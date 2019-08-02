Предлагают усреднить шоколад, публиковать сканы расчетных листов и упростить ГК

Гражданский кодекс слишком сложный, зарплаты маленькие, шоколад то горький, то сладкий, а данные паспорта слишком многобуквенны.

Но все это можно исправить.

В России работает интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан РФ и голосования по ним. Предложения граждан по вопросам социально-экономического развития страны и законодательным изменениям публикуются на сайте РОИ.

Мы сделали для вас пятничную подборку недавних весьма своеобразных инициатив.

ГК слишком сложный

Гражданский кодекс слишком сложный, сетует инициативный гражданин. Например, там приводятся многочисленные варианты слияния и разделения юридических лиц. Зачем все это нужно?

Суть предложения по упрощению ГК сводится к удалению оттуда всех вариантов реорганизации юрлиц и замены их одним вариантом:

Несколько юрлиц могу быть реорганизованы в несколько других юрлиц. Сумма прав вновь образованных лиц равна сумме прав реорганизованных лиц.

На данный момент это предложение поддержали 380 человек, а около 100 человек выступили против.

Расчетные листки — на всеобщее обозрение

Многие чиновники удивляются, услышав очередные жалобы на нищенские зарплаты от учителей, врачей и т.д. Сам президент на «прямой линии» очень удивился, услышав о мизерных зарплатах некоторых бюджетников.

Инициативный россиянин предлагает принять закон о публичном контроле за реальными зарплатами трудящихся.

По его мнению, на официальных сайтах организаций (особенно бюджетных) ежемесячно надо публиковать сканы расчетных листов всех работников.

Согласия их требовать не надо, чтобы начальство не стало отказываться от такой публикации, прикрываясь законом о защите персональных данных и заставляя работников угрозами подписывать отказ.

Нечего из этого делать тайну, считает автор предложения. Сейчас нищим работающим нечего терять, кроме своих цепей!

Отметим, что за это предложение проголосовали более 700 человек, против высказались менее 100.

В паспорте слишком много букв

Россиянам уже презентовали электронный паспорт, который будет оформлен в виде небольшой карточки. Однако пока мы по-старинке пользуемся бумажными многостраничными паспортами.

Заполняя многие документы, приходится вписывать в них место выдачи паспорта, а оно почти всегда длинное, состоящее из множества букв. И это многобуквие надо как-то вместить в небольшую строку заполняемого документа. К чему вся эта суета и нервотрепка?

Ведь в паспорте имеется код подразделения, выдавшего этот главный документ. Именно этот код и следовало бы указывать во всех документах, предложил инициативный россиянин.

Это освободит россиян от необходимости тратить большое количество времени на переписывание никому не нужной информации.

Это предложение нашло поддержку у россиян. За него проголосовали около 500 человек, а против высказались 20 человек.

Шоколад слишком горький и сладкий

Хочется шоколада, но сладкий шоколад слишком сладкий, а горький шоколад — слишком горький. Нет в мире совершенства. И что делать?

Инициативный россиянин придумал решение: надо создать средний шоколад — не очень горький и в меру сладкий.

Таким образом каждый найдёт шоколад по вкусу, отмечает автор предложения.

Россияне не очень оценили это предложение. На данный момент за него отдали свои голоса 120 человек, против — 170 человек.