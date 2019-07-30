«Ночной бухгалтер». Мишустин, кофе и сломанная АСК НДС-2

Инет гудит: Мишустин встретился с британским журналистом и похвалился ему нашей системой контроля за кофе и НДС.

Но не все спокойно в Датском королевстве, как бы этого ни хотелось нашим налоговикам.

Незнайка в Солнечном городе

«Мы видим все, что покупается везде», — заявил Мишустин англичанину. Дальше было смешно.

У журналиста спросили, в какой гостинице он остановился и пил ли там кофе. На экране показали его отель и вывели данные по чекам. «Всего было продано три капучино, один эспрессо и один латте. Один из них — ваш», — сделал вывод глава ФНС.

Комменты взорвались. Всем интересно, какое бы лицо было у Мишустина, если бы британец ответил, что пил американо. Но мы-то знаем, что главу ФНС ничем не удивить. Уж если он хранит почти год покер-фейс в условиях глобального сбоя своей программы, то что ему один недоумевающий журналист из Англии.

Не смогли в ФНС справиться и со своей системой контроля за НДС. Хотя про нее Мишустин тоже похвалился иностранным журналистам.

Но мы-то знаем, что АСК НДС выключен по всей стране уже неделю.

— Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года.

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