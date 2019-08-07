Ликвидация должника: что нужно знать бухгалтеру

В статье, опубликованной на сайте ранее, был рассмотрен вопрос о проблеме восстановления НДС, принятого к вычету при перечислении аванса, позднее списанного в результате признания его безнадежной задолженностью.

Так, в частности, задолженность признается безнадежной при ликвидации должника и исключении его из ЕГРЮЛ (п. 2 ст. 266 НК РФ).

И, допустим, только сегодня или вчера, то есть в конце июля — начале августа 2019 года, получена информация о том, что ООО «Рога и копыта», которому была перечислена предоплата в марте 2018 года, было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в ноябре (или декабре) 2018 года.

Не будем сейчас задавать первый классический вопрос: — Кто виноват? То есть, кто конкретно должен был вести слежку за нерадивым контрагентом — бухгалтерия, или те службы, которые и заключили с ним договор?

Сразу перейдем ко второму: — Что делать?

Финансовое ведомство, на наш взгляд, вполне правильно, считает, что в этом случае данную задолженность надлежит признать расходами на дату исключения должника из ЕГРЮЛ (письма Минфина России от 18.03.2019 № 03-03-06/1/17813, от 01.07.2019 № 03-03-06/1/48327).

То, что кредитор узнал об этом факте почти год спустя, значения не имеет*.

*— Кто же мог знать, что будет революция?...

— Надо было знать — холодно сказал Корейко.

И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»

Таким образом, при составлении финансовой и налоговой отчетности за 2018 год была занижена сумма понесенных расходов, и завышен размер финансового результата и налогооблагаемой прибыли. Была допущена ошибка, которую необходимо исправить.

Если ошибка признана несущественной, то есть не повлияла на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности за 2018 год (п. 3 ПБУ 22/2010), то исправление ее отражается проводкой за июль (или август) 2019 года:

Дебет счета 91 (субсчет «Прочие расходы») Кредит счета 60.

Если по итогам текущего налогового периода, то есть девяти месяцев 2019 года налогооблагаемая прибыль организации будет больше, чем сумма списываемого аванса, то уточненную декларацию по налогу на прибыль за прошлый (2018 год) предоставлять не потребуется. Это напрямую вытекает как из п. 2 ст. 54 НК РФ, так и подтверждается письмами Минфина России ( от 27.09.2017 № 03-02-07/1/62596 от 20.06.2018 № 03-03-06/1/42047 ).

В этом случае достаточно отразить по сумму расхода прошлого года по строке 400 приложения № 2 к Листу 02. Далее она отразится в строке 100 листа 02 и, соответственно, уменьшит налогооблагаемую прибыль текущего периода.

Если сумма выявленного прошлогоднего расхода превышает прибыль текущего периода, то, вероятнее всего, данную ошибку оптимально признать существенной.

В этом случае в регистрах бухгалтерского учета (п. 14 ПБУ 22/2010) она исправляется записью:

Дебет счета 84 Кредит счета 60.

Также необходимо подать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль в сторону уменьшения.

И, далее, в зависимости от суммы прибыли прошлого года, возможны следующие три варианта.

Первый. Итогом внесения исправления по-прежнему остается прибыль, пусть и в меньшем размере.

В уточненной декларации за 2018 год на сумму списанной задолженности увеличиваем значение строки 302 «суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва» Приложение № 2 к Листу 02. Соответственно увеличится и значение строки 300 «Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам».

В Листе 02 увеличится значение строки 040 «Внереализационные расходы» и уменьшатся строки 60 «Итого прибыль (убыток)», 100 «Налоговая база», 120 «Налоговая база для исчисления налога», 180 «Сумма исчисленного налога» (с разбивкой по бюджетам).

Фактическую переплату налога, соответственно, покажем проводкой:

Дебет счета 68 (субсчет «Расчеты по налогу на прибыль») Кредит счета 84.

Засчитать эту переплату в счет платежей 2019 года, или попробовать её вернуть на расчетный счет — на усмотрение руководства организации.

Второй. Показанная в прошлом году прибыль стала убытком.

Предположим, что была показана прибыль в сумме 300 000 руб., с которой в срок до 28.04.2019 был уплачен налог в размере 60 000 руб.

Ликвидированному поставщику было выплачено 590 000 руб.

Таким образом, сумма убытка за 2018 год после исправления ошибки составила 290 000 руб.

Последними проводками 2018 года были:

Дебет счетов 90/9 и 91/9 Кредит счета 99 — 300 000 руб.

Дебет счета 99 Кредит счета 68 — 60 000 руб.

Дебет счета 99 Кредит счета 84 — 240 000 руб.

Исправляем ошибку:

Дебет счета 84 Кредит счета 60 — 590 000 руб. — исправлена существенная ошибка за 2018 год;

Дебет счета 68 Кредит счета 84 — 118 000 руб. — доначислен условный доход по налогу на прибыль (590 000 руб. х 20%);

Дебет счета 09 Кредит счета 68 — 58 000 руб. — начислен отложенный налоговый актив в связи с образованием убытка (290 000 руб. х 20%).

В уточненной декларации за 2018 год на сумму списанной задолженности (590 000 руб.) увеличиваем значение строки 302 «суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва» Приложение № 2 к Листу 02. На нее же увеличится и значение строки 300 «Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам».

В Листе 02 на те же 590 000 руб. увеличится значение строки 040 «Внереализационные расходы» и уменьшатся строки 60 «Итого прибыль (убыток)» и 100 «Налоговая база». В строках 120 «Налоговая база для исчисления налога» и 180 «Сумма исчисленного налога» (с разбивкой по бюджетам) поставим прочерки (то есть значения этих строк равны нулю).

На эти 290 000 руб. в 2019 году организация имеет право уменьшить свою прибыль (ст. 283 НК РФ). В I полугодии этого не было сделано (не знали).

Можем этим правом воспользоваться при составлении отчетности за 9 месяцев.

Третий. Понесенные в 2018 году убытки стали еще больше.

Порядок исправления ошибки и подачи уточненки за 2018 год ничем не будет отличаться от рассмотренного выше (в варианте 2).

Но при этом следует учесть, что при составлении декларации за Iквартал 2019 года в ее состав было включено Приложение № 4 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу» к Листу 02.

В нем в строке 010 «Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего», а также в строке 040 «за 2018 год» сумма убытка была показана на 590 000 руб. меньше. Подавать ли уточненную декларацию за I квартал?

Думаю, что не обязательно. Заполнения этого приложения (с новыми данными) при составлении годовой декларации будет вполне достаточно.