Важное решение: суд обязал банк вернуть компании доступ к ДБО, заблокированный по 115-ФЗ

Сейчас стало повсеместной практикой, когда банк, заподозрив клиента в отмывании доходов, блокирует ему доступ к ДБО.

Однако в этом вопросе наметился положительный для налогоплательщиков прецедент.

Блокировки

Банки бдительно следят за операциями клиентов, анализируя их на предмет соблюдения антиотмывочного закона 115-ФЗ.

С подозрительных клиентов банкиры требуют документы и пояснения и блокируют им доступ к интернет-банку.

В этом случае, как правило, банк предлагает корпоративным клиентам осуществлять управление расчетным счетом по-старинке — с помощью бумажных платежных поручений. Умолчим сейчас о размере банковской комиссии за такие операции. Речь пойдет не об этом.

Вопрос в другом. Что делать, если у банка физически нет отделений, а вся его работа протекает в онлайн-режиме? Куда идти с бумажной платежкой?

В этой ситуации клиент, лишенный доступа к интернет-банкингу, фактически лишается права на управление своим счетом.

В такой ситуации недавно разбирался Арбитражный суд Уральского округа.

Суть дела

Судьи рассматривали дело по спору самарского ООО «Самторг» с онлайн-банком «Точка» ( дело №А60-63220/2018 ).

Компания требовала признать незаконными действий банка по введению ограничений проведения операций с использованием системы дистанционного обслуживания и по использованию корпоративной карты и обязать банк возобновить обслуживание расчетного счета с использованием системы ДБО и снять все ограничения по использованию корпоративной карты.

Аргументы банка

«ФК Открытие» («Точка» является его филиалом) в суде заявил, что основной обязанностью банка в соответствии с условиями заключенного договора является открытие и обслуживание счета, а предоставление ДБО — всего лишь допуслуга, позволяющая клиенту пользоваться счетом без посещения офиса банка. Истцу была ограничена именно возможность по исполнению платежных поручений направленных путем использования ДБО, а не приостановлены соответствующие операции по счету.

Кроме того, в договор банковского счета был включен пункт о возможной блокировке ДБО в рамках 115-ФЗ. Клиент об этом знал, договор подписал, а значит согласился с его условиями.

Никто не мешал клиенту прийти с бумажными платежками в банк «Открытие».

Суды указывали, что «Точка-банк» является интернет-банком и не имеет отделений, филиалов, расчетных центров и иных подразделений ни в городе Самаре, ни в Самарской области, ни в соседних областях, а поэтому осуществление банковских расчетов клиентами указанного филиала возможно только и исключительно с использованием ДБО.

Однако это неправда, заявили в «Открытии». У ФК «Открытие» в Самаре есть два отделения и клиент мог обратиться туда.

Что решил суд

Суд указал, что Банк «ФК Открытие» при осуществлении обязательного и дополнительного контроля в отношении операций клиентов с денежными средствами не вправе брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, как выходящие за пределы сферы его компетенции.

В этой связи он обязан возобновить обслуживание расчетного счета с использованием системы ДБО и снять всех ограничения по использованию корпоративной карты.

Банк в лице своего филиала «Точка» является интернет-банком, осуществление банковских расчетов клиентами указанного филиала возможно только и исключительно с использованием ДБО, наличие которого является существенным условием договора банковского счета.

Возражение банка о возможности истца предоставить платежные поручения в ином филиале (отделении) банка, оценено судом критически, поскольку клиент обслуживается не в любом филиале (отделении) банка, что, например, следует из того, что карточка с образцами подписей и печати клиента имеется заведомо не в каждом филиале (отделении, офисе, операционной кассе и др.) банка.

Прецедент?

Отметим, что в решении есть оговорка — блокировка интернет-банка непозволительна, если дистанционное банковское обслуживание является существенным условием договора и в результате такой блокировки компания лишена возможности проводить платежи.

По словам экспертов, частный спор «Точки» и «Самторга» имеет важное значение для рынка. «Эта логика должна применяться судами при рассмотрении споров клиентов других банков или в тех случаях, когда у банка нет отделения в городе проживания клиента, и потому отключение ДБО не дает возможности совершать платежи,— указывает глава КА „Корчаго и партнеры“ Евгений Корчаго.— Надеюсь, что это решение станет прецедентом и на него будут ориентироваться другие суды и кредитные организации».

Между тем дистанционные банки учитывать судебное решение пока не намерены, пишет «Коммерсантъ».

Однако ситуация может измениться, если жалобу «Точки» будет рассматривать Верховный суд и передаст ее на рассмотрение судебной коллегии, которая примет сторону клиента банка. Тогда решение станет прецедентом. Но пока неизвестно, будет ли банк подавать жалобу в ВС.