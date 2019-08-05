Увязка показателей отчетности: ищем недостатки в заполнении

Поговорим о том, как взглянуть на свою отчётность «с высоты» и увидеть ее целостность или своевременно заметить недостатки.
Идем пошагово:
- Применяем формы отчетности,* утвержденные Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010, в редакции Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 N 61н. (т.е. не используем формы для налоговых органов, упрощенные и т.д.).
- Уже можно на титульном листе Бухгалтерского Баланса указывать информацию об аудиторе (приказ Минфина от 19.04.2019).
Самые общие правила заполнения форм отчетности
- Дата на всех формах, включая текстовые Пояснения должны быть одинакова!
- Подпись на всех формах одного человека. Если это не Исполнительный орган компании, следует указать реквизиты доверенности.
- Информация о компании на титульном листе должна соответствовать данным Выписки из ЕГРЮЛ (название, юридический адрес и пр.);
- В первой графе ББ «Пояснения» стоит проставить номер пункта (раздела) из текстовых Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный период, раскрывающих информацию соответствующей строки ББ;
- Все величины расходов/убытков указываются в скобках (ХХХХ);
- Акционерные общества обязательно заполняют строку 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию»;
- Раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» заполняется только в случае наличия данных фактов;
- Следуйте алгоритму ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- Денежные потоки от текущих операций — это основная деятельность компании. Та, что указана в ОКВЭД. Та, которая формирует показатели в ОФР по строкам 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость продаж»;
- Денежные потоки от инвестиционных операций формируются при осуществлении компанией новых внеоборотных активов, т.е. связанны с расширением, модернизацией имеющегося бизнеса или движением финансовых вложений;
- Денежные потоки от финансовых операций приводят к изменению величины и структуры капитала и заемных средств;
- Каждый раздел (а их 9) необходимо подписать, указать дату и поставить печать;
- Разделы раскрывают строки ББ, поэтому желательно произвести сверку таблиц каждого раздела, сравнив с соответствующей строкой ББ и оборотно-сальдовой ведомостью по счетам: сальдо на начало периода, движение в отчетном периоде, сальдо на отчетную дату.
- Основные разделы: сведения о компании; основные положения Учетной политики; раскрытие информации по основным статьям активов, капитала и обязательств в соответствии с ПБУ; связанные стороны — перечень, виды, объемы операций, форма расчетов, незавершенные операции на отчетную дату.
- Помните, что все связанные стороны можно выявить с помощью ресурсов: СПАРК, https://egrul.nalog.ru/index.html; http://www.arbitr.ru; https://zachestnyibiznes.ru/; и т.д.
Взаимоувязка данных по формам бухгалтерской отчетности
Для удобства вы можете скачать файл в формате Excel и использовать его для проверки Б(Ф)О на соответствие данных самостоятельно.
- ББ_ строка 1110 «НМА» = Таблица 1.1. Пояснений
- ББ_ строка 1120 «Результаты исследований и разработок» = Таблица 1.4 Пояснений
- ББ_ строка 1150 «ОС» = Таблица 2.1. Пояснений
- ББ_ строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» = Таблица 2.1. строка «Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего»
- ББ_ строка 1170 и 1240 «Финансовые вложения» = Таблица 3.1. Пояснений.
Обратите внимание на соответствие по структуре активов — долгосрочные и краткосрочные;
Акцент делается на «сроке жизни» актива после отчетной даты— если менее 12 месяцев отражаем как краткосрочные ФВ, более 12 месяцев — долгосрочные ФВ;
- ББ_ строка 1210 «Запасы» = Таблица 4.1. Пояснений;
- ББ_ строка 1230 «Дебиторская задолженность» = Таблица 5.1. Пояснений
- ББ_ строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» = ОДДС_ строки 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного период» (в прочем и строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода»)
- ББ_РазделIII "Капитал и резервы" = ОИК.
- ББ_Итого по Разделу III = ОИК_Раздел 3_ «Чистые активы».
