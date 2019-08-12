Встречные проверки: что нужно знать

Встречные проверки являются мероприятиями налогового контроля и регламентируются статьей 93.1 НК РФ. Их проводят в рамках выездных и камеральных налоговых проверок, а также вне их. Абсолютно все встречные проверки, не связанные с выездными и камеральными проверками, проводятся в рамках предпроверочного анализа.

Права и обязанности налоговиков

Налоговая инспекция, инициирующая встречную проверку (инициатор), не вправе запрашивать документы и информацию напрямую у контрагента проверяемого или анализируемого лица, если он не стоит на учете в этой инспекции. В инспекцию по месту учета контрагента (исполнитель) с использованием внутренних программ направляется поручение об истребовании документов (информации). В поручении должно быть указано, в рамках чего проводится данная проверка — это влияет на срок его исполнения.

В течение пяти дней инспекция, получившая поручение, должна направить требование о предоставлении документов (информации) лицу, по которому проводится встречная проверка. К требованию в обязательном порядке должно быть приложено поручение о проведении встречной проверки инициатора. Предоставлять налогоплательщику любую дополнительную информацию, не указанную в поручении, инспекция не обязана. Если вы получили поручение о проведении встречной проверки, минуя инспекцию, в которой стоите на учете, и сторонняя налоговая запрашивает какие-либо документы (информацию), то на него вы имеете право не отвечать, так как нарушается регламент проведения встречных проверок, в частности, п. 3 ст. 93.1 НК РФ.

Налогоплательщик, получивший требование, обязан его исполнить в течение 5 дней, если мероприятия проводятся в рамках выездных и камеральных проверок (в поручении будут указаны п. 1 и 1.1 ст. 93.1 НК РФ), и в течение 10 дней, если не в рамках налоговых проверок (в поручении будет указано п. 2 ст. 93.1 НК РФ). Если вы не располагаете информацией и документами, которые запрашивают, то в эти же сроки обязаны уведомить об этом налоговую инспекцию.

Как только налогоплательщик предоставляет документы (информацию) по требованию, инспекция (исполнитель) отправляет их в адрес инспекции (инициатора) для дальнейшей проверки и работы с ними. Но прежде чем отправить эти документы, их анализируют сотрудники вашей инспекции.

Негативные последствия встречных проверок

В большинстве случаев встречные проверки проводят для подтверждения реальности сделок и достоверности их отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Если контрагент подтверждает сделки, все показатели по сделкам сходятся с данными у проверяемого налогоплательщика, то вопросов у проверяющих не возникнет. Но если будут установлены расхождения или документы, представленные контрагентом, вызовут сомнения, то по самому контрагенту может быть назначена камеральная или выездная налоговая проверка.

Если вы игнорируете требования налоговой инспекции и не предоставляете документы по встречной проверке, то будете оштрафованы по ст. 126 НК РФ. Также при неисполнении требований налоговики заблокируют расчетные счета. Кроме того, сотрудники налоговой могут решить, что налогоплательщик скрывается от них и таким образом уходит от налогов. А это может повлечь за собой и камеральную, и выездную проверки, и передачу информации в правоохранительные органы.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что лучше своевременно и в полном объеме предоставить сведения по встречной проверке, чем самому стать объектом проверки.