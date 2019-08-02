Таблица: новые поправки к закону о ККТ

реалистка66 Хочу спросить- сколько документов у 10 клиентов в книге покупок в книге продаж?... Бухгалтеров достают просьбами именно в день сдачи НДС. Карма?

Anka-1 Абрамович как-то слабенько смотрится в этом списке...( Стареет?)... Российские миллиардеры продолжают богатеть

Бабловед Тотальный контроль за доходами и расходами это не плохо. Высокие и не справедливые налоги это оче... Financial Times из Великобритании: Россия создает налоговиков будущего

Brujas Абсолютно согласен с Маратом Канюковым. Автор статьи - вообще не в теме. Госзакупки стали и проще... Геморрой с госзакупками: почему система такая несуразная

Бабловед Ну это ж заказуха. Поэтому не важно что требуют и уж тем более на важно что предоставят по требов... Налоговая решила проверить, как телеканал «Дождь» платит налог на прибыль

twain2 ну потому что в рознице это бред а вот при оптовке это сплошь и рядом ....... Нужна ли ККТ при взаимозачете

НатальяС В 1С Бухгалтерия из корректировки долга тоже чека нет. Нужна ли ККТ при взаимозачете

chih Ну как то же работали налоговики и без всех этих программ, ЭДО и т.п... решение бумажное, подпись... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

Brus Нулевку за минуту сформировать и отправить, но тогда ж не будет "сенсации" на клерке! Уж так уст... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

НатальяС Вот раз такой удобный, почему сразу не ввести по всей стране? Наверно, сразу увеличивается количе... Какой регион досрочно вступит в пилотный проект ФСС

НатальяС Спецоценка она такая: мерили-мерили приборами, а что у продавцов 1 стул на двоих никто и не замет... Что поменяется в СОУТ

НатальяС У нас кассовый аппарат к 1С Розница прикручен, там встречного представления нет и делать не собир... Нужна ли ККТ при взаимозачете

Марат_Канюков Судя по рассуждениям автора, лично не принимал участия в Госзакупках, а статью написал по насл... Геморрой с госзакупками: почему система такая несуразная

sandro_60 Дожили! Если в таких органах, где в основном работали честно и преданно на государство, защищали ... Офицеры ФСБ годами «крышевали» банки

id49561203 Конечно красавчики, помощникчки наши.Главный вопрос сегодня у любого прокурора всегда: а где здес... Не бейте коррупционера! Он хороший!

Чалдон Учитывая, что для этого ИП ФН на 36 месяцев, то касса привязана к этому ФНу на 3 года и отдаст он... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

blaster42 Пчелы попробовали против меда выступить, но ничего не вышло!... В АРБ вступились за Visa и MasterCard

Rob Carlson7 всего за 1700 в месяц + купите ФН = за год отдаете стоимость кассы... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Чалдон Непонятно, как официант привязывает свой электронный кошелек к терминалу ресторана. А вообще похо... Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых официантам

twain2 а. нет , согласно 54фз там в определениях прописано про зваимные представления и получается ... Нужна ли ККТ при взаимозачете

twain2 а кто нибудь п 4 ст 4 закона читал ?? там написано долсловно " 4. Организации и индивидуальные ... Нужна ли ККТ при взаимозачете

zhns Ну в общем я поняла, как только получаю очередное дурацкое требование из ИФНС , так сразу же пина... Налоговая решила проверить, как телеканал «Дождь» платит налог на прибыль

Ali Как бы это удивительно не звучит, но ассортимент у ритейлеров разный. Т.е. если это маленький гор... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

Татьяна Карпович Работаем с БухСофтом очень давно, причём обслуживаем несколько организаций. Конечно, переход в Ак... Бухсофт