- ББ_ строки 1410, 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» = Таблица 5.3. Пояснений с разбивкой на долгосрочную и краткосрочную. Помните про срочность кредиторской задолженности, аналогично дебиторской (12 месяцев после отчетной даты);
- ББ_ строка 1540 «Оценочные обязательства» = Таблица 7 Пояснений;
- ОФР_ строка 2120 «Себестоимость» 2210 «Коммерческие расходы» 2220 «Управленческие расходы» = Таблица 6 Пояснений.
О необходимости раскрывать дополнительную информацию в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатахПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»:
- Организация должна раскрыть положения учетной политики в части указания способов ведения бухгалтерского учета (п.17);
- Если учетная политика организации сформирована исходя из основных допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности), то эти допущения могут не раскрываться в бухгалтерской отчетности.
- Если допущения отличны от перечисленных выше — такие допущения вместе с причинами их применения должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности.
- Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то организация должна однозначно описать, с чем она связана.
- В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую информацию:
- причину и суть изменения;
- порядок отражения последствий изменения в бухгалтерской отчетности и суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, — также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;
- Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату и сравнительные периоды и величины курсовых разниц, образовавшихся в результате пересчета стоимости активов и обязательств, стоимость которых отлична от валюты платежа.
- Чаще всего речь идет об оценочных обязательствах (гарантийные ремонты и т.д.).
- Есть категория оценочных обязательств, формирование которых обязательно для любой компании — это резервы под отпуска работников. Данные величины отражаются в ББ стр. 1540 = таблица 7 Пояснений = Пояснения к ББ и ОФР отдельным разделом (абзацем);
Информация о связанных сторонах включается в Пояснения отдельным разделом;
Следует указать (с наименованиями компаний, Ф.И.О.) связанные стороны, входящие в категории:
- основного хозяйственного общества (товарищества);
- дочерних хозяйственных обществ;
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ;
- зависимых хозяйственных обществ;
- участников совместной деятельности;
- основного управленческого персонала организации.
Операции, совершенные со связанными сторонами в течение отчетного периода, в т.ч. незавершенные на отчетную дату можно раскрывать по категориямсвязанных сторон (е индивидуально), объединяя по видам операций— оплата за полученные товары/работы/услуги, займы выданные/полученные и т.д.ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»:
- Данное ПБУ обязательно для применения только для эмитентов публично размещаемых ценных бумаг.
- Иные организации применяют данное ПБУ в случае принятия ими решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности (п. 2).
- Данное решение должно быть зафиксировано в Учетной политике.
- Информацию о созданных самой организацией и приобретенных (полученных безвозмездно и т.д.) нематериальных активах раскрывать отдельно;
- Переоценка НМА возможна только при наличии активного рынка, т.е. уникальноепрограммное обеспечение, созданное внутри самой компании, априори не может иметь активного рынка и использовать данный способ для повышения стоимости активов компании некорректно.
- Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка;
- Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями за декабрь отчетного года;
- Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представлениятакой отчетности пользователям исправляется записями за декабрь отчетного года;
- Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписаниябухгалтерской отчетности за этот год, после даты представленияона подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность);
- Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждениябухгалтерской отчетности за этот год, исправляется в текущем отчетном периоде через счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); с ретроспективным пересчетом в отношении всех предшествующих отчетных периодов (если такое возможно). В случае исправления такой ошибки утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетности. В Пояснениях раскрывается информация о характере ошибки, суммы корректировок;
Так вот, ежегодно в январе-начале февраля Минфин РФ публикует «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за ...».
В качестве примера укажу рекомендации прошлого года: приложение к письму МФ РФ от 21 января 2019 г. N 07-04-09/2654. Думаю, чтение документа будет полезно и вызовет улыбку, потому что «перечитывая» ПБУ многолетней давности, работники министерства находят в них много нового и акцентируют внимание всех заинтересованных лиц на «вновь открывшихся обстоятельствах».
Хотя, улыбнувшись, стоит обратить внимание на данные вопросы и открыть для себя их новую сущность.
Удачи вам в нелегком, но интересном и нужном труде бухгалтера. Именно вы даете возможность видеть через цифры все многообразие жизнедеятельности компании.
*Для примера беру отчётность компании, деятельность которой не регулируется какими бы то ни было специальными законами, т.е. обычная компания, ведущая учет по РСБУ, применяющая План счетов по Приказу 99н.