Для работодателей из пяти регионов введут штрафы до 300 тыс. рублей. Узнайте, за что и где

На днях Минтруд разместил на федеральном портале три уведомления о том, что планируется разработка нормативных актов, которые касаются квотирования рабочих мест для инвалидов.
КвотыПервое уведомление — о внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.
Дело в том, что действующий механизм в совокупности с нормами, направленными на социальную защиту инвалидов на их рабочем месте, а также в связи с невысокой ответственностью работодателей за невыполнение квот для приема работу инвалидов и неотлаженным механизмом контроля за выполнением соответствующих квот, неудобен работодателям, неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать потенциал механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.
Напомним, ранее Минтруд уже размещал текст данного проекта. Сейчас этот проект находится в статусе «Отказ от продолжения разработки».
В документе говорится, что Федеральными законами может быть предусмотрено проведение в течение ограниченного периода времени на территории одного или нескольких субъектов РФ экспериментов по вопросам установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.
Сейчас работодателям с численность работников более 100 человек, региональными властями устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % ССЧ. Работодателям с численность от 35 до 100 человек региональными властями может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 % ССЧ.
Однако как показывает практика, квотируемые рабочие места в значительной мере не соответствуют профессионально-квалификационной структуре инвалидов, не учитывают их психофизические и иные возможности и не ориентированы на инвалидов, имеющих значительные ограничения по состоянию здоровья и нуждающихся в специально оборудованных рабочих местах.
Эксперимент по квотамВторое уведомление — о проведении эксперимента в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.
Напомним, ранее также был представлен текст этого законопроекта. Он тоже находится в статусе «Отказ от продолжения разработки».
Эксперимент пройдет в следующих регионах:
Поясним, в качестве «пилотных» регионов были выбраны субъекты со средним для РФ показателем доли работающих в отчетном периоде 2018 года инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста (27,95 %).
- Республике Саха (Якутия);
- Воронежской области;
- Орловской области;
- Свердловской области;
- Тверской области.
Законопроектом устанавливается срок проведения эксперимента — 5 лет (с 01.01.2020 по 31.12. 2025 года).
Законопроектом устанавливаются обязанности работодателей из регионов, включенных в эксперимент, применять специальный режим установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов, включая особый порядок информирования ЦЗН о потребности в работниках, в том числе из числа инвалидов, для замещения свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Как откупиться от квот
Законопроектом также предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов в целях внесения в установленном законодательством размере компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида.То есть работодатели, которые не могут (или не хотят) принимать инвалидов, будут за это платить. В целях установления дополнительного способа (или формы) выполнения квоты, предусматривается введение компенсационной выплаты, что позволит работодателям не искать «обходных» путей для выполнения квоты, говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом устанавливается, что квота для трудоустройства инвалидов считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом и/или осуществления компенсационных выплат в фонд содействия трудоустройству инвалидов субъекта РФ, включенного в эксперимент, исходя из количества рабочих мест в пределах установленной квоты, на которые не были трудоустроены инвалиды (по отношению к расчетной среднесписочной численности работников).
СколькоРазмер компенсационной выплаты предлагается устанавливать законом субъекта РФ в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на уровне РФ. Если прожиточный минимум для трудоспособного населения субъекта РФ выше федерального, то в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Куда пойдут деньгиСогласно предлагаемым изменениям средства, формирующие фонды содействия трудоустройству инвалидов, являются источником финансирования реализации мер, способствующих трудоустройству инвалидов:
- организацию профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования (стажировок) инвалидов для последующего трудоустройства;
- организацию работодателем профессионального обучения инвалида непосредственно на рабочем месте, включая предоставление инвалиду при необходимости помощи наставника;
- создание и оборудование специальных (дооснащённых) рабочих мест для инвалидов;
- стимулирование работодателей к приёму на работу инвалидов, в том числе сверх установленной квоты;
- организацию стажировки инвалидов молодого возраста, в том числе из числа инвалидов-выпускников образовательных организаций;
- расходы на осуществление сопровождения при содействии занятости инвалида, в том числе оказание помощи в организации труда инвалида при дистанционной работе или работе на дому.
ОтветственностьТретье уведомление — о внесении изменений в КоАП (в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов).
Отметим, ранее был опубликован текст этого законопроекта. Сейчас он перешел в статус «Отказ от продолжения разработки».
Цель поправок — усиление ответственности работодателей за неисполнение обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с квотой.
За неисполнение работодателем в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, либо необоснованный отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, либо неосуществление в установленном порядке по итогам отчетного периода компенсационных выплат в фонд содействия в трудоустройстве инвалидов в случае нетрудоустройства инвалидов на рабочие места, выделенные для их трудоустройства будут предусмотрены штрафы:
Напомним, сейчас неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
- для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;
- на юрлиц — в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.