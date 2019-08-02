Таблица: новые поправки к закону о ККТ

|№
|Сфера влияния
|Суть изменений
|Ст. 238-ФЗ
|Ст. 54-ФЗ
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1
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Изменение требований законодательства к ККТ
|
При изменении нормативных требований к ККТ или фискальному накопителю:
-
ККТ и накопитель, соответствующие прежним требованиям, но не проходящие по новым, — могут быть включены в реестр ККТ в течение года со дня вступления в силу новых критериев. Такие ККТ и накопитель, включенные в реестр, не могут быть исключены из него ввиду несоответствия новым требованиям в течение двух лет со дня вступления в силу нового регламента;
-
включенные в реестры на дату вступления в силу новых требований ККТ и носители также два года можно регистрировать, перерегистрировать и применять, не опасаясь их исключения. По прошествии этого срока оборудование, не приведенное в соответствие с новыми требованиями, исключат из реестров, кроме случаев, при которых накопитель разрешается применять до окончания срока действия его ключей фискального признака
|
Пп. «г» п. 2 ст. 2
|
П. 8 ст. 1.2
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2
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Применение ККТ не в месте осуществления расчетов
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При расчетах в сети Интернет и иных ресурсах, позволяющих использовать удаленную кассу, не допускается применять режим ККТ без обязательной передачи данных в ФНС
|
Пп. «а» п. 8 ст. 2.
|
П. 1 ст. 4.3
|
3
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Торговля маркированными товарами – обязанности пользователей ККТ
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Устанавливается, что пользователи онлайн-касс, обязанные по законодательству вносить сведения о движении таких товаров в единую систему, в момент приема платы за них обязаны формировать соответствующие данные в электронной форме в виде запросов о коде и уведомлений о реализации. При этом модель ККТ должна обеспечивать возможность как создания указанных цифровых документов, так и их передачи оператору системы маркировки (СМ) через оператора фискальных данных. Из этого правила предусмотрены исключения:
-
для местностей, отдаленных от сетей связи, из спецперечня территорий военных объектов, объектов органов ФСБ, органов госохраны и внешней разведки. В этом случае пользователи в соответствии с п. 7 ст. 2 закона имеют право применять ККТ без передачи фискальных документов в инспекцию. Для приема расчетов за маркированные товары они по новым правилам обязаны применять особые онлайн-кассы. Оборудование должно иметь фискальный накопитель, самостоятельно проверяющий достоверность кодов маркировки по специальному коду проверки;
-
пользователи, которые экстренно заменили фискальные накопители во исполнение требований федерального законодательства, вправе применять этот фискальный накопитель в ККТ до окончания срока действия его ключей фискального признака
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Пп. «б» п. 2 ст. 2
|
Ст. 1.2
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4
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Торговля маркированными товарами – аннулирование разрешения оператора
|
При аннулировании у оператора разрешения на обработку фискальных данных его партнеры вправе применять ККТ без передачи фискальных документов оператору СМ в течение 20 календарных дней. После заключения договора с новым оператором данные за этот период необходимо будет отправлять
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Пп. «в» п. 2 ст. 2
|
П. 7 ст. 1.2
|
5
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Торговля маркированными товарами – отмена освобождения от ККТ
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Отменяется освобождение от применения ККТ при расчетах за маркированные товары при торговле:
-
на ярмарках, выставках, розничных рынках, открытых прилавках;
-
разносного характера, с рук, тележек, корзин и в транспорте;
-
мороженым в киосках, безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой в розлив
|
Пп. «б» п. 3 ст. 2
|
Ст. 1.2
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6
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Торговля маркированными товарами — требования к ККТ и накопителям
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ККТ при торговле маркированными товарами должна:
-
содержать специальный фискальный накопитель;
-
иметь возможность формировать запросы о коде маркировки и уведомления о реализации, обмениваться данными с оператором СМ, в том числе когда с первого раза передача не удалась;
-
принимать от оператора ответы на запрос и квитанции;
-
информировать пользователя ККТ о неполучении за последние два дня квитанций от оператора;
-
принимать коды маркировки;
-
формировать фискальные данные независимо от того, удалась ли передача данных о маркировке в СМ.
Накопитель должен иметь возможность:
-
проверки кода маркировки;
-
нумеровать запросы этих кодов;
-
формировать фискальные данные независимо от того, удалась ли передача данных о маркировке в СМ;
-
запрещать формировать фискальный признак для уведомления о продаже маркированного товара, если в течение 30 дней не будет получена квитанция по такой продаже
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Пп. «б» п. 5 ст. 2., пп. «а» п. 6 ст. 2.
|
Ст. 4
|
7
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Торговля маркированными товарами – данные, передаваемые оператору СМ
|
Уведомление о реализации маркированного товара должно содержать:
-
ИНН пользователя;
-
заводской номер накопителя;
-
адрес места применения ККТ;
-
систему налогообложения для продажи товаров в чеке;
-
данные о маркированном товаре, включая код, статус, цену, наценку, налоги и сборы, ставку НДС
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Пп. «в» п. 6 ст. 2.
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Ст. 4.1