Минимальную пенсию будут считать по-новому

Опубликовано Постановление Правительства от 30.07.2019 № 975, которое устанавливает порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Что поменяется — расскажем.

ПМП и пенсия

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

По сути своей ПМП — это размер минимальной пенсии.

При этом стоит отметить, что с 2019 года изменен порядок индексации пенсии тех, у кого она не дотягивает до ПМП. Теперь индексация не уменьшает ФСД и производится сверх ПМП.

Федеральная социальная доплата (ФСД) выплачивается учреждениями ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Региональная социальная доплата (РСД) выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

ПМП в 2019

Ежегодно ПМП устанавливается региональными властями в конце года на следующий год при формировании бюджета.

Показатель ПМП устанавливается на основании потребительской корзины и данных об уровне цен, но на практике некоторые регионы просто приравнивают ПМП к общероссийскому.

Что не так

Фактически в регионах величину прожиточного минимума пенсионера считают по принципу «кто во что горазд». Президент Владимир Путин так прокомментировал порядок установления ПМП в регионах: «Полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто».

Минтруд заявлял, что в ряде регионов величина ПМП необоснованно занижена или завышена.

В 14 субъектах РФ установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше. В 33 субъектах РФ отклонение установленной величины от фактической составляет 5 и менее процентов, в 23 субъектах — от 5,1 до 10%, в 18 субъектах — от 10,1 до 15%, в 11 субъектах — свыше 15% .

Необоснованное занижение в регионах величины ПМП приводит к тому, что установленная малообеспеченному пенсионеру социальная доплата к пенсии не обеспечивает доведение его материального уровня до фактического регионального прожиточного минимума пенсионера.

Для пенсионеров из 14 регионов ПМП был установлен ниже фактической среднегодовой величины.

По данным Минтруда, это Республика Карелия, Еврейская АО, Приморский край, Амурская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Красноярский край, Республика Коми, Ивановская область, Вологодская область, Псковская область, Томская область, Калининградская область, Новосибирская область, Санкт-Петербург.

В некоторых регионах ПМП устанавливают на уровне, строго равном общероссийскому, что позволяет местным властям избежать необходимости доплачивать пенсионерам из собственного бюджета.

Где-то ПМП из года в год не меняется, несмотря на инфляцию.

Что поменялось

Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От неё и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки. Он будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом — в первых двух кварталах текущего года.

Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и приведёт к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров, отметили в кабмине.

Правила расчета ПМП прописаны в Постановлении Правительства от 30.07.2019 № 975.

Согласно новым правилам, размер прожиточного минимума будет рассчитываться по формуле, в которой будут учтены величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте России и в целом по стране за 1 и 2 кварталы текущего года, а также величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, соответствующая базовому варианту проекта прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.

Последний показатель до 25 августа каждого года Минэкономразвития будет направлять в Минтруд.

В документе также отмечается, что в случае, если ПМП на следующий год по расчету будет меньше, чем ПМП на текущий год, то для расчета доплаты к пенсии будет браться ПМП текущего года. То есть пенсия в следующем году не будет меньше, чем в текущем.

Таким образом, после 25 августа, когда МЭР передаст в Минтруд данные по показателю, учавствующему в формуле расчета ПМП, можно будет подсчитать размер минимальной пенсии.