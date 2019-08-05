Увязка показателей отчетности: ищем недостатки в заполнении

Поговорим о том, как взглянуть на свою отчётность «с высоты» и увидеть ее целостность или своевременно заметить недостатки.

Идем пошагово:

Применяем формы отчетности,* утвержденные Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010, в редакции Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 N 61н. (т.е. не используем формы для налоговых органов, упрощенные и т.д.). Уже можно на титульном листе Бухгалтерского Баланса указывать информацию об аудиторе (приказ Минфина от 19.04.2019).

Самые общие правила заполнения форм отчетности

Дата на всех формах, включая текстовые Пояснения должны быть одинакова!

Подпись на всех формах одного человека. Если это не Исполнительный орган компании, следует указать реквизиты доверенности.

Бухгалтерский баланс (ББ):

Информация о компании на титульном листе должна соответствовать данным Выписки из ЕГРЮЛ (название, юридический адрес и пр.);

В первой графе ББ «Пояснения» стоит проставить номер пункта (раздела) из текстовых Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный период, раскрывающих информацию соответствующей строки ББ;

Отчет о финансовых результатах (ОФР):

Все величины расходов/убытков указываются в скобках (ХХХХ);

Акционерные общества обязательно заполняют строку 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию»;

Отчет об изменениях капитала (ОИК):

Раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» заполняется только в случае наличия данных фактов;

Отчет о движении денежных средств (ОДДС):

Следуйте алгоритму ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;

Денежные потоки от текущих операций — это основная деятельность компании. Та, что указана в ОКВЭД. Та, которая формирует показатели в ОФР по строкам 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость продаж»;

Денежные потоки от инвестиционных операций формируются при осуществлении компанией новых внеоборотных активов, т.е. связанны с расширением, модернизацией имеющегося бизнеса или движением финансовых вложений;

Денежные потоки от финансовых операций приводят к изменению величины и структуры капитала и заемных средств;

Пояснения к ББ и ОФР в таблицах:

Каждый раздел (а их 9) необходимо подписать, указать дату и поставить печать;

Разделы раскрывают строки ББ, поэтому желательно произвести сверку таблиц каждого раздела, сравнив с соответствующей строкой ББ и оборотно-сальдовой ведомостью по счетам: сальдо на начало периода, движение в отчетном периоде, сальдо на отчетную дату.

Пояснения к ББ и ОФР текстовые (в прошлом — «Пояснительная записка»):

Основные разделы: сведения о компании; основные положения Учетной политики; раскрытие информации по основным статьям активов, капитала и обязательств в соответствии с ПБУ; связанные стороны — перечень, виды, объемы операций, форма расчетов, незавершенные операции на отчетную дату.

Помните, что все связанные стороны можно выявить с помощью ресурсов: СПАРК, https://egrul.nalog.ru/index.html; http://www.arbitr.ru; https://zachestnyibiznes.ru/; и т.д.

Взаимоувязка данных по формам бухгалтерской отчетности

Для удобства вы можете скачать файл в формате Excel и использовать его для проверки Б(Ф)О на соответствие данных самостоятельно.

ББ_ строка 1110 «НМА» = Таблица 1.1. Пояснений

ББ_ строка 1120 «Результаты исследований и разработок» = Таблица 1.4 Пояснений

ББ_ строка 1150 «ОС» = Таблица 2.1. Пояснений

ББ_ строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» = Таблица 2.1. строка «Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего»

ББ_ строка 1170 и 1240 «Финансовые вложения» = Таблица 3.1. Пояснений.

Обратите внимание на соответствие по структуре активов — долгосрочные и краткосрочные; Отключить рекламу Акцент делается на «сроке жизни» актива после отчетной даты — если менее 12 месяцев отражаем как краткосрочные ФВ, более 12 месяцев — долгосрочные ФВ;

ББ_ строка 1210 «Запасы» = Таблица 4.1. Пояснений;

ББ_ строка 1230 «Дебиторская задолженность» = Таблица 5.1. Пояснений

ББ_ строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» = ОДДС_ строки 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного период» (в прочем и строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода»)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года раскрывается в текстовых пояснениях, где также представляется увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса. Расхождения возможны в результате вполне житейских ситуаций, например на остатки денежных средств на счетах, открытых в кредитной организации, у которой на отчетную дату Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций и т.д.

ББ_РазделIII "Капитал и резервы" = ОИК.

ББ_Итого по Разделу III = ОИК_Раздел 3_ «Чистые активы».

ББ_ строки 1410, 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» = Таблица 5.3. Пояснений с разбивкой на долгосрочную и краткосрочную. Помните про срочность кредиторской задолженности, аналогично дебиторской (12 месяцев после отчетной даты);

ББ_ строка 1540 «Оценочные обязательства» = Таблица 7 Пояснений;

ОФР_ строка 2120 «Себестоимость» 2210 «Коммерческие расходы» 2220 «Управленческие расходы» = Таблица 6 Пояснений.

О необходимости раскрывать дополнительную информацию в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

:

Организация должна раскрыть положения учетной политики в части указания способов ведения бухгалтерского учета (п.17);

раскрыть положения учетной политики в части указания (п.17); Если учетная политика организации сформирована исходя из основных допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности), то эти допущения могут не раскрываться в бухгалтерской отчетности.

Если допущения отличны от перечисленных выше — такие допущения вместе с причинами их применения должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности.

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности , то организация должна однозначно описать, с чем она связана.

, то организация должна В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую информацию:

причину и суть изменения; порядок отражения последствий изменения в бухгалтерской отчетности и суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, — также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату и сравнительные периоды и величины курсовых разниц, образовавшихся в результате пересчета стоимости активов и обязательств, стоимость которых отлична от валюты платежа.

Чаще всего речь идет об оценочных обязательствах (гарантийные ремонты и т.д.).

Есть категория оценочных обязательств, формирование которых обязательно для любой компании — это резервы под отпуска работников. Данные величины отражаются в ББ стр. 1540 = таблица 7 Пояснений = Пояснения к ББ и ОФР отдельным разделом (абзацем);

Информация о связанных сторонах включается в Пояснения отдельным разделом ;

Следует указать (с наименованиями компаний, Ф.И.О.) связанные стороны, входящие в категории:

основного хозяйственного общества (товарищества);

дочерних хозяйственных обществ;

преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ;

зависимых хозяйственных обществ;

участников совместной деятельности;

основного управленческого персонала организации.

Операции , совершенные со связанными сторонами в течение отчетного периода, в т.ч. незавершенные на отчетную дату можно раскрывать по категориям связанных сторон (е индивидуально), объединяя по видам операций — оплата за полученные товары/работы/услуги, займы выданные/полученные и т.д.

Данное ПБУ обязательно для применения только для эмитентов публично размещаемых ценных бумаг.

Иные организации применяют данное ПБУ в случае принятия ими решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности (п. 2).

Данное решение должно быть зафиксировано в Учетной политике.

Информацию о созданных самой организацией и приобретенных (полученных безвозмездно и т.д.) нематериальных активах раскрывать отдельно;

Переоценка НМА возможна только при наличии активного рынка , т.е . уникальное программное обеспечение, созданное внутри самой компании, априори не может иметь активного рынка и использовать данный способ для повышения стоимости активов компании некорректно.

Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года , исправляется в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка;

, исправляется в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка; Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями за декабрь отчетного года;

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями за декабрь отчетного года; Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности пользователям исправляется записями за декабрь отчетного года;

бухгалтерской отчетности за этот год, но такой отчетности пользователям исправляется записями за декабрь отчетного года; Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, после даты представления она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность);

бухгалтерской отчетности за этот год, она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность); Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется в текущем отчетном периоде через счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); с ретроспективным пересчетом в отношении всех предшествующих отчетных периодов (если такое возможно). В случае исправления такой ошибки утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетности. В Пояснениях раскрывается информация о характере ошибки, суммы корректировок;

Для удобства компаний, отчетность которых подлежит обязательному аудиту, дам небольшой, полезный совет. Вам же хочется знать на какие области учета и отчетности аудитор будет обращать более пристальное внимание?

Так вот, ежегодно в январе-начале февраля Минфин РФ публикует «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за ...».

В качестве примера укажу рекомендации прошлого года: приложение к письму МФ РФ от 21 января 2019 г. N 07-04-09/2654. Думаю, чтение документа будет полезно и вызовет улыбку, потому что «перечитывая» ПБУ многолетней давности, работники министерства находят в них много нового и акцентируют внимание всех заинтересованных лиц на «вновь открывшихся обстоятельствах».

Хотя, улыбнувшись, стоит обратить внимание на данные вопросы и открыть для себя их новую сущность.

Удачи вам в нелегком, но интересном и нужном труде бухгалтера. Именно вы даете возможность видеть через цифры все многообразие жизнедеятельности компании.

*Для примера беру отчётность компании, деятельность которой не регулируется какими бы то ни было специальными законами, т.е. обычная компания, ведущая учет по РСБУ, применяющая План счетов по Приказу 99н.