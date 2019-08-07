Ликвидация должника: что нужно знать бухгалтеру

В статье, опубликованной на сайте ранее, был рассмотрен вопрос о проблеме восстановления НДС, принятого к вычету при перечислении аванса, позднее списанного в результате признания его безнадежной задолженностью.
Так, в частности, задолженность признается безнадежной при ликвидации должника и исключении его из ЕГРЮЛ (п. 2 ст. 266 НК РФ).
И, допустим, только сегодня или вчера, то есть в конце июля — начале августа 2019 года, получена информация о том, что ООО «Рога и копыта», которому была перечислена предоплата в марте 2018 года, было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в ноябре (или декабре) 2018 года.
Не будем сейчас задавать первый классический вопрос: — Кто виноват? То есть, кто конкретно должен был вести слежку за нерадивым контрагентом — бухгалтерия, или те службы, которые и заключили с ним договор?
Сразу перейдем ко второму: — Что делать?
Финансовое ведомство, на наш взгляд, вполне правильно, считает, что в этом случае данную задолженность надлежит признать расходами на дату исключения должника из ЕГРЮЛ (письма Минфина России от 18.03.2019 № 03-03-06/1/17813, от 01.07.2019 № 03-03-06/1/48327).
То, что кредитор узнал об этом факте почти год спустя, значения не имеет*.
*— Кто же мог знать, что будет революция?...
— Надо было знать — холодно сказал Корейко.
И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»
Таким образом, при составлении финансовой и налоговой отчетности за 2018 год была занижена сумма понесенных расходов, и завышен размер финансового результата и налогооблагаемой прибыли. Была допущена ошибка, которую необходимо исправить.Руководствоваться следует Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н, и ст. 54 НК РФ.
Если ошибка признана несущественной, то есть не повлияла на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности за 2018 год (п. 3 ПБУ 22/2010), то исправление ее отражается проводкой за июль (или август) 2019 года:
- Дебет счета 91 (субсчет «Прочие расходы») Кредит счета 60.
В этом случае достаточно отразить по сумму расхода прошлого года по строке 400 приложения № 2 к Листу 02. Далее она отразится в строке 100 листа 02 и, соответственно, уменьшит налогооблагаемую прибыль текущего периода.
Если сумма выявленного прошлогоднего расхода превышает прибыль текущего периода, то, вероятнее всего, данную ошибку оптимально признать существенной.
В этом случае в регистрах бухгалтерского учета (п. 14 ПБУ 22/2010) она исправляется записью:
- Дебет счета 84 Кредит счета 60.
И, далее, в зависимости от суммы прибыли прошлого года, возможны следующие три варианта.
Первый. Итогом внесения исправления по-прежнему остается прибыль, пусть и в меньшем размере.В уточненной декларации за 2018 год на сумму списанной задолженности увеличиваем значение строки 302 «суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва» Приложение № 2 к Листу 02. Соответственно увеличится и значение строки 300 «Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам».
В Листе 02 увеличится значение строки 040 «Внереализационные расходы» и уменьшатся строки 60 «Итого прибыль (убыток)», 100 «Налоговая база», 120 «Налоговая база для исчисления налога», 180 «Сумма исчисленного налога» (с разбивкой по бюджетам).
Фактическую переплату налога, соответственно, покажем проводкой:
- Дебет счета 68 (субсчет «Расчеты по налогу на прибыль») Кредит счета 84.
Второй. Показанная в прошлом году прибыль стала убытком.Предположим, что была показана прибыль в сумме 300 000 руб., с которой в срок до 28.04.2019 был уплачен налог в размере 60 000 руб.
Ликвидированному поставщику было выплачено 590 000 руб.
Таким образом, сумма убытка за 2018 год после исправления ошибки составила 290 000 руб.Последними проводками 2018 года были:
- Дебет счетов 90/9 и 91/9 Кредит счета 99 — 300 000 руб.
- Дебет счета 99 Кредит счета 68 — 60 000 руб.
- Дебет счета 99 Кредит счета 84 — 240 000 руб.
- Дебет счета 84 Кредит счета 60 — 590 000 руб. — исправлена существенная ошибка за 2018 год;
- Дебет счета 68 Кредит счета 84 — 118 000 руб. — доначислен условный доход по налогу на прибыль (590 000 руб. х 20%);
- Дебет счета 09 Кредит счета 68 — 58 000 руб. — начислен отложенный налоговый актив в связи с образованием убытка (290 000 руб. х 20%).
В Листе 02 на те же 590 000 руб. увеличится значение строки 040 «Внереализационные расходы» и уменьшатся строки 60 «Итого прибыль (убыток)» и 100 «Налоговая база». В строках 120 «Налоговая база для исчисления налога» и 180 «Сумма исчисленного налога» (с разбивкой по бюджетам) поставим прочерки (то есть значения этих строк равны нулю).
На эти 290 000 руб. в 2019 году организация имеет право уменьшить свою прибыль (ст. 283 НК РФ). В I полугодии этого не было сделано (не знали).
Можем этим правом воспользоваться при составлении отчетности за 9 месяцев.
Третий. Понесенные в 2018 году убытки стали еще больше.Порядок исправления ошибки и подачи уточненки за 2018 год ничем не будет отличаться от рассмотренного выше (в варианте 2).
Но при этом следует учесть, что при составлении декларации за Iквартал 2019 года в ее состав было включено Приложение № 4 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу» к Листу 02.
В нем в строке 010 «Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего», а также в строке 040 «за 2018 год» сумма убытка была показана на 590 000 руб. меньше. Подавать ли уточненную декларацию за I квартал?
Думаю, что не обязательно. Заполнения этого приложения (с новыми данными) при составлении годовой декларации будет вполне достаточно.