят и в один прекрасный день узнают, что по решению налоговых органов находятся в стадии ликвидации:

Помогите коллективным разумом, пожалуйста. Работающее ООО (УСН), оборотов мало. Внезапно обнаружили на сайте налоговой, что находимся в стадии ликвидации по решению налоговой. Банк неожиданно проснулся и заблокировал все движения на расчетном счете. Никаких уведомлений по ТКС от налоговой не поступало, все налоги уплОчены, вся отчетность сдается. Дозвониться до 18 ИФНС (Москва) пока не удается. У кого было подобное, как решать вот такое? — Елена Кипяток

Ситуация малоприятная. Что могло спровоцировать налоговиков подать на ликвидацию?

Во-первых, необходимо проверить адрес. Это может быть и адрес массовой регистрации, и адрес без детализации помещения:

«Они и не присылают по ТКС такое. Проверяйте адрес, возможно из-за него, в 98%» — рассказывает Марина.

Во-вторых, неблагонадежность учредителя может негативно сказаться на деятельности организации:

«У нас было. Нам внесли запись о недостоверности по учредителю. Через полгода вынесли решение о ликвидации. Случайно увидела все это.

Мы писали в налоговую заявление с просьбой об отмене решения о ликвидации, потому что мы работаем и деятельность свою не прекращали и прекращать не собираемся.

А потом убирали недостоверность по учредителю» (Kira Fogelman).

Кому приходилось сталкиваться с ликвидацией по решению налоговых органов? Расскажите, что послужило причиной для принудительной ликвидации?