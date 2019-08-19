Для работодателей из пяти регионов введут штрафы до 300 тыс. рублей. Узнайте, за что и где

На днях Минтруд разместил на федеральном портале три уведомления о том, что планируется разработка нормативных актов, которые касаются квотирования рабочих мест для инвалидов.

Квоты

Первое уведомление — о внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.

Дело в том, что действующий механизм в совокупности с нормами, направленными на социальную защиту инвалидов на их рабочем месте, а также в связи с невысокой ответственностью работодателей за невыполнение квот для приема работу инвалидов и неотлаженным механизмом контроля за выполнением соответствующих квот, неудобен работодателям, неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать потенциал механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.

Напомним, ранее Минтруд уже размещал текст данного проекта. Сейчас этот проект находится в статусе «Отказ от продолжения разработки».

В документе говорится, что Федеральными законами может быть предусмотрено проведение в течение ограниченного периода времени на территории одного или нескольких субъектов РФ экспериментов по вопросам установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.

Сейчас работодателям с численность работников более 100 человек, региональными властями устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % ССЧ. Работодателям с численность от 35 до 100 человек региональными властями может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 % ССЧ.

Однако как показывает практика, квотируемые рабочие места в значительной мере не соответствуют профессионально-квалификационной структуре инвалидов, не учитывают их психофизические и иные возможности и не ориентированы на инвалидов, имеющих значительные ограничения по состоянию здоровья и нуждающихся в специально оборудованных рабочих местах.

Эксперимент по квотам

Второе уведомление — о проведении эксперимента в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.

Напомним, ранее также был представлен текст этого законопроекта. Он тоже находится в статусе «Отказ от продолжения разработки».

Эксперимент пройдет в следующих регионах:

Республике Саха (Якутия);

Воронежской области;

Орловской области;

Свердловской области;

Тверской области.

Поясним, в качестве «пилотных» регионов были выбраны субъекты со средним для РФ показателем доли работающих в отчетном периоде 2018 года инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста (27,95 %).

Законопроектом устанавливается срок проведения эксперимента — 5 лет (с 01.01.2020 по 31.12. 2025 года).

Законопроектом устанавливаются обязанности работодателей из регионов, включенных в эксперимент, применять специальный режим установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов, включая особый порядок информирования ЦЗН о потребности в работниках, в том числе из числа инвалидов, для замещения свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Как откупиться от квот

Законопроектом также предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов в целях внесения в установленном законодательством размере компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида.

То есть работодатели, которые не могут (или не хотят) принимать инвалидов, будут за это платить. В целях установления дополнительного способа (или формы) выполнения квоты, предусматривается введение компенсационной выплаты, что позволит работодателям не искать «обходных» путей для выполнения квоты, говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом устанавливается, что квота для трудоустройства инвалидов считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом и/или осуществления компенсационных выплат в фонд содействия трудоустройству инвалидов субъекта РФ, включенного в эксперимент, исходя из количества рабочих мест в пределах установленной квоты, на которые не были трудоустроены инвалиды (по отношению к расчетной среднесписочной численности работников).

Сколько

Размер компенсационной выплаты предлагается устанавливать законом субъекта РФдля трудоспособного населения, установленного на уровне РФ. Если прожиточный минимум для трудоспособного населения субъекта РФ выше федерального, то в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Куда пойдут деньги

Согласно предлагаемым изменениям средства, формирующие фонды содействия трудоустройству инвалидов, являются источником финансирования реализации мер, способствующих трудоустройству инвалидов:

организацию профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования (стажировок) инвалидов для последующего трудоустройства;

организацию работодателем профессионального обучения инвалида непосредственно на рабочем месте, включая предоставление инвалиду при необходимости помощи наставника;

создание и оборудование специальных (дооснащённых) рабочих мест для инвалидов;

стимулирование работодателей к приёму на работу инвалидов, в том числе сверх установленной квоты;

организацию стажировки инвалидов молодого возраста, в том числе из числа инвалидов-выпускников образовательных организаций;

расходы на осуществление сопровождения при содействии занятости инвалида, в том числе оказание помощи в организации труда инвалида при дистанционной работе или работе на дому.

Ответственность

Третье уведомление — о внесении изменений в КоАП (в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов).

Отметим, ранее был опубликован текст этого законопроекта. Сейчас он перешел в статус «Отказ от продолжения разработки».

Цель поправок — усиление ответственности работодателей за неисполнение обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с квотой.

За неисполнение работодателем в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, либо необоснованный отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, либо неосуществление в установленном порядке по итогам отчетного периода компенсационных выплат в фонд содействия в трудоустройстве инвалидов в случае нетрудоустройства инвалидов на рабочие места, выделенные для их трудоустройства будут предусмотрены штрафы:

для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей ;

; на юрлиц — в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напомним, сейчас неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафав размере