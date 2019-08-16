Налоговый вычет по НДС. Как отстоять свое право

Очень часто малый и крупный бизнес сталкивается с такой ситуацией по налогу на добавленную стоимость: в определенный момент НДС копится, а возмещать его из бюджета не хочется.

Большая часть предпринимателей на основной системе налогообложения, имея возможность купить товары или услуги с НДС, и понятия не имеют, что делать, если в декларации очередного отчетного периода он выходит в строку «к возмещению».

Бухгалтер обычно советует: «Давайте лучше уберем покупки в следующий квартал, чтобы не привлекать внимание налогового органа к нашей организации лишними проверками».

Раньше я тоже придерживалась такой тактики. Обусловлено это было в основном тем, что я еще не знала, что собой влечет возмещение НДС из бюджета. Какого рода проверка предстоит и какой объем работы? А главное, будет ли от всего этого результат плюс, а не то, что по итогу проверки нам еще его доначислят.

Но, пройдя несколько раз этот процесс, я сделала вывод: НДС нужно возмещать из бюджета и не надо бояться этого процесса и его результата.

Процесс проверки по возмещению НДС несколько отличается от процесса камеральной проверки. Шире запрос документов из налоговой. Кроме договоров, актов, счетов-фактур, доверенностей, сертификатов, и прочего при возмещении обычно еще запрашивают Главную книгу, приказ об утверждении учетной политики за проверяемый период, пояснительную записку, в связи с чем НДС заявлен к вычету, заявление на возврат суммы НДС. Если у вас в порядке документы и учет в базе 1С, то собрать и отправить все это в ответ на требование не составит труда, кроме механической работы, которая займет длительное время.

Чего ждать дальше?

Налоговый орган проверяет предоставленные документы на правильность отображения данных и правомерность заявленного вычета. Определяет характер и полноту экономического смысла всех сделок с контрагентами за период, когда вы решили возместить НДС, а не за весь год. После проверки вы обязательно получите Акт о результате проверки от налогового органа. В нем будет указан НДС, который налоговая готова вам возместить и считает правомерно заявленным

Всегда ли так легко на практике? Нет, и зачастую налоговая сделает все, чтобы не возместить вам заявленную сумму, а сократить ее до минимума или вовсе начислить НДС к оплате.

Несколько правил, чтобы избежать такой ситуации:

Возмещайте НДС в том квартале, когда сами документально к этому готовы, уверены в содержании бухгалтерского учета от первичных документов до закрытия регистров учета в 1С. Проверьте оригиналы документов на корректность заполнения всех реквизитов и строк согласно закону «О бухгалтерском учете», наличие подписей (не факсимиле), печатей. При формировании регистров бухгалтерского учета, предоставляемых в налоговую по запросу (требованию),следите за закрытием периода, увязкой всех данных, которые в них отражены со сведениями в отчете и отражением первичных документов. Проверьте контрагентов по заявленным покупкам на момент существования организации, ведения их деятельности и отсутствия недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (иногда бывает, что, пока вы принимаете к учету покупку и заявляете вычет по НДС у контрагента уже отсутствует деятельность. Такие вычеты налоговая сразу уберет при проверке). Пакет документов по требованию налоговой для подтверждения НДС к возмещению должен быть максимально полный. Если по какому-то пункту из запроса вы считаете нецелесообразным предоставить документ, то отчитайтесь по этому пункту пояснениями, почему вы это делаете (например, налоговая просит ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс). Кроме того в случае, если вы осуществляете строительные работы, предоставить универсальные формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6А, КС-8, КС-9; СРО контрагентов, выполняющих строительно-монтажные работы. Вы не выполняете работы по строительству — поясните это, подтверждая основным видом деятельности и раскрытием ее характера в пояснительной записке.

Пример расчета заявленного к вычету НДС по организации

ООО «СпецМашУралплюс» работает с 2016 года.

По сданной отчетности выручка организации за 2 квартал 2019 г составила: 34 477 163 руб, НДС с продаж составил 6 205 889 руб.

Сумма авансов в счет следующих поставок товаров и от передачи имущественных прав составила 4 641 800 руб, НДС — 708 071 руб.

Итоговая сумма, которая подлежит вычету за указанный период, — 1 703 775 руб.

Рассчитываем сумму налога с учетом восстановления. Итого она составила 8 617 735 руб.

Сумма налога, которую предъявили налогоплательщику по приобретенным ценностям, подлежит вычету в соответствии с п. 2, 4, 13 статьи 171 НК РФ, и сумма налога, которая подлежит вычету в соответствии с п. 5 статьи 171 НК РФ, составляет согласно расчету 4 595 660 руб. (раздел 8 — книга покупок).

Налог, исчисленный продавцом с сумм всех видов оплаты, который подлежит вычету у продавца с момента отгрузки товара, составил 6 120 343 руб. Авансы в счет следующих поставок товаров подлежат вычету у покупателя и составили 14 246 руб. Налог, который подлежит вычету в соответствии с п. 14 статьи 171 НК РФ, отсутствует.

Рассчитываем всю сумму вычета 4 595 660 14 246 6 120 343= 10 730 249 руб.

А теперь сумму налога к возмещению 10 730 249 — 8 617 735 = 2 112 514 руб